Всё об инновационных технологиях: готовы ли общественные институты перейти на цифру?

В Технопарке Академгородка состоялся круглый стол. На повестке дня актуальная тема - «Роль общественных институтов в цифровой трансформации». Мероприятие было организовано Общественной палатой Новосибирской области вместе с министерством цифрового развития и связи.

Круглый стол проходил в рамках реализации нацпроекта «Цифровая экономика». В ходе заседания представители разных компаний обсудили, как общественные институты могут влиять на цифровую трансформацию.

В работе панельной дискуссии приняли участие министр цифрового развития и связи Анатолий Дюбанов, заместитель председателя Сибирского банка - руководитель Новосибирского филиала 8047 Сбербанка Игорь Безматерных, руководитель ГАУ МФЦ Новосибирской области Наталья Бабушкина, Управляющий ГУ - Новосибирским региональным отделением Фонда социального страхования РФ Владимир Голубков, руководитель Медико-социальной экспертизы Новосибирской области Ольга Барковская, директор по развитию федеральных программ Академпарка Руслан Пермяков, представитель СИУ РАНХИГС Виктор Зеленцов, представитель НГУ Александр Ничепоренко, представитель СибГУТИ Иван Нечта, представитель НГТУ Андрей Иванов, представитель компании Системы Информационной Безопасности Андрей Помешкин.

Представители Общественной палаты внимательно слушали выступающих.Фото: Анна ПАШАГИНА

В рамках работы форума состоялось подписание соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Общественной палатой Новосибирской области и региональным министерством цифрового развития и связи Новосибирской области.

- Мы живем в век высоких технологий, все меняется мгновенно. На первый план выходят два вопроса: как принимает изменения население и готовы ли они влиять на трансформацию, - отметил Роман Бубенов, заместитель председателя комиссии по соцполитике, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Новосибирской области. - Цифровые технологии активно внедряются - вопрос в том, насколько они отвечают насущным потребностям и всегда ли успевают за общественным мнением. Вот в этих вопросах мы пытаемся разобраться.

Кроме того, на заседании обсудили подготовку кадров для успешной реализации нацпроекта в регионе.

Еще один из важных вопросов, которого коснулись участники круглого стола, - информационная безопасность. Необходимо дать уверенность людям, что их данные бережно хранят и никто не воспользуется ими, чтобы навредить.

В рамках работы форума состоялось подписание соглашения.Фото: Алена МАРТЫНОВА

На круглом столе помимо обсуждения были представлены и практические вещи. Например, такие компании, как Сбербанк, МФЦ, Медико-социальная экспертиза и другие, рассказали о том, как они внедряют цифровые технологии в работу с гражданами, что уже работает и какой от этого результат.

- МФЦ - это сейчас своеобразный драйвер процесса перехода граждан к использованию электронных услуг. Через МФЦ мы должны сегодня учить наших жителей, как качественно пользоваться цифровыми сервисами для улучшения жизни, - подчеркнул руководитель МФЦ в Новосибирской области Наталья Бабушкина.

Интересно, что цифры статистики говорят о том, что сибиряки, чтобы решить ту или иную задачу, все чаще прибегают к помощи электронных сервисов. Так, например, если в 2018 году к помощи единого портала госуслуг прибегли более 2 миллионов людей, то в этом году этот показатель был достигнут всего за девять месяцев.