«Все подумали - учения»: самый первый воздушный парад Победы прошел в Новосибирске

Об этом событии мало кто помнит. В газетах и на радио в том далеком радостном мае о параде никто не писал, не говорил. Между тем некоторые считают, что аэрополк, запущенный тогда в небо, совершил первый воздушный парад победы в стране. Одному из участников парада Якову Федоровичу Осадчему сейчас 98 лет, он в здравом уме, светлой памяти. Мужчина рассказал «Комсомолке», как случился тот спонтанный полет и почему о нем официально никто не сообщал.

С супругой Марией Прокофьевной.Фото: Алена МАРТЫНОВА

НА ВЫСОТЕ 400 МЕТРОВ НАД ГОРОДОМ

В нашей редакции эта история началась с телефонного звонка. На проводе читатель:

- Я ехал в вагоне метро «Комсомольской правды». Он оформлен как ретроспектива истории нашего города. Там есть черно-белое фото моего хорошего знакомого Якова Осадчего. Он живая страница истории! Напишите о нем!

И мы поехали в гости. Яков Федорович на войне не был, но миссия его в те годы была не менее важной - служил летчиком-инструктором. В Новосибирске он обучил десятки курсантов, за что получил три медали «За боевые заслуги».

День Победы, летчики 20-го авиаполка встретили особенным образом.

- Командир полка скомандовал тогда: «Сбор на петле у Оби. Проходим над Красным проспектом на малой высоте», - вспоминает Яков Федорович.

Яков Федорович как сейчас помнит то 9 мая.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Тогда над городом на высоте 400 метров прошли парадным строем 36 самолетов. В центре был бомбардировщик B-25, справа и слева от него летели по два Ла-5. Остальную часть составляли истребители от ОКБ Яковлева. В завершение парада командир первой эскадрильи Николай Снапков выполнил несколько фигур высшего пилотажа.

Тогда кто-то поговаривал: вылет был не согласован, а значит - нарушение, а значит - суровые санкции, поэтому и старались поменьше распространяться о том полете. Но у Якова Федоровича другая версия:

- Я, когда летел, видел, как народ смотрел в небо на наш парад. Но, видимо, тогда никто не придал этому полету особого значения. В то время над Новосибирском постоянно летали самолеты: либо мы учили курсантов, либо с Чкаловского завода вылетали новые истребители. В итоге об этом параде никто и не сказал: не слова ни в газетах, ни на радио, - описывает тот день Яков Федорович.

Яков Федорович показал свои фото в молодости.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ХОТЕЛ СТАТЬ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКОМ…

История этого человека не простая - как история всей страны. Рассказать о ней, вспомнив лишь День Победы, нельзя.

Яков Федорович родился в Харьковской области Украины. Всего в семье Осадчих было пятеро детей. Отец во время НЭПа смог создать крепкое хозяйство: несколько коров, большой сад и огромное количество различных сельхозинструментов. Когда Якову было всего четыре года, глава семьи умер.

- Если бы он жил, то нас раскулачили бы: в семье было большое хозяйство и много инвентаря, - грустно говорит ветеран.

Во время коллективизации все имущество Осадчих отошло к колхозу. А в 1933 году от голода умерла мать Якова - дети оказались предоставлены сами себе. Самый старший из них - Петр Осадчий - взял всю работу на себя, чтобы его братья и сестры смогли спокойно учиться. Благодаря ему Яков с отличием окончил семь классов школы и поступил в Харьковский электромеханический техникум.

Самолеты и небо - это важная часть жизни ветерана.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во время учебы в техникуме Яков вступил в аэроклуб - здесь началась любовь нашего героя к небу. Молодой человек учился хорошо, поэтому его направили техником цеха на свердловский завод «Вольта». У Якова уже были на руках все документы и даже билет до Свердловска, но перед отъездом он решил зайти в аэроклуб, чтобы получить справку о его окончании. Но там его ожидал сюрприз.

- Прихожу в аэроклуб, а мне говорят: «Яков Федорович, вы зачислены кандидатом в Чугуевское авиационное училище летчиков-истребителей», - рассказывает Яков Осадчий.

Так Яков стал курсантом училища. Однако обучение прервала война. Фронту требовались летчики, выпуск пришлось ускорить, и курсантов отправили в прифронтовые части. 10 человек из выпуска, в том числе и Якова Федоровича, отправили на дополнительное обучение в Конотопское училище высшего пилотажа, которое из-за немецкого наступления сначала переехало в Грозный, а затем - в Ташкент.

Из училища Яков Федорович попал в прифронтовые части.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ИСПЫТЫВАЛ ЛЮДЕЙ»

В 1943 году Яков Осадчий выпускается из училища высшего пилотажа. Новоиспеченных лейтенантов обучали летать на устаревшем И-16, поэтому их тут же отправили в Новосибирск - переучиваться, чтобы управлять более новыми Яками, которые тогда массово производил Чкаловский завод. Здесь Якова Федоровича в качестве летчика-инструктора оставили в 20-м авиационном полку - теперь он сам обучал молодых летчиков.

- Кто такой летчик-инструктор? Есть летчик-испытатель - он испытывает самолет. А есть летчик-инструктор - он испытывает человека, - делится ветеран своими мыслями.

Во время учебных полетов у самолетов Якова Федоровича пять раз глохли моторы. И не всегда это кончалось хорошо. Однажды звено из четырех истребителей отрабатывало полеты на малой высоте, и у самолета Якова Осадчего отказал двигатель. На высоте 400 метров не выпрыгнешь с парашютом, а без мотора истребитель из верткой машины превращается в плохо управляемый планер, который, прежде чем врезаться в землю, может только повернуть на 15 - 20 градусов вправо или влево. Яков Федорович решил сажать самолет. Ему пришлось приземляться на болото. Машина, зацепившись неубирающимся шасси за мягкий грунт, перевернулась. Курсант, сидевший за Яковом, готовился прыгать, но слишком рано отстегнул ремни безопасности - вылетел из кабины и погиб.

Второй случай произошел уже зимой. Учебный самолет Осадчего заглох при наборе высоты после взлета. Яков Федорович тут же направил нос машины вниз - иначе из-за потери энергии она вошла бы в штопор. Летчик сажал самолет на близлежащие железнодорожные пути, потому что посадка в рыхлый и глубокий снег означала верную смерть. Яков смог спланировать на них, но самолет повело, и он закрутился, вставая то на нос, то на крылья, то на хвост. В итоге машина превратилась в груду металлолома, но кабина осталась цела - Осадчий с курсантом выжили. Спасательные службы даже не поверили, что кто-то мог остаться в живых после такой аварии.

Всю жизнь Яков Осадчий преподавал в различных авиационных училищах. Он выпустил в небо многих курсантов, в числе которых был и космонавт Герман Титов. Свою службу Яков Федорович закончил в 1969 году в звании подполковника.