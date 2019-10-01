«Не расслабляйтесь!» - 101-я болельщица дает наставление хоккеистам и пророчит выход в плей-офф

29 сентября преданной хоккейной болельщице Таисии Федоровне Каревой исполнился 101 год. В этот раз пожилую женщину приехал поздравить самый молодой игрок - Никита Шашков. Для хоккейного клуба «Сибирь» это традиция - навещать Таисию Федоровну в ее день рождения. Дочка пенсионерки Ирина Карева рассказала, как давно их семья увлечена хоккеем и откуда взялась интересная традиция.

Андрей подарил бабушке кружку с изображением хоккеиста. Фото: личный архив.

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Семья Каревых переезжала жить в Новосибирск несколько раз. Таисия Федоровна - домохозяйка, ее муж - военный. Большую часть своей жизни женщина ездила за супругом по гарнизонам. Во время войны отучилась на медицинскую сестру и начала работать в новосибирском госпитале.

- После войны нас всей семьей отправили жить в Иркутскую область: папа работал там на каком-то объекте, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск дочка пенсионерки - Ирина Карева. - Ну а уже в 1960-х годах мы снова вернулись в Новосибирск.

Ирина вспоминает, что ее папа был увлеченным болельщиком. Постепенно он пристрастил к хоккею Таисию, а потом и троих детей. Раз живут в Новосибирске, то болеют за ХК «Сибирь», но семья Каревых не пропустила и ни одной трансляции мвтчей сборной России.

- Папе были близки зимние виды спорта. Он, как истинный сибиряк, бегал и лыжные марафоны, если было время, - вспоминает Ирина.

Живет пожилая болельщица на ОбьГЭС, и на стадион ей ездить тяжело. Поэтому, вооружившись хоккейной атрибутикой, Ирина вместе с мамой смотрят хоккей дома, по телевизору. Каждый раз Таисия Федоровна отмечает, что лучше, конечно бы, поехать на стадион - и там болеть за любимую команду, размахивая шарфом, когда «сибиряки» забьют гол.

- Мама иногда очень интересно комментирует игру. Периодически отпускает такие реплики - будто предвидит, что скажет комментатор, - говорит Ирина. - Например, мама советует: «Надо прибавить, прибавьте скорости!» И следом комментатор, будто цитирует маму, произносит: «Да, ребятам нужно прибавить».

Таисия Федоровна хорошо разбирается в хоккее. В советское время прочла много книг на эту тему: так уж любимый муж влюбил ее в спортивную игру на льду. Вечерами женщина читала Виктора Тихонова, книги наших хоккеистов - Фетисова, Мальцева, Александра Якушева.

- Раньше мама очень любила Шумакова. Он играл под номером 7, - продолжает Ирина. - Сейчас она пристально следит за новыми игроками. Например, в игре с «Ак Барсом» мама отметила Данила Романцева, периодически выделяет из остальных Алексея Красикова, 84 номер.

В этом году Таисию Федоровну поздравил с днем рождения Никита Шашков. Фото: личный архив.

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Четыре года назад Таисия Федоровна неудачно упала дома и сломала тазобедренную кость. Пришлось лечь в больницу на тяжелую операцию. Врачи ювелирно собрали женщине косточки.

- Мама долго лежала в больнице, а потом еще долгое время - дома. Я не могла позволить ей скучать и хандрить. Поэтому и позвонила в пресс-центр ХК «Сибирь» - попросила их проявить внимание к преданной фанатке, - признается Ирина.

Ирина думала, что клуб отделается обычным официальным письмом - это было бы приятно пенсионерке, которая так давно всем сердцем любит сибирский клуб.

- Я не рассчитывала, что в клубе «Сибирь» с таким пониманием отнесутся к моей просьбе. Теперь к маме ежегодно приезжают игроки из команды. В первый раз привезли буклет о команде и фирменный шарф, - улыбается дочка Таисии Федоровны.

Теперь, следя за игрой, Ирина, если команда забивает гол, размахивает шарфом с эмблемой «Сибири», будто и правда находится на трибунах. Таисия Федоровна лежит и улыбается - тоже радуется голу.

В этом году честь поздравить заслуженного фаната с днем рождения выпала самому молодому игроку ХК «Сибирь» - Никите Шашкову, который подарил Таисии Федоровне календарь с автографами всей команды.

- Мама даже тут умудрилась дать ему наставление. Говорит: «Не расслабляйтесь! Такая хорошая победа над «Ак Барсом» была, а тут взяли и расслабились», - смеется Ирина.

Победы ХК «Сибирь» воодушевляют пенсионерку. Женщина уверена, что в этом году любимая хоккейная команда точно выйдет в плей-офф.