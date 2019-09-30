Секретные материалы: что нужно знать о новостройках

В Новосибирске стоимость квадратного метра в рядом стоящих новостройках порой очень разнится. На первый взгляд, все одинаково: локация, социальная инфраструктура, планировки. «В чем же тогда разница?» - недоумевают потенциальные покупатели. Начинают детально изучать вопрос - выясняется, что застройщик сэкономил на строительных материалах.

По утверждению экспертов рынка, использование некачественных материалов - это не только дискомфорт для новоселов, но и невыгодное вложение денег: дома, построенные из некачественных материалов, быстро потеряют в цене, в дальнейшем такую квартиру тяжело будет продать.

Компании, которые работают в сегменте «комфорт+» и дорожат репутацией, на материалах не экономят. Один из застройщиков, который придерживается этого принципа, - ГК «Расцветай». К примеру, при строительстве ЖК «Расцветай на Маркса», ЖК «Расцветай на Гоголя» и Дома на Федосеева использован облицовочный кирпич, применяемый в Новосибирске при возведении объектов бизнес-класса. Для устройства монолитных конструкций в домах ГК «Расцветай» применяется опалубка PERI, благодаря которой достигается безупречно ровная поверхность монолитного железобетона - этот фактор сокращает затраты на отделочные работы. Окна со стеклопакетом Lifeglass эффективно удерживают тепло зимой и сохраняют прохладу летом, из-за чего экономится электрическая и тепловая энергия. Для обеспечения комфортного проживания в квартирах ГК «Расцветай» застройщик также устанавливает современные блочные индивидуальные тепловые пункты, которые имеют высокие потребительские свойства: надежность, эстетичный вид и сокращение срока монтажа. Кроме того, в новостройках ГК «Расцветай» используются распределительные коллекторы, в квартирах - трубы горизонтальной разводки из сшитого полиэтилена и приборы отопления от ведущих европейских производителей с встроенной термодинамикой.

При выборе жилья в новостройке каждый желающий может записаться на экскурсии жилых комплексов ГК «Расцветай» и увидеть, чем квартиры класса «комфорт+» отличаются от других предложений на рынке новостроек.

Записаться на экскурсию можно по тел. (383) 255-88-22

Технология строительства объектов ГК «Расцветай».

Застройщик: ООО «Расцветай на Маркса». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Федосеева». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

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