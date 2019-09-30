«Позорище, тюрьма какая-то»: в новосибирской школе детям запретили выходить на улицу до конца занятий

Только было поутихла история с отравлением детей в школе №2, как там же спустя три дня грянул новый скандал. Возмущенные родители опубликовали в соцсетях объявление, которое появилось в учебном заведении:

- В целях усиления мер безопасности, для обеспечения антитерростической безпасности обучающихся МБОУ СОШ №2 запретить обучающимся самовольно покидать общеобразовательное учреждение в течение смены.

Родительский коллектив тут же раскололся на две части: многие этот запрет не одобряют.

- Я понимаю, что одна моя дочка учится в первом классе, и мы сами писали заявление, чтобы ее никуда из школы не выпускали, пока за ней не придут родственники, список которых мы также передали, - говорит сибирячка Елена. - Но вторая-то учится уже в 11 классе: и что, если у них «дырка» между уроками, она не может сходить в соседний магазин себе сок купить? НЕ понимаю этого!

- Это элементарная безопасность. Если ребенок учиться до 13.00, то до этого времени школа отвечает за жизнь и здоровье детей. А после 13.00 часов уже родители. И никакого нарушения здесь нет, - считают другие.

В соцсетях и вовсе разгорелись нешуточные споры:

- Видимо, руководство школы хочет, чтобы все отравились в этой столовой, - припоминают недавнюю историю с отравлением одни.

- Мне кажется или это превышение полномочий администрации школы?

- Мало того, что в школах толком ничего не учат + отвратительно кормят + ещё детей не отпускать во время смены из школы. Позорище, не завидую тем детям у которых родители это нормой считают. детям нужно нормально питаться, тем более с такой нагрузкой которая сейчас в этой тюрьме, школой это уже не назовешь.

- Нормальная практика, что за истерики-то? Школа несет ответственность за учеников, во время уроков. Это и 20 лет назад было, - пишут комментаторы.

В самом учебном заведении от каких-либо комментариев отказались:

- Обращайтесь в мэрию, - отрещали в учебном заведении.

Что же, мы написали, и обязательно опубликуем ответ властей в ближайшее время.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Это право школы!»

Мы попросили прокомментировать ситуацию новосибирского юриста Инессу Рябинину:

- Пункт о том, чтобы ученик не покидал школу во время занятий, может вноситься в правила учебного заведения по решению самой школы. И ученик, вне зависимости от возраста, обязан их соблюдать. В учебном заведении есть все, что необходимо школьнику: и еда, и помещение для гигиеничексих процедур, предусмотренные санитарными нормами. Единственное, о чем могут в этой ситуации побеспокоиться родители, - это чтобы гне было «дырок» между занятиям, чтобы ребенок был постоянно занят.

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