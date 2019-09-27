Читатели «Комсомолки» выбрали лучших застройщиков в Новосибирске
«Комсомольская правда» объявила конкурс на лучшую строительную компанию в марте этого года. Участники представили на сайте издания свои самые успешные и амбициозные проекты, за которые и голосовали читатели.
Квартет «Эдельвейс» создал праздничное настроение вечера.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Пришло время подвести итоги и торжественно объявить победителей. Представители строительного бизнеса, их коллеги и партнеры собрались в ресторане «СибирьСибирь», чтобы поздравить друг друга.
Сергей Николаев и Наталья Варнавская.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Премия «Лучший строитель года» стала хорошим поводом для неформального общения на интересную для всех тему.
Генеральный директор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Игорь Белокобыльский рассказал о своем подходе в разработке концепций жилого строительства:
- Мы разрабатываем концептуальные комплексы. Месседж о комфорте, удобстве, философии закладываем в названии. Он считывается потенциальными жителями на подсознательном уровне, это глубокая и серьезная работа.
Директор Издательского дома «Комсомольская правда» Галина Попова и председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Вручение наград проходило в комфортной для всех атмосфере.
Церемония награждения в ресторане «СибирьСибрь».Фото: Алена МАРТЫНОВА
Уютный ресторан «СибирьСибирь» известен в Новосибирске блюдами европейской кухни с акцентом на местный колорит.
Церемонию награждения открыл министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.Фото: Алена МАРТЫНОВА
- Новосибирск - один из самых динамично развивающихся рынков в плане застройки. У нас нет другого варианта - мы должны соответствовать званию третьего города России. Очень приятно, что застройщики с душой подходят к проектированию жилых комплексов. Мы видим: у многих новостроек свой стиль, индивидуальность, - отметил министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.
Фокусник Ильхом Кадыров развлекал гостей неожиданными трюками.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Участников церемонии награждения и гостей вечера удивлял фокусник Ильхом Кадыров.
Карен Мовсесян подарил гостям прекрасную песню.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Музыкальный подарок от солиста Новосибирского государственного академического театра оперы и балета, креативного директора ГК «Стрижи».
Дарина Саблина получает диплом II степени в номинации «Лучший строящийся объект комфорткласса».Фото: Алена МАРТЫНОВА
Второе место в номинации «Лучший строящийся объект комфорткласса» занял микрорайон Фламинго. Застройщик - компания «Жилищная инициатива».
Борис Половников, директор по продажам и маркетингу УК «Строитель», получает диплом I степени в номинации «Лучший строящийся объект комфорткласса» и подарок от сети магазинов алкогольной продукции «Сомелье».Фото: Алена МАРТЫНОВА
Церемонию награждения открыла номинация «Лучший строящийся объект комфорткласса». Дипломом I степени награждена компания УК «Строитель». Все победители получили призы от партнера торжественной церемонии - сети магазинов алкогольной продукции «Сомелье». В магазинах компании «Сомелье» представлен богатый ассортимент качественных напитков по доступным ценам.
Компания «СибирьИнвест» получила диплом II степени в номинации «Лучший ЖК бизнес-класса» за ЖК Гудимов. Награду вручили Марине Кислициной.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Второе место за лучший жилой комплекс бизнес-класса занял ЖК Гудимов, застройщик - компания «СибирьИнвест».
Дом на Садовой строительного концерна «Сибирь» победил сразу в трех номинациях. Дипломы вручили Дмитрию Червову, Наталье Варнавской и Георгию Панову.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Первое место в номинации «Лучший ЖК бизнес-класса» занял Дом на Садовой строительного концерна «Сибирь». Также этому объекту достались награды в номинациях «Лучшая концепция благоустройства и архитектуры» и «Премьера года».
Диплом в номинации «Лучший проект комплексного освоения территории» получили объекты компании «Энергомонтаж», награду вручили Анне Мартыновой.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Объекты компании «Энергомонтаж» были признаны первыми в номинации «Лучший проект комплексного освоения территории».
Лучшим малоэтажным жилищным комплексом был признан ЖК Да Винчи.Фото: Алена МАРТЫНОВА
ЖК Да Винчи получил диплом в номинации «Лучший малоэтажный жилищный комплекс». Вячеслав Илюхин - генеральный директор агентства развития жилищного строительства, депутат Совета депутатов города Новосибирска.
Девелопером года читатели «Комсомолки» выбрали Илью Полякова.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Илья Поляков, председатель совета директоров ГК «Стрижи», депутат Законодательного собрания Новосибирской области, получил звание «Девелопер года».
Яна Наумова, руководитель отдела продаж компании «Дом строй».Фото: Алена МАРТЫНОВА
ЖК Флотилия победил в номинации «За новые подходы в архитектуре», диплом получила Яна Наумова, руководитель отдела продаж.
Группу компаний «Расцветай» отметили в специальной номинации «Выбор эксперта».
Художники Алина Долгушина и Юлия Репина.Фото: Алена МАРТЫНОВА
«Комсомольская правда» провела небольшой благотворительный аукцион. Новосибирские художницы написали при помощи гостей картину, которая и стала главным лотом.
Гости вечера получили подарки от салона тайского массажа «Оазис-спа».
Во время розыгрыша гостям были вручены подарки от спонсоров: сертификаты от салона тайского массажа «Оазис-спа» - сеанс массажа способен подарить стройность мысли, чувств и фигуры.
ДНК-тест от компании MyGenetiсs позволит узнать скрытые способности организма.
Один из необычных подарков - ДНК-тест от компании MyGenetiсs, который позволит узнать скрытые способности организма.
Подарки от компании «Ламинария шоп». Натуральная экокосметика на основе водорослей сделана в Сибири!Фото: Алена МАРТЫНОВА
Также среди призов - наборы косметики от «Ламинария шоп».
Церемония завершена, дипломы вручены. Издательский дом «Комсомольская правда» благодарит партнеров церемонии награждения «Лучший строитель года - 2019» за помощь и предоставленные подарки.
- Сеть магазинов алкогольной продукции «Сомелье»
- Компания «Оазис-спа» - гиперссылка https://www.oasis-spa.ru/
- Компания «Ламинария шоп» - гиперссылка https://laminariashop.ru/
- Компания MyGenetiсs - гиперссылка https://mygenetics.ru/
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ИСТОЧНИК KP.RU