Мужик сказал - мужик на кнопку нажал: сибиряк позвал любимую замуж с помощью сайта «Госуслуги»

Необычный ход мужчина сделал не для того, чтобы выпендриться, а для экономии средств и усилий. Тем не менее друзья и товарищи оценили оригинальность и уже предполагают, что банкет пройдет в форме онлайн-конференции. Девушка же предложение оценила. Говорит - никогда не понимала, зачем парни становятся в этот момент на колено и почему девушки плачут, размазывая тушь по лицу. У этой пары свой, нетривиальный взгляд на свадьбы. Молодые люди поделились мнением о том, зачем жениться и стоит ли устраивать в этот день шоу.

ГЛАВНОЕ - СПОСОБНОСТЬ К ЭВОЛЮЦИИ

Игорь Константинов и Валерия Ковалева вместе уже три года. Она - модель и дизайнер в одном лице. Он - программист и оформитель фотосессий. Встретились во время съемки, Лера проявила интерес первая. Спустя некоторое время Игорь понял: дивчина годная, надо брать.

Игорь старше, за плечами уже были отношения, не все было безоблачно, поэтому осторожничал. Но Лера оказалась для него открытием.

- У нее есть интеллект и способность к эволюции. Она готова учиться новому, это среди современных женщин редкость. Чаще у девушек есть лишь конкретные установки да «прошивка» от мамы с папой и телевизора. Лера же чуткая и гибкая, - говорит Игорь о невесте.

Несмотря на восторг, мужчина делать предложение не торопился. Сначала следовал совету деда: не хвали молодУ на первом году. Потом, конечно, несколько раз в порыве чувств восклицал: «Надо бы на тебе жениться», - но дальше слов дело не шло.

- Мы оба понимали, что большой роли штамп в паспорте не играет, он нужен только для отношений с государством, - добавляет Игорь.

Девушка не ждет пышной свадьбы, а традиции считает пережитком прошлого. Фото: личный архив.

«ДОРОГАЯ, ПРОВЕРЬ ПОЧТУ»

Этой осенью как-то вечером Игорь и Лера смотрели сериал, в котором как раз обсуждалась тема обещаний женитьбы. Посмеялись, пошутили, занялись своими делами. Девушка ушла в другую комнату, а Игорь сел за компьютер. Открыл портал «Госуслуги», решил, что пора подавать заявление в загс. Быстро разобрался с интерфейсом, попросил у любимой СНИЛС для оформления, она машинально принесла - мало ли зачем… 15 минут - и птичка в клетке.

- Милая, почту проверь, - расслабленно сказал жених.

В электронном ящике Лера увидела уведомление. В нем - дата и место, когда и где она выйдет замуж.

- Когда я получила письмо, конечно, почувствовала некий мандраж, радость. Одно дело - говорить о женитьбе, другое - когда все уже происходит. Я не расстроена способом позвать замуж и тем, что не будет пышности, - призналась сибирячка.

Девушка уверена, что сейчас не тот век, когда мужчина приходит к родителям просить руки избранницы. Современные молодые люди много общаются и часто живут вместе перед тем, как подать заявление в загс.

- Если предложение для девушки становится неожиданным событием, она плачет и удивляется в этот момент, то явно что-то не то происходит в отношениях. У нас с Игорем семья уже два с половиной года, для меня в произошедшем неожиданности нет. А все эти причуды с коленом, шоу, кучей цветов, сюрпризами и оркестрами… Я считаю, что это подкуп и именно прошение, это унижает мужчину и недостойно его.

Пышной свадьбы пара тоже не планирует. Придут в назначенную дату в загс, поставят подписи, отправятся в клуб.

- Может быть, закажем лимузин, - раздумывает будущий супруг. - Но это пока под вопросом.