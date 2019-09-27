«Дочке плохо, она под капельницей»: в Новосибирске в двух школьных столовых отравились дети

В пятницу, 27 сентября, родительский чат школы №2, что в Октябрьском районе, превратился в готовое заявление для Роспотребнадзора: родители наперебой начали сообщать о том, что их дети отравились.

— Дочке сильно было плохо: рвота, понос. В два часа ночи увезли на «Скорой» в больницу. Сейчас под капельницей, — пишут одни родители.

— Нас в инфекционную увезли, — пишет другая мама.

— Мы тоже ночь с рвотой и болями в животе провели, но обошлись педиатром. Нам сказали — ротавирус, — передают диалог с врачом третьи.

И таких сообщений еще немало: все родители сходятся в одном — дети заболели после того, как поели в школьной столовой.

СКАЗАЛИ: «ЕСЛИ ДЕТИ НЕ ПРИДУТ — БУДЕМ УЧИТЬСЯ НА КАНИКУЛАХ»

— У меня сын во втором классе учится: всю ночь сегодня у него была рвота, — рассказал корреспондентам КП-Новосибирск папа одного из школьников (своего имени он попросил не называть). — С утра, когда в чат родительский зашел, оказалось, что у нас почти все дети в таком состоянии. И единственное место, где они питались вместе, это столовая. Мы подозреваем, что именно там дети и отравились.

Но на этом, как уверяет сибиряк, злоключение не закончились:

— Судя по переписке в чате, сегодня в школу должны были прийти трое детей. Но потом в этой же группе опубликовали распоряжение руководства школы: мол, если дети не придут на занятия и в школе объявят карантин, то учиться придется на каникулах, — возмущаются сибиряки. — В итоге часть детей, которые неважно себя чувствовали, все-таки пошли на уроки.

Руководство школы №2 общаться с журналистами наотрез отказалось:

— Никаких комментариев мы не даем, — отрезали в приемной.

ОТРАВИЛИСЬ ЕЩЕ 4 РЕБЕНКА

Но школа №2 оказалась не единственной, где произошло ЧП: дети заболели и в школе №167.

— Четырем пятиклассникам — трем мальчикам и одной девочке — плохо стало сегодня утром, — рассказал директор школы Александр Казанцев. — Кто-то из них завтракал дома, кто-то позавтракала в школе. Их осмотрели врачи: к счастью, никого госпитализировать не пришлось.

— А что дети ели?

— Питание детей в нашей столовой обеспечивает школьный комбинат: пока его проверяют, никакой еды поставлять он в нашу столовую не будет.

Тем временем в следственном управлении начали проверку по статье 238 УК РФ «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Виновным грозит до двух лет лишения свободы.