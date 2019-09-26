Звонок - для учителя? Ничего подобного: прокуратура оспорила популярное заявление педагогов

Каждый из нас во время учебы хоть раз слышал фразу: «Звонок - для учителя». И сидели минут по пять, дослушивая доказательство теоремы или решая уравнение. А не должны были! Вообще-то это нарушение прав ребенка. Собственно, этим и озаботилась прокуратура Маслянинского района, когда отправилась на проверки в школы.

«УРОК - НЕ ДОЛЬШЕ 45 МИНУТ!»

- Проверки в 11 школах были плановые, проводили мы их впервые по распоряжению Генпрокуратуры, - говорит Владимир Дударев, помощник прокурора Маслянинского района. - Никаких жалоб от родителей или учеников к нам не поступало.

Правоохранители мониторили правила внутреннего распорядка обучающихся на школьных сайтах и приезжали в учебные заведения. Претензии к педагогам нашлись. Первая из них - правило «звонок - для учителя», которое значилось в уставах и правилах поведения учащихся сразу в девяти школах. Мол, только учитель может решать, когда урок окончен.

- Это положение противоречит законодательству и нарушает права детей на отдых между занятиями. Согласно санитарным правилам продолжительность урока для учеников 2-х - 11-х классов не должна превышать 45 минут, а 1-го класса - 40 минут, - объяснил Владимир Дударев.

ПО ПРИКАЗУ ВЫГОВОР ДЕЛАЛИ

В двух школах - № 1 и 3 - обнаружилось еще одно незаконное правило. Там было прописано положение о рецидиве. Если ребенок второй раз наступал на грабли непослушания, наказание для него ужесточалось. В школе № 1 попытались объяснить, что это такое, на примере:

- Вы поймите, никаких серьезных наказаний вроде «иди мой пол» или «останешься после уроков» у нас не было. Если ребенок серьезно нарушил школьный распорядок - например, убегал куда-то во время занятий, ему делался выговор. Официально оформлялся приказ, и ребенок его подписывал. И после этого он уже правила не нарушал, так что такая мера была оправданна. К слову, детям с ограниченными возможностями здоровья мы даже выговоры не делали.

- А что насчет звонка для учителя скажете?

- Это тоже только на благо учеников. Если учитель и задерживал детей на минуту-две, значит, он объяснял что-то важное, чтобы школьникам легче было домашнее задание выполнять.

А вот директор школы № 5 и вовсе не знал, что в учебной документации есть пункт «звонок - для учителя».

- Я приступил к работе в начале учебного года, поэтому не могу комментировать положения, которые были приняты не мной, - сказал директор Юрий Шуклин. - Но по требованию прокуратуры мы удалили этот пункт из правил поведений для учащихся. Да я и сам не сторонник того, чтобы детей задерживали после уроков: звонок обеспечивает их право на отдых, а педагоги все свои учебные вопросы должны решать во время занятия.

К слову, эти же нарушения устранили и другие маслянинские школы. Так что теперь звонок звенит для всех: и для взрослых, и для детей.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Можно и статью за грабеж схлопотать!»

Мы попросили юриста Михаила Жукова прокомментировать популярные школьные фразы. Могут ли и к ним прокуроры привязаться? Оказалось, если сильно глубоко копать, можно и на статью нарваться.

1. «Если ты такой умный, то встань на моё место и проведи урок. А я сяду на твое и буду хихикать»

– На лицо уклонение учителя от исполнения трудовых обязанностей, а это, между прочим, нарушение трудового договора. Как минимум предупреждение педагогу грозит.

2. « Болел? А, может, у тебя воспаление хитрости»

- Статью 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» никто не отменял. Хоть педагог и не медик, но разглашать диагноз не имеет права. Это – врачебная тайна.

3. In English, please

- Хватит нарушать конституционные права учеников: государственный язык у нас русский, закреплен статьей 68 конституции РФ.

4. «Телефон тебе я отдам в конце урока!»

- Вообще-то это открытое хищение чужого имущества, то есть грабеж. Можно статью 161 УК РФ схлопотать: между прочим, до 4 лет лишения свободы грозит!

5. «А если Иванов из окна выпрыгнет, ты тоже выпрыгнешь?»

- Это уже можно расценивать как склонение к совершению самоубийства. Статья 110 Уголовного кодекса: потянет на 6 лет лишения свободы.