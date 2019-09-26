«Звонок для учителя» и ещё топ-5 любимых учительских фраз, которые нарушают закон

После того, как новосибирская прокуратура признала незаконным пункт в правилах внутреннего распорядка местных школ, согласно которому «звонок звенит для учителя» (это правило, как выяснилось, нарушает права детей на отдых между занятиями), «КП» вместе с юристом Михаилом Жуковым проанализировала другие излюбленные фразы российских учителей — а не нарушают ли закон и они? Оказывается, если сильно придираться, статью можно найти на многие замечания.

1. «Если ты такой умный, то встань на моё место и проведи урок. А я сяду на твое и буду хихикать»

– На лицо уклонение учителя от исполнения трудовых обязанностей, а это, между прочим, нарушение трудового договора. Как минимум, предупреждение педагогу грозит.

2. «Болел? А, может, у тебя воспаление хитрости?»

- Статью 137 УК РФ «Нарушение неприкосновенности частной жизни» никто не отменял. Хоть педагог и не медик, но разглашать диагноз не имеет права. Это – врачебная тайна.

3. In English, please!

- Хватит нарушать конституционные права учеников: государственный язык в нашей стране русский, что закреплено статьей 68 конституции РФ!

4. «Телефон тебе я отдам в конце урока!»

- Вообще-то это открытое хищение чужого имущества, то есть грабеж. Можно статью 161 УК РФ схлопотать: между прочим, до 4 лет лишения свободы!

5. «А если Иванов из окна выпрыгнет, ты тоже выпрыгнешь?»

- Ну, это уже можно вполне расценивать как склонение к совершению самоубийства. Статья 110 Уголовного кодекса: потянет на 6 лет лишения свободы.

А какие фразы любили ваши учителя? Ждём ваши комментарии!

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