От отправки поездов до поиска инноваций

Артем Антропов - заместитель начальника службы технической политики Западно-Сибирской железной дороги. Это подразделение занимается реализацией единой технической политики ОАО «РЖД» на полигоне железной дороги, курирует вопросы бережливого производства, рационализаторскую деятельность, инновационные проекты. Одним словом, служба охватывает все новые и передовые наработки, которые можно использовать и внедрять для совершенствования системы. Чтобы заниматься этой работой, Артем Антропов прошел полный курс подготовки: он начинал свой профессиональный путь с дежурного по станции, сам участвовал в конкурсе идей, а сегодня сопровождает и помогает новаторам претворять проекты в жизнь. Но обо всем по порядку.

Важное звено

Родился и вырос Артем в поселке Сузун. Его отец - тоже железнодорожник, занимался обслуживанием мостов и искусственных сооружений на участке - от Камня-на-Оби до Черепаново. Самого Артема с детства притягивала железная дорога, поэтому особых мучений с выбором профессии не было - поступил в СГУПС на факультет управления процессами перевозок, потом попал по распределению в родные места - дежурным по станции. Через полтора года стал начальником станции Ларичиха в Тальменском районе Алтайского края, чуть позже занял место ревизора движения, где занимался вопросами безопасности и охраны труда на ряде станций. Затем продолжил работу в другой сфере, но тоже по линии железной дороги - перешел в службу управления делами, где изучил многие организационные вопросы. С 2015 года Артем Антропов в службе технической политики.

На вручении наград в финале конкурса «Новое звено».

Еще один важный период в жизни молодого специалиста - участие в конкурсе РЖД «Новое звено».

- Это был 2010 год, я после университета отработал год. Меня сразу заинтересовали программы компании для молодых работников, в частности, решил участвовать в конкурсе «Новое звено». Надо было предложить свою идею, раскрутить ее и подготовить к реализации, - рассказывает Артем. - Мы предложили пускать тяжеловесные поезда по твердому графику. Тогда эта идея вынашивалась в ОАО «РЖД», возможно, поэтому наш проект заметили. Позже наша дорога стала одной из пилотных, где была внедрена система АПК «Эльбрус», позволяющая автоматически строить график движения поездов. Я не состою в числе ее создателей, но, надеюсь, наши идеи были учтены при разработке системы.

Победа в конкурсе позволила молодому специалисту пройти небольшую стажировку на немецкой железной дороге Дойче Банн. История имеет продолжение - в этом году Артема снова пригласили на конкурс «Новое звено», но уже в качестве наставника.

- Надо было дать советы молодым участникам, поделиться опытом, подкорректировать проекты, помочь их «упаковать». Результаты, думаю, получились достойные - четыре проекта моих подопечных вышли в финал, - гордится коллегами сибиряк. - В целом же это замечательно, что компания дает возможность для такой самореализации. Сотрудники разных уровней, от линейного до управленческого звена, могут развиваться творчески в своей сфере и получать реальную поддержку от руководства. В компании много проектов, направленных на совершенствование специалиста. У отличившихся, к примеру, есть возможность пройти обучение в корпоративном университете РЖД, где помогут развить личностные качества, лидерские компетенции, для чего организуются психологические и бизнес-тренинги, занятия по тайм-менеджменту.

Артем с интересом принимает участие в общественных мероприятиях.

Всегда в поиске

Руководство железной дороги уделяет большое внимание различным инновациям. Служба технической политики совместно с другими подразделениями железной дороги нацелены на поиск и внедрение полезных новшеств в компании.

Сегодня дорога участвует в пилотном проекте по созданию региональных инновационных площадок, суть которых в расширении связей и идейного поля с партнерами, реализации новых решений на площадке РЖД.

- Новосибирская область - наукоемкий регион, наши соседи также обладают большим потенциалом. Мы ищем, какие наработки могут быть полезны для нашей компании, пытаемся их внедрить, налаживаем работу по стартапам, - объясняет Артем Антропов. - На дороге создан отдел инновационного развития, который рассматривает проекты. Наша служба стояла у истоков этой работы, развивалось сотрудничество с Технопарком новосибирского Академгородка, на его базе в июне текущего года была открыта региональная инновационная площадка Западно-Сибирской железной дороги. Если говорить конкретно о том, откуда берутся идеи, тут действует условное разделение. Внутренние инновации рождаются благодаря внутренним программам компании, таким как конкурс «Новое звено», их придумывают сами сотрудники. Есть и внешние новаторы - из числа резидентов Технопарка, а также из других научных объединений нашей области и соседних регионов.

От «умных» датчиков до пластмассовых шпал

Служба технической политики существует на ЗСЖД с 2005 года, за это время сделано немало. Только за последний год внедрено более 700 проектов бережливого производства. Здесь и строительство газовых котельных на предприятиях железной дороги, и светодиодное освещение на мостах и в административных зданиях. В прошлом году в Алтайском крае на одном из предприятий дороги была внедрена технология переработки резинотехнических изделий. Отработанный материал перерабатывается и превращается в плитку, результат - и экономия средств, и забота об окружающей среде.

- Часть проектов - только на стадии проработки, адаптации для наших нужд, - добавляет Артем. - Интересные предложения поступают от профильных вузов. Сейчас, к примеру, проводятся испытания разработанных в СГУПСе систем, работающих с применением тензометрических датчиков, их функционал связан с оценкой износа пролетов искусственных строений.

В целом, по словам специалиста, железная дорога открыта для инноваций. Так, на выставке «PRO//ДВИЖЕНИЕ. ЭКСПО», состоявшейся в конце августа в городе Щербинке Московской области, разработчиками были представлены шпалы из переработанного пластика с вшитыми датчиками для диагностики. Это не значит, что скоро железные дороги станут полимерными, но показывает широту взглядов и перспективы развития.