Пока не поздно: в Новосибирской области придумали, как спасти памятники

Проект «Историческая память» стал основой сохранения духовных ценностей

Связь поколений со временем истончается и грозит вот-вот порваться окончательно. Потом мы вряд ли сможем рассказать детям об ушедшей эпохе, ее атмосфере и - главное - людях. Нам кажется, мы бессильны что-либо поделать в этой ситуации, ведь реставрация и поддержание памятников культуры и истории в достойном состоянии - дело затратное. Но ведь не все в этом мире измеряется деньгами…

Такого же мнения придерживается и секретарь НРО партии «Единая Россия», заместитель председателя Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов. Основная задача партийного проекта «Историческая память» - модерировать общественно значимые процессы в сфере защиты культурного наследия, просветительской и патриотической работы.

О том, как стать частью важного и большого дела, мы поговорили с Андреем Панферовым.

- Андрей Борисович, как появилась идея проекта?

- В связи с работой я часто ездил по деревням и селам. Обратил внимание, что памятники, установленные в период с 1960-х по 1980-е годы, обслуживаются, но им все равно требуется ремонт. А более старым экземплярам - тем более. Об этом говорили сами жители поселений. Мы решили поставить вопрос сохранения культурного наследия региона перед властью. Предложили объединить усилия государственных институтов охраны и реставрации, бизнеса, экспертного сообщества и общественных объединений под эгидой партийного проекта «Историческая память». Но для того чтобы говорить предметно, важно видеть реальную картину событий, понимать масштаб бедствия, чтобы потом решать проблему по существу. Поэтому первым делом мы начали формировать списки памятников, которым требуется срочная помощь.

- Какие памятники могут войти в этот список?

- Исторические здания, памятники героям Великой Отечественной войны, усадьбы, которые зачастую становились основой формирования и строительства того или иного района, - в этом плане ограничений нет. Приоритеты определяют сами жители. Мы не можем им навязывать свое мнение, ведь эти люди живут непосредственно рядом с тем или иным памятником. Порой бывает так: одному кажется, что лучше дом отремонтировать, а другому важнее стелу восстановить. Наш проект дополняет госпрограммы, цель которых - восстанавливать и потом содержать такие памятники. Проблема в том, что реставрация памятников - дело затратное. Камень преткновения вот в чем: на ремонт самого памятника, например, надо 150 тысяч рублей, а на экспертизы и проектно-сметную документацию - 250 тысяч рублей. Глава поселения считает, что не может так тратиться, - проще взять банку с краской или мешок бетона и подлатать как получится. Беда в том, что так мы теряем истинный облик нашего исторического и культурного наследия, того, как он задумывался изначально. Мы ищем приемлемые формы и возможности участия регионального бюджета. Сейчас как раз идет формирование бюджета на 2020 год, думаю, все основные действия начнутся уже в следующем году.

- Есть ли примеры реализации проекта в Новосибирской области?

- Да. В 2017 - 2018 годах при нашей поддержке был отреставрирован Дом В. Е. Паисова в рабочем поселке Колывань Новосибирской области. Также работа над восстановлением памятников идет еще в нескольких районах.

- Есть ли отклик от людей?

- Отклик есть, даже от тех новосибирцев, которые давно уже не живут в Сибири. Поддержка может быть разной: кто-то помогает деньгами, кто-то - материалами, а кто-то берет кураторство над конкретным памятником и сам ведет переговоры с людьми, которые в силах помочь восстановить и сохранить тот или иной памятник. В определенном возрасте люди понимают, как важно сохранить нашу историческую память.

- Какие еще направления в проекте есть?

- Мы ведем просветительскую работу с молодежью. Зачастую ребята не знают, что находится рядом с тем местом, где они живут. И это огромная проблема. По долгу службы я общался с жителями Средней Азии и Закавказья. Там дети до седьмого и десятого поколения знают, кто их родные, чем занимались и так далее. Так формируется уважение к старшим. Там беременная женщина в автобусе ездит сидя, но никак не стоя. Мы многое упустили, и теперь, чтобы восполнить пробелы, требуется время. Надо говорить молодежи о патриотизме не общими словами, а на конкретных примерах, рассказывая о тех, кто жил и живет рядом. В первую очередь это задача родителей, а во вторую - школы.