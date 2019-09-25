Сибиряк построил струг и собрался пройти на нем через Северный Ледовитый океан
В новосибирский речной порт из Барнаула по Оби прибыл струг «Атаман Ермак. Князь сибирский». Это копия струга XVI века, созданная на деньги алтайского предпринимателя Сергея Рождественского. Раньше сибиряк занимался поставкой фармтоваров, а теперь решил путешествовать. Задача- максимум - пройти на струге по Северному морскому пути. Корреспондент КП-Новосибирск побывал на судне и поговорил с капитаном корабля.
Судно сделано из лиственницы, алтайской сосны и кедра.Фото: Алена МАРТЫНОВА
«ПОПРОСИЛ ДЕЛО ЖИЗНИ»
Струг «Атаман Ермак. Князь сибирский» видно издалека. Ветер развевает над водой алый парус с вышитым на нем Христом, сразу бросаются в глаза несколько пушек на палубе, на корме блестит золотой крест.
На борту нас радушно встречает Сергей Рождественский в форме и папахе.
- Пойдемте, я экскурсию проведу по моему стругу, - поправив усы, приглашает Сергей. - Мы покинули воды алтайские и решили прийти на землю Новосибирскую.
Пушки заряжены, но из них ни разу не стреляли.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Корабль полностью деревянный: низ - из лиственницы, борта - из алтайской сосны и кедра. На корабле всего одна «хата», так капитан называет каюту. В ней несколько спальных мест.
- Струг движется не только на парусе, но и за счет двигателей. Иногда ходим на солярке. А вот это румпель, - кладя руку на длинную деревянную палку, говорит Сергей. - Это рука Ермака, которая ведет нас по рекам Сибири.
На вопрос о том, как появилась идея построить судно, мужчина отвечает кратко и лаконично: однажды попросил у Господа дело всей жизни и понял, что пора строить струг. Опыта в кораблестроении у предпринимателя не было, поэтому обратился за помощью к специалистам из Петрозаводска. Они заложили сруб струга, а потом сибиряк сам довел дело до ума.
Вход в каюту.Фото: Алена МАРТЫНОВА
ОТ ОБИ ДО ДОНА
По дороге в местный порт с командой произошла необычная история.
- Мы вышли в Обское море во время трехбалльного шторма. Нас всех болтало, волна такая хорошая была, - рассказывает участник команды Алексей. - Смотрю в бинокль - кто-то жилетом оранжевым машет. Подплываем, видим надувную лодку с рыбаками внутри.
Казаки не бросили людей в беде и подняли их на палубу. Один из горе-рыбаков, оказалось, получил ранение крючком в районе пятой точки, так как запутался в леске. Пришлось казакам операцию проводить.
Под крестом - Ермак.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Матросы планируют перезимовать в Новосибирске. В путь отправятся только весной, им нужно готовиться к долгому путешествию по Северному морскому пути. Именно в столице Сибири мужчины хотят усовершенствовать свои навыки в управлении, а также взять в команду еще несколько человек.
Планы на морской пробег у казака большие. Хочет пройти Северный Ледовитый океан, оттуда направить паруса на Беломорско-Балтийский канал и взять курс на Дон.
- Так мы сможем заявить о себе, - уверен Сергей. - Показать донским казакам, что не перевелись в Сибири землепроходцы, корабелы.
Парус расшит вручную.Фото: Алена МАРТЫНОВА
ТТХ
Струг
Длина - 18 м
Высота - 3 м
Максимальная скорость - 18 км/ч
Сибиряк построил струг и собрался пройти на нем через Северный Ледовитый океан.Алена МАРТЫНОВА
ИСТОЧНИК KP.RU