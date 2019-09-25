Сибиряк построил струг и собрался пройти на нем через Северный Ледовитый океан

В новосибирский речной порт из Барнаула по Оби прибыл струг «Атаман Ермак. Князь сибирский». Это копия струга XVI века, созданная на деньги алтайского предпринимателя Сергея Рождественского. Раньше сибиряк занимался поставкой фармтоваров, а теперь решил путешествовать. Задача- максимум - пройти на струге по Северному морскому пути. Корреспондент КП-Новосибирск побывал на судне и поговорил с капитаном корабля.

Судно сделано из лиственницы, алтайской сосны и кедра.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«ПОПРОСИЛ ДЕЛО ЖИЗНИ»

Струг «Атаман Ермак. Князь сибирский» видно издалека. Ветер развевает над водой алый парус с вышитым на нем Христом, сразу бросаются в глаза несколько пушек на палубе, на корме блестит золотой крест.

На борту нас радушно встречает Сергей Рождественский в форме и папахе.

- Пойдемте, я экскурсию проведу по моему стругу, - поправив усы, приглашает Сергей. - Мы покинули воды алтайские и решили прийти на землю Новосибирскую.

Пушки заряжены, но из них ни разу не стреляли.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Корабль полностью деревянный: низ - из лиственницы, борта - из алтайской сосны и кедра. На корабле всего одна «хата», так капитан называет каюту. В ней несколько спальных мест.

- Струг движется не только на парусе, но и за счет двигателей. Иногда ходим на солярке. А вот это румпель, - кладя руку на длинную деревянную палку, говорит Сергей. - Это рука Ермака, которая ведет нас по рекам Сибири.

На вопрос о том, как появилась идея построить судно, мужчина отвечает кратко и лаконично: однажды попросил у Господа дело всей жизни и понял, что пора строить струг. Опыта в кораблестроении у предпринимателя не было, поэтому обратился за помощью к специалистам из Петрозаводска. Они заложили сруб струга, а потом сибиряк сам довел дело до ума.

Вход в каюту.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ОТ ОБИ ДО ДОНА

По дороге в местный порт с командой произошла необычная история.

- Мы вышли в Обское море во время трехбалльного шторма. Нас всех болтало, волна такая хорошая была, - рассказывает участник команды Алексей. - Смотрю в бинокль - кто-то жилетом оранжевым машет. Подплываем, видим надувную лодку с рыбаками внутри.

Казаки не бросили людей в беде и подняли их на палубу. Один из горе-рыбаков, оказалось, получил ранение крючком в районе пятой точки, так как запутался в леске. Пришлось казакам операцию проводить.

Под крестом - Ермак.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Матросы планируют перезимовать в Новосибирске. В путь отправятся только весной, им нужно готовиться к долгому путешествию по Северному морскому пути. Именно в столице Сибири мужчины хотят усовершенствовать свои навыки в управлении, а также взять в команду еще несколько человек.

Планы на морской пробег у казака большие. Хочет пройти Северный Ледовитый океан, оттуда направить паруса на Беломорско-Балтийский канал и взять курс на Дон.

- Так мы сможем заявить о себе, - уверен Сергей. - Показать донским казакам, что не перевелись в Сибири землепроходцы, корабелы.

Парус расшит вручную.Фото: Алена МАРТЫНОВА

ТТХ

Струг

Длина - 18 м

Высота - 3 м

Максимальная скорость - 18 км/ч