В Новосибирской области переход на эскроу снизил спрос на жилье

В региональном правительстве провели круглый стол, на котором участники обсудили проблемы, возникшие в строительной сфере после реформы, и наметили возможные пути их решения.

Проблемы в строительной сфере обсудили в региональном правительстве.

Организатор совещания - комиссия Общественной палаты Новосибирской области по вопросам ЖКХ, градостроительства, дорожного комплекса. Участие в круглом столе приняли президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков, заместитель председателя Общественной палаты Новосибирской области Владимир Ермола, председатель комиссии Общественной палаты Новосибирской области по вопросам ЖКХ, градостроительства, дорожного комплекса Максим Федорченко, начальник управления контроля в области долевого строительства и инженерного обеспечения министерства строительства Новосибирской области Иван Кузнецов, руководители и представители ведущих застройщиков региона.

Одна из проблем сферы жилищного строительства - ценообразование.

- Строительная деятельность в регионе всегда была бурной. После реформы возникли проблемы. Их нужно решить в кратчайшие сроки, чтобы не нанести непоправимый урон целой отрасли, - считает Владимир Ермола.

Также застройщики жаловались на проблемы при заполнении форм в ЕИЖС.

Одна из проблем сферы жилищного строительства связана с переходом на новую схему финансирования, например - ценообразование. Сегодня многие строящиеся объекты не попали ни в одну из «легитимных» схем достройки. Проектное финансирование по-прежнему остается труднодоступным для застройщиков. Этому есть несколько причин: жесткие требования, предъявляемые банками к строителям, а еще высокая цена банковских денег. По словам Максима Федорченко, из-за «скрытых платежей» ставка фактически достигает 20 - 30 процентов годовых, что в условиях достаточно низкой (15, максимум 20 процентов) маржинальности большинства строительных проектов в регионах России делает строительство предельно дорогим. Это сказывается на конечной стоимости жилья для потребителя, а соответственно, и спросе.

Резолюция круглого стола будет направлена в том числе и в Правительство РФ.

Также застройщики жаловались на проблемы при заполнении форм в ЕИЖС: например, за технические сбои в федеральной информационной системе наказывают строителей. Им временно закрывают доступ на регистрацию ДДУ в Росреестре. Еще одна наболевшая проблема - устаревшие расценки действующих сметных норм, не позволяющие адекватно оплачивать труд рабочих, закупку и транспортировку материалов, эксплуатацию машин и механизмов. Чаще всего эта проблема фигурирует на объектах, возводимых по государственному и муниципальному заказу.

Участники подчеркнули, что проблемы в строительной отрасли нужно решать срочно.

Резолюция круглого стола будет направлена в Ассоциацию «Национальное объединение строителей», комиссию по ЖКХ, строительству и дорогам Общественной палаты РФ и Правительство РФ.