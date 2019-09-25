Tele2 предлагает в рассрочку смартфон и год связи

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предлагает абонентам принять участие в программе «Мой смартфон онлайн». Она позволяет клиентам купить выгодный комплект - качественный 4G-смартфон и услуги связи на один год со скидкой. Посетители салонов могут приобрести смартфон в рассрочку без первоначального взноса и получить скидку 50% на год связи.

В акции «Мой смартфон онлайн» могут принять участие не только новые, но и действующие абоненты оператора. По сравнению со стандартным сценарием покупки выгода клиента составит 2400 руб. Купить комплект в рамках программы можно и в рассрочку. Список салонов и полные условия программы – на tele2.ru.

В рамках акции Tele2 фокусируется на продаже современных смартфонов с поддержкой 4G. По итогам второго квартала 2019 года аппараты с поддержкой LTE продемонстрировали в Новосибирске наибольший рост – их доля в общей базе смартфонов увеличилась на 15 п. п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 50%.

Для программы Tele2 отобрала ряд 4G-смартфонов в ценовой категории от 8 тысяч рублей основных партнеров оператора: Samsung, Huawei, Xiaomi и ряд других. При этом Samsung, Huawei и Xiaomi стали самыми популярными вендорами у клиентов по итогам первого полугодия 2019 года: устройствами этих производителей пользуются более 50% владельцев смартфонов в сети Tele2.

Участникам программы предоставляется скидка на тариф «Мой онлайн+». Его отличает выгодная комбинация услуг для активных пользователей мобильного интернета и клиентов, которые совершают большое количество звонков. За 400 рублей в месяц пользователям тарифа «Мой онлайн+» в Новосибирске предоставляется 30 Гб мобильного интернета, безлимитные звонки на номера Tele2 в России и 600 минут для звонков на остальные номера России. Также пользователи получают безлимитный доступ к социальным сетям и мессенджерам, могут пользоваться услугами Tele2 TV и сервисом Zvooq, не расходуя трафик из основного пакета.