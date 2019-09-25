Пронизанные тайнами и легендами: святые места Сибири в которых должен побывать каждый

Ордынское богатство

Ордынский район щедр на достопримечательности и легенды. Пожалуй, ни в одном районе Новосибирской области нет такой богатой и интересной истории, как в Ордынском. Именно здесь проходил со своим войском хан Кучум и ставили остроги первые сибирские казаки. Поочередно занимали позиции то на правом, то на левом берегу Оби армия Колчака и красногвардейцы. А по самой реке Орде проплывал когда-то Николай II. Согласно одному из преданий Чингисхан повелел разрубить себя на куски и похоронить в разных уголках великой Орды. Если верить легендам, то правая рука Чингисхана покоится где-то на территории района.

Вблизи переправы Спирино - Чингис стоит старая печь, сложенная из бутового камня. Построена она была больше 100 лет назад в лесу, но сооружением так и не воспользовались по назначению.

Огромная печь, будто из русских сказок, олицетворяет собой мастерство каменщиков начала XX века.

На противоположном берегу Обского моря еще несколько примечательных мест. Например, мраморный карьер близ села Абрашино. Местный мрамор использовался при отделке Новосибирского метрополитена.

Недалеко от другой переправы природная достопримечательность - урочище Тертый Камень - ущелье девонского периода с каменной дверью в скале, о которой рассказывает еще одна местная легенда.

Когда-то в этих местах стояла зажиточная татарская деревня. Однажды люди узнали, что к ним скачут разбойники. Тогда они собрали все свои богатства в котелок и отдали женщине по имени Дарина. Вместе с сыном она побежала в лес по берегу реки прятать золото, но всадники вскоре настигли их. Тогда женщина передала драгоценности мальчику, чтобы тот уходил от погони, а сама решила задержать бандитов, которые загнали ее сына в ловушку в урочище Тертый Камень. В скале внезапно открылась дверь, в которую и зашел мальчик с золотом. Бандиты остались ни с чем. Согласно легенде в полнолуние, когда вода в реке спокойная, в урочище Тертый Камень виден силуэт мальчика, который несет котелок с драгоценностями.

Сибирское барокко в Караканском бору

Наша цель - церковь Петра и Павла в селе Чингис.

Храм находится на острове, соединенном с берегом насыпной дамбой.

Само село - одно из первых русских поселений на территории современной Новосибирской области. Гордости у чингисовцев две: собственно, храм и «краски» - так местные жители называют выход ценной цветной глины, которой расписана церковь. Теперь обо всем по порядку.

Первое деревянное здание храма во имя Петра и Павла было освящено еще в 1756 году. Позднее, в 1807 году, в селе было заложено каменное здание. Прочное здание церкви в былые времена вмещало до 500 прихожан, а звон колоколов разносился за десятки верст.

В былые времена храм был богатым и знаменитым. Здесь хранилось множество икон и святынь. В середине 30-х годов прошлого века храм был закрыт. Его постигла участь большинства подобных зданий. Церковная утварь была сожжена, а священник, служивший здесь, - арестован. В здании размещались зернохранилище и клуб, а позже в результате пожара колокольня обвалилась, само здание обрушилось. От старинного храма остались лишь фундамент и часть стен.

В 1998 году разрушенная практически до основания церковь начала возвращаться к новой жизни. Местные жители приняли решение о ее восстановлении.

Сейчас на месте когда-то разрушенного храма стоит современное кирпичное здание. А старый фундамент сохранили для истории.

Для росписи сводов пригласили художника из Новосибирского оперного театра Ларису Кононову. Ее работа прекрасно сохранилась и по сей день. После восстановления приход был взят под опеку Завьяловским мужским монастырем.

Своды расписаны цветной глиной 16 оттенков.

Сейчас за церковью присматривает местная жительница Тамара Тимолянова, а каждую неделю из областного центра сюда приезжает настоятель Александр Вопилов, который проводит службы в храме и крестит детей в реке. Здание церкви до сих пор отапливается от печи, а до недавнего времени здесь не было даже электричества.

За цветной глиной

Глину, которой расписан храм, брали неподалеку от села. Месторождение этой породы представляет собой большой обрыв на берегу речки Малый Чингис.

Здесь на поверхность выходит глина 16 оттенков: белая, голубая, зеленая, желтая…

Она меняет оттенки на берегах местной реки, потому что смешивается с глиной других цветов, словно на палитре художника. Говорят, это уникальное месторождение, едва ли не единственное в Сибири.

Сельчане умели обращаться с местной глиной еще в XIX веке. Тогда здесь была собственная школа глиняной росписи. Красками, изготовленными из этой глины, расписывали посуду, фрески. Чтобы рисунок держался дольше, в глинистый раствор добавляли яйца.

Звон из-под воды

Чингис называют «сибирским Китежем», и с этим местом связана красивая история, в которую кто-то верит, а кто-то - нет. Когда церковь закрывали, колокола разбивали кувалдами. Долгое время они, никому не нужные, лежали на берегу. Потом бронзу погрузили на баржу, она отчалила и затонула.

Согласно легенде накануне Пасхи из-под воды бывает слышен колокольный звон.

Пусть эта история останется красивой легендой, а чингисский храм - местной достопримечательностью, которую стоит увидеть хотя бы раз.

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