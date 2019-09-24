Транспортный налог останется на месте

В Законодательном собрании Новосибирской области прошло заседание комитета по транспортной, промышленной и информационной политике. Парламентарии обсудили план реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года и внесли поправки в областные законы.

В первую очередь был рассмотрен законопроект «О внесении изменений в отдельные законы Новосибирской области», представленный региональным министром финансов Виталием Голубенко. Главная цель этого законопроекта - повысить собираемость транспортного налога, а также повлиять на оперативность ремонтов дорожной инфраструктуры. Все это достигается простым способом: часть денег от транспортного налога теперь не будут перечислять в региональный дорожный фонд, а оставят в распоряжении местных чиновников. Например, в бюджете муниципального района будет оставаться 45% собранных средств, а в бюджете городских округов - 20%. Это позволит местным чиновникам ремонтировать дороги, не прося субсидию из регионального дорожного фонда, которая имеет много ограничений.

- Деньги из субсидий можно было направлять только на капитальные вложения: капитальное строительство, капитальный ремонт и так далее. Эти средства нельзя было вкладывать в разработку проектно-сметной документации, на что постоянно обращали внимание руководители районов и муниципалитетов. Средств на разработку проектно-сметной документации у них не было. Сейчас это будет доступно, - прокомментировал изменения председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Федор Николаев.

Если говорить по-простому, то местные власти будут ремонтировать дороги на те деньги, которые сами и собрали, а не на те, которые выделил региональный дорожный фонд. Это заставит чиновников на местах внимательнее следить за сбором транспортного налога.

- Нам часто говорили, что транспортный налог должен оставаться на местах - это как раз тот случай, когда средства транспортного налога останутся там, где и были собраны. Напомню, что это один из самых сложных налогов с точки зрения администрирования его сбора. Еще несколько лет назад собираемость не превышала 70%, а сегодня этот показатель вырос до 92,5%. Хочу отметить, что в некоторых субъектах Российской Федерации до сих пор собирают порядка 75% транспортного налога, - сообщил депутат Сергей Титков.

Отдельного упоминания стоит проект изменений в две госпрограммы: «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в НСО» и «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта».

В первом случае основным изменением стало увеличение ежегодного лимита налоговых льгот для инвесторов с 850 миллионов рублей в год до 5 миллиардов. Это будет хорошим подспорьем для реализации масштабных проектов.

В числе важных изменений также выделение дополнительной субсидии - 75 миллионов рублей для закупки новых автобусов в муниципалитеты, а также увеличение уставного капитала «Экспресс-пригород» для закупки двух подвижных составов - они необходимы для замены старых, которые были списаны из-за сильного износа. Новые поезда будут переданы в начале первого квартала 2020 года.

Оба проекта изменений были единогласно одобрены депутатами.