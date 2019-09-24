2019-09-24T19:09:24+03:00
Общество

Когда включат отопление в Новосибирске в 2019 году: отопительный сезон начался только в школах и больницах

Власти рассказали, когда включат отопление в Новосибирске в 2019 году. Все об отопительном сезоне читайте в нашем материале
Алена КУЛЕШОВА
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Жители Новосибирска ждут, когда начнется отопительный сезон.Жители Новосибирска ждут, когда начнется отопительный сезон.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Первый месяц осени обещает закончиться для сибиряков холодами, так что главный вопрос у сибиряков один: когда включат отопление в Новосибирске в 2019 году. Синоптики уже прогнозируют стремительное понижение температуры и осадки, возможно переходящие в мокрый снег, а вот отопительный сезон пока не начался.

- В конце сентября температура воздуха может понизиться до +8, +15 днем и до -2, +3 - ночью. Также будет дуть сильный ветер, порывы которого местами могут достигать 20 - 25 метров в секунду. В среднем скорость ветра составит 15 - 19 метров в секунду. Ожидают жителей города и обильные осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, - сообщает пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра.

Возникает закономерный вопрос: когда же в Новосибирске начнется отопительный сезон? В социальных сетях люди жалуются, что в квартирах становится холодно уже сейчас, когда температура за окном далека от минусовой.

В пресс-службе Сибирской генерирующей компании рассказали, что в последний месяц поступало очень много заявок на отопление от городских учреждений. Некоторые из них уже подключены к теплу.

- График о начале отопительного сезона мы уже подали на утверждение в мэрию, ответ пока не пришел, - рассказала «КП» - Новосибирск» Наталья Барсукова, заместитель начальника управления по внешним коммуникациям Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании. - В этом месяце к нам поступило 150 заявок на досрочное подключение к отоплению от различных городских учреждений. На данный момент мы уже подали тепло 120 объектам, среди которых школы, больницы и поликлиники.

В мэрии Новосибирска пояснили, для того чтобы объявить о начале отопительного сезона, требуется официальный документ, подписанный мэром.

- Пока не подписан официальный документ, решение о начале отопительного сезона мы принять не можем, - пояснили «КП» - Новосибирск» в пресс-службе мэрии. - Данный документ подписывается лично мэром города. Чтобы его согласовать, требуются определенные условия, в частности, температура воздуха в городе должна удерживаться в районе +8 на протяжении пяти дней.

В некоторых районах Новосибирской области главам муниципальных образований уже поступало распоряжение подключить специализированные учреждения к отоплению. К примеру, администрация Мошковского района распорядилась начать подавать отопление в детсады, больницы, школы, а также дома и квартиры с 24 сентября 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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