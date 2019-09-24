2019-09-24T14:55:53+03:00
Телевизор

«Совсем не щекотно!»: сибирячка расцеловала ведущего «Поле чудес»

Женщина не прошла в финал, зато смогла покрутить заветный барабан и выполнила просьбу своих коллег
Анна ПАШАГИНА
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Ольга и Леонид Якубович страстно расцеловали друг друга. В щечки. Фото: личный архив.Ольга и Леонид Якубович страстно расцеловали друг друга. В щечки. Фото: личный архив.
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Ольга Шарыпова приняла участие в шоу «Поле чудес» на центральном телевидении. Главный приз не выиграла, но сорвала другой не менее ценный куш - сумела поцеловать ведущего Леонида Якубовича. Сибирячка рассказала «КП» - Новосибирск» о закулисье шоу и о том, какую ошибку допустили в программе.

36-летняя Ольга Шарыпова с малых лет смотрела передачу «Поле чудес» - дядя Леня, можно сказать, старел на ее глазах. Мечта Оли - оказаться по ту сторону экрана и услышать фразу «Вращайте барабан» - родилась еще в детстве.

- Реальный шаг к участию я сделала только в апреле 2018 года - отправила SMS во время игры, - вспоминает Ольга. - Нужно было написать слово «Поле» на короткий номер, и мне приходили вопросы. Так я получила шанс на участие.

Через месяц Ольге позвонили и сообщили: «Вы в игре».

- Пришлось ждать год, чтобы нас пригласили на съемки, все ведь в порядке очереди. 25 августа уже были в Москве, в «Останкино», на съемках передачи, - говорит сибирячка.

О таком фото сибирячка мечтала с детства. Фото: личный архив.

О таком фото сибирячка мечтала с детства. Фото: личный архив.

Проезд себе и восьмилетнему сыну Даниилу женщина оплачивала самостоятельно, а номер в отеле - за счет компании.

Когда Ольга с ребенком зашла в съемочный павильон, то не могла поверить своему счастью. Вот - табло, на котором открывают буквы, барабан, который вскоре предстоит крутить и ей самой! С приездом в Москву у Ольги появилась еще одна цель - добиться поцелуя от Леонида Якубовича, ведущего передачи.

- Я работаю на пивоваренной фабрике, начальство и коллеги отпустили только с одним условием: «Расцелуй Якубовича!», - смеется женщина.

Ольга не могла приехать на любимую телепередачу без сибирских гостинцев. Леонида Якубовича жительница Новосибирска порадовала туеском с кедровыми орешками, соленьями, конфетами от новосибирской фабрики. От коллег по работе Ольга привезла венок из хмеля и бочонок с солодом.

О соперниках Ольга отзывается с теплом, говорит, что конкуренции между участниками не заметила.

- Я была в первой тройке. Вместе со мной были мужчина из Подмосковья и женщина из Луганска. Она, кстати, слово и угадала, - рассказывает Ольга.

Даниил тоже захотел сфотографироваться с популярным ведущим. Фото: личный архив.

Даниил тоже захотел сфотографироваться с популярным ведущим. Фото: личный архив.

Программу вместе с финалом снимали три часа. На каждую тройку уходило около 50 минут. Во время съемки на площадке произошел небольшой конфуз - организаторы пропустили букву в слове.

- Как признался Леонид Аркадьевич, такое произошло впервые за 29 лет - в слове семилетний пропустили букву «Т». Переснимать не стали, так как женщина в моей тройке предположила, что это за слово, и указала на ошибку, - объясняет Ольга.

После съемок участникам дали время сфотографироваться со знаменитым ведущим. Ольга набралась смелости и сказала Леониду Аркадьевичу: пока не расцелует его, домой не поедет.

- Мы целовались в щечки, поэтому было совсем не щекотно, - призналась сибирячка.

Ольга не прошла в финал, зато увезла с собой мешок подарков: планшет, энциклопедию, пылесос, кружку и букет цветов.

Этот выпуск жители Новосибирска смогут увидеть 11 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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