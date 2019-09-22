2019-09-22T14:08:22+03:00
Общество

«Думали – обычное воспаление, оказалось – рак»: больному актеру нужны 750 тысяч на лечение

У Игоря Мастракова – злокачественная опухоль в брюшной полости. Он, превозмогая боль, играет в спектаклях, чтобы оплатить все процедуры и препараты
Татьяна СОЛОВОВА
Поделиться:
Игорь пытается побороть болезнь. Фото: соцсети.Игорь пытается побороть болезнь. Фото: соцсети.
Изменить размер текста:

Игорь Мастраков – новосибирский актер, которым восхищаются тысячи зрителей. Чуть больше недели назад он блистал на сцене в премьере этой осени от театра «Среда» - спектакле «Сумасбродка». А 15 сентября после другого спектакля - «Свободные отношения» - он играл, превозмогая жуткую боль. У артиста – рак третьей степени, злокачественную опухоль несколько месяцев назад обнаружили в брюшной полости.

- У меня был сильнейший приступ: даже спектакль хотели отменить, - признается Игорь. – Но я смог выйти на сцену: мне нужно оплачивать огромные счета за лечение. К счастью, никто из зрителей в зале не понял, насколько тяжело мне давался каждый шаг, каждая фраза…

Игорь увлекался спортом, но пять лет назад стал чувствовать слабость. Фото: соцсети.

Игорь увлекался спортом, но пять лет назад стал чувствовать слабость. Фото: соцсети.

«С ДИАГНОЗОМ ОПОЗДАЛИ НА ТРИ ГОДА»

Сейчас Игорь находится под наблюдением хирурга частного медцентра: именно этот врач смог поставить артисту верный диагноз, когда другие медики даже не распознали тяжелую болезнь.

- Все началось с того, что пять лет назад я постоянно стал чувствовать слабость. Вот вообще ничего не хотелось делать: просто лежать и все, - рассказывает Игорь. – Хотя на меня это было в принципе не похоже. Друзья тогда были уверены, что я просто много работал и переутомился. Врачи сделали анализ крови и ничего плохого не нашли.

Но два года назад сомнений в том, что это не переутомление, уже не осталось. Артисту становилось все хуже.

- Знаете, что тогда мне говорили врачи? Обычное воспаление, - говорит Игорь. – Я тогда пошел в частный центр, сдал анализы.

Диагноз врачей был неутешительный: злокачественная опухоль в брюшной полости. Из-за того, что время было упущено, она дала метастазы.

К Игорю в палату постоянно приходят друзья. Фото: соцсети.

К Игорю в палату постоянно приходят друзья. Фото: соцсети.

«ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА ПОСЕТИТЕЛЕЙ В ЦЕНТРЕ ЕЩЕ НЕ БЫЛО»

Игоря сразу же прооперировали в том же медцентре:

- Если честно, состояние было ужасное. Но хирург мне сказал: «Ты будешь жить! У тебя есть друзья, зрители!», - признается Игорь. – И я ему поверил!

Про друзей и зрителей – это не преувеличение: в палату к артисту постоянно кто-то приходил с букетами цветов.

- Мне врачи говорили, что такого количества посетителей в центре еще ни разу не было, - смеется актер.

Но сейчас Игорю нужны не только добрые слова, но и материальная поддержка. Лечение в центре обойдется в миллион рублей. Друзьям и близким удалось собрать только 250 тысяч. У артиста, который и так потратил огромные средства на лечение, таких денег просто нет.

- Да, я бы мог дожидаться квоты в муниципальную клинику. Но это – снова время. А его у меня просто нет, - объясняет Игорь.

Если вы готовы помочь, то деньги можно перевести на карту Сбербанка: ее номер 5336 6902 0870 6582.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Сосиска дор блю»: новосибирец купил в магазине булочку с плесенью
«Боимся за своих детей»: в общежитии города Обь случилась вспышка туберкулеза
Потерялась в зарослях кустарника: туристка из Новосибирска заблудилась в Крыму
Может заблудиться: в Новосибирске ищут пожилого мужчину в пиджаке и кепке
«Зашла с камнем в руках»: сибирячка попыталась отобрать ребенка у матери
«50 оттенков банного» — американский писатель рекомендовал попариться в Новосибирске
«Машина застряла, а связи не было»: волонтеры нашли новосибирца с сыном в лесу
«Думали, что человек висит»: манекен на недострое напугал новосибирцев
«Болел за парня из «Тойоты»: водитель и пьяный пассажир «Инфинити» устроили драку на дороге
Влетел в ограждение: два седана не поделили дорогу на Красном проспекте
«Любой может спасти жизнь»: активисты донорского фонда устроили фотосессию с мужчинами-героями
Стали известны участники еще двух номинаций, ставшие кандидатами на звание Людей года
Водитель не заметил: «Тойота» врезалась в пожарную машину
Попала в кадр: новосибирцы заметили «Ласточку» на железнодорожном вокзале
Следователи проверят стройплощадку, на которой рабочего придавило трубой
На стройке, где стена обрушилась на людей, рабочего придавило трубой
«Бомба-пушка»: сибирячка показала зажигательный тверк на испанском пляже
В Заельцовском районе на стройке загорелись вагончики рабочих
Под Новосибирском столкнулись две машины: погиб один пассажир
Новосибирские школьники поучаствовали в флешмобе в память о коте Моте
Бесстрашная рыжуля: сибиряк встретил лисицу, прогуливающуюся возле дороги
Сибиряки остались без отпуска из-за сбежавшего директора турфирмы
«Так держать!»: «Сибирь» во второй раз обыграла «Амур»
Дело сибиряка, который избил и выстрелил в подростка-косплейщика, передали в суд
«Говорили – переутомился, оказалось - рак»: у актера врачи три года не могли диагностировать онкологию