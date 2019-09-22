УАЗик вместо Купидона: сибиряк вытащил невесту из дымящегося авто после ДТП

Про эту историю точно можно сказать: не было бы счастья, да несчастье помогло. Сейчас Наташа и Артем со смехом вспоминают тот день, когда они оба попали в аварию. Но тогда им было совсем не до веселья: авто девушки превратилось в груду железа, и она сама не пострадала только благодаря будущему мужу.

«ВСЕ В ДЫМУ, РЕМЕНЬ НЕ РАССТЕГИВАЕТСЯ»

Авария произошла восемь лет назад: в тот день Наташа наконец-то выплатила кредит за свое авто, и ехала в гости к папе. До его дома оставалось совсем немного, когда девушка попала в аварию :

- Еду я по улице Кирова, скорость примерно 80 км/ч. Тут на перекрестке УАЗик, видимо, решил проскочить, хотя зеленый свет на светофоре горел для меня, - описывает ситуацию Наташа. – Но он не успел сделать маневр: моя машина в хлам, я ему в заднее колесо въехала.

УАЗик чуть не перевернулся: помешала машина, которая стояла на перекрестке. Это и была машина будущего мужа Наташи - Артема.

Машина Наташи после аварии превратилась в гору железа. Фото: личный архив.

- Было в очень страшно: я в машине, сигнализация орет, ремень не расстегивается. Подушки сработали, все в дыму, - с ужасом вспоминает девушка. – У меня началась паника!

Но в считанные секунды подоспела помощь: Артем подбежал к авто Наташи и стал пытаться ей помочь.

- Помню: кто-то открывает дверь, выключает зажигание, отстаивает меня, освобождает от этого плена, - говорит Наташа. – Первый мой вопрос к нему был, когда выбралась: «Есть закурить?».

БРОСИЛА ПАРНЯ РАДИ СВОЕГО СПАСИТЕЛЯ

К счастью, серьезно ни сама девушка, ни ее спаситель не пострадали. Сибирячка позвонила своему папе и попросила его приехать:

- Сказала ему, что в мою машину немного въехали и меня нужно забрать: не хотела его пугать, - объясняет Наташа. – Папа приехал вместе с парнем, с которым я тогда встречалась. Тогда мы с Артемом толком не поговорили: я его успела только поблагодарить.

Однако потом Наташа стала общаться со своим спасителем в соцсетях: еще несколько раз они вместе ездили в ГИБДД, пока шли разбирательства.

- Мы выяснили, что наши родные между собой знакомы, а вот мы ни разу так и не встретились у них, - говорит сибирячка.

Родные Наташи и Артема были знакомы, а они до аварии ни разу не встречались. Фото: личный архив.

Скоро Наташа стала понимать, что по-настоящему влюбилась в своего спасителя, и решила поставить точку в отношениях с бывшим парнем.

- Не стала ходить вокруг да около: честно ему сказала, что мы расстаемся, - рассказывает девушка.

После этого Наташа стала встречаться с Артемом: вскоре они поженились, и сейчас вместе растят троих детей.

- Вот уж точно никогда не думала, что так встречу свое счастье, - смеется Наташа. – Но мы с моим спасителем уже семь лет вместе. И я благодарна судьбе, что попала в эту аварию!