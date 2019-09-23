Поле Куликово - в Нарымском сквере: сибиряки с шашками и нагайками померились силами

Вот уже 25 лет в Новосибирской области проходит фестиваль «Где стоишь - там и поле Куликово», и этот год не стал исключением. По традиции, фестиваль длился два дня: 21 сентября в городе Оби прошли соревнования среди областных военно-патриотических клубов, а 22-го были организованы народные гуляния в Нарымском сквере.

- В соревнованиях в Оби участвовало больше 20 команд - это около 300 участников. Ребята состязались в военно-прикладных и спортивных дисциплинах, а сегодня мы подводим итоги. Казаки новосибирского отделения организовали несколько точек, чтобы провести показательные выступления по работе с холодным оружием: с шашкой, нагайкой, - говорит атаман отдельского казачьего общества Алексей Харитонов. - Также сегодня будут проводиться стеношные бои, различные молодецкие игры. Так что позабавим не только военно-патриотическую молодежь, но и всех гостей Нарымского сквера.

Организаторы не зря назвали второй день фестиваля народными гуляниями, ибо для развлечения новосибирцев в Нарымском сквере было все: живая музыка, ярмарка народного творчества, стенды с холодным и огнестрельным оружием, различные русские традиционные игры, мастер-классы по обращению с шашкой для всех желающих, которые проводили казаки-инструкторы, и многое другое.

Подростки смогли посмотреть оружие.Фото: Владимир ПТАШНИК

- Этим мероприятием мы решаем сразу две задачи. Первая - военно-патриотическое воспитание, а вторая - знакомство молодежи с народными традициями. Стеношные бои, бой толчун - всё это воспитывает в ребятах настоящий мужской дух, - комментирует Алла Данилевская, директор Центра гражданского патриотического воспитания и общественных проектов Новосибирской области.

И это крайне важно - мероприятие помогает подросткам больше узнать о своих корнях, истории родной страны.

- Патриотическое воспитание начинается именно с традиционной культуры. Если человек знает собственную традицию, веру, уважает родителей, свой род, то он с уважением будет относиться и к другим национальностям, - считает Дмитрий Семёнов, председатель ассоциации патриотических организаций Новосибирской области «Патриот».

А еще фестиваль - это, конечно, большой праздник для всех гостей, где подростки развлекаются от всей души. Если девушки с удовольствием слушали живую музыку возле концертной площадки или участвовали в русских народных танцах, то парни предпочитали помериться силушкой молодецкой в боях стенка на стенку.

К слову, побороться за победу могли все желающие, и таких нашлось немало. Поэтому участников, как и на других соревновательных площадках фестиваля, делили по возрастным группам, чтобы все было по-честному. Конкуренция среди самых маленьких была ничуть не меньше, чем среди взрослых. Как только организатор давал отмашку к началу раунда, две стенки детей устремлялись друг на друга, проверяя, чья цепочка окажется крепче.

Участникам выдавали мягкие копии шашек.Фото: Владимир ПТАШНИК

После нескольких столкновений участникам выдавали мягкие имитаторы шашек - стеношные бои уступали место не менее зрелищному фехтованию. Естественно, что подобная развлекательная программа всем была только в радость.

- Мне нравится! Мы играем, развлекаемся - настоящее веселье! Хочетяс, чтобы такие мероприятия проходили почаще, - поделился своими впечатлениями Эдуард, участник фестиваля.

Кстати, на фестиваль «Где стоишь - там и поле Куликово» пришли не только новосибирцы, но и жители соседних райцентров. Ради праздника они специально приехали в Новосибирск.

- Мы добрались на фестиваль из Маслянинского района. Внуку здесь очень нравится - а мне нравится, что он обучается боевым искусствам, участвует в стеношном бое и военных играх, - улыбается Галина Зиндобрая, бабушка одного из маленьких посетителей фестиваля.

Соревнования «Где стоишь - там и поле Куликово» имеют сейчас такой успех и размах, что не верится, что 25 лет назад фестиваль начинался как инициатива отдельных граждан, таких как Дмитрий Семёнов. Зато сегодня можно быть уверенным, что в следующем году годовщину победы на Куликовом поле Новосибирск встретит достойно.