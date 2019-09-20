2019-09-20T19:03:52+03:00
Общество

«Сказали, что у меня крыша поехала»: сибирячку лишили доплаты к пенсии из-за несуществующей работы

О том, что женщина трудоустроена, она узнала в отделе соцзащиты. И сейчас пожилая женщина никак не может связаться с липовым «работодателем»
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Тамара Ивановна не знает, куда ей идти за помощью. Фото: личный архив героя.Тамара Ивановна не знает, куда ей идти за помощью. Фото: личный архив героя.
Изменить размер текста:

Пенсионный фонд лишил Тамару Зотову надбавки к пенсии. В отделе соцзащиты ей сказали: «Вы же работаете, вам не положено». Сибирячка такому повороту удивилась - на работу она не ходит уже год, но в соцслужбе назвали и адрес, и фирму-работодателя. Как такое возможно - разбирался корреспондент КП.

ПРИ ЧЕМ ТУТ СЫКТЫВКАР?

Тамаре Ивановне Зотовой 56 лет, она живет в Черепановском районе. Всю жизнь женщина трудилась: сначала бригадиром на ферме, потом - дворником в воинской части.

- Пенсия у меня не очень большая, но были доплаты хорошие, поэтому на жизнь хватало, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Тамара Ивановна.

Пенсия у женщины - 7056 рублей, 2300 рублей - до уровня прожиточного минимума - доплачивает отдел социальной защиты.

- В сентябре этого года я получила пенсию уже без доплаты. Стала узнавать, почему убрали надбавку, - объясняет пожилая женщина.

В отделе соцзащиты пенсионерке объяснили, что получили бумаги о ее официальном трудоустройстве. Оказалось, что пенсионерка с июня работает, поэтому выплаты ей не положены. Тамара Ивановна была в шоке. Как же так? Она уже больше года не может никуда устроиться, а тут - бац, и какая-то работа появилась, только вот деньги за нее никто не платит.

- Мы начали узнавать, куда же «устроилась» моя мама, - говорит Татьяна, дочь пенсионерки. - Оказалось, в какую-то непонятную компанию ООО «СТАФФ-АССИСТ». Ее юридический адрес в Москве, а в отделе соцзащиты сказали, что документы на мою маму пришли из Сыктывкара.

Тамара Ивановна обратилась в Пенсионный фонд. Работники объяснили, что женщину в эту компанию устроили по СНИЛСу.

- Где мошенники взяли СНИЛС и паспортные данные, нам до сих пор непонятно. Один вариант только есть, откуда могли взять эти данные. Мама брала кредит на покупку стенки, - предполагает дочка пенсионерки.

УКАЗАЛИ НА ДВЕРЬ

Кому пришло в голову фиктивно трудоустроить пенсионерку - до сих пор загадка. Если абстрагироваться и подумать логически: кому выгодно брать на работу неизвестного человека? Ведь за него нужно платить налог, страховые взносы… Тамара Ивановна решила не оставлять это дело безнаказанным и обратилась в полицию и прокуратуру. Сотрудники развели руками и указали на дверь.

- Там сказали, что дело заводить не будут. Они уверены, что моя мама сошла с ума. Якобы устроилась на работу и забыла об этом. Говорили, что крыша поехала, - утрирует Татьяна.

Мама с дочерью решили позвонить в эту компанию, но безуспешно. Трубку «работодатель» не берет. Корреспондент КП-Новосибирск тоже пытался дозвониться до ООО «СТАФФ-АССИСТ», но номер, указанный в открытых источниках, не рабочий. На просторах интернета такая фирма есть, и даже известно имя ее директора, но это вся информация.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Пробуйте уволиться!

Корреспондент КП-Новосибирск обратился в прокуратуру, чтобы понять, как действовать женщине в этой ситуации и могут ли помочь в этом случае правоохранительные органы. - Вариантов не так много. Женщине следует направить обращение в социальную службу, которая разъяснит ей, что необходимо расторгнуть трудовой договор, если она его заключила, - прокомментировал ситуацию старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин. - Нужно выяснить, кто предоставил социальной службе сведения о трудоустройстве, а потом со сведениями о работодателе обращаться в суд. Если же социальная служба не передаст данные, то следует обратиться в прокуратуру, составив письменное обращение.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Бабушке хотели отомстить»

Новосибирский юрист объяснил, как могло произойти фиктивное трудоустройство.

- Если это мошенничество, то очень странное. Обычно такие действия подразумевают выгоду, а тут какая выгода, если придется платить за абсолютно незнакомого человека. У меня два варианта: либо в Пенсионном фонде перепутали данные и внесли в базу данных вместо нужной информации чужую, - предполагает новосибирский адвокат Константин Зиновьев, - либо кто-то хотел отомстить женщине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Сергей Степашин - об освобождении актера Устинова: Правоохранители исправили свою ошибку. А Павел пусть лучше играет на сцене и вспоминает службу в Росгвардии
Об этом экс-премьер, бывший глава МВД и Минюста заявил нашему обозревателю Александру Гамову [видео]
Новости 24
Бесстрашная рыжуля: сибиряк встретил лисицу, прогуливающуюся возле дороги
Сибиряки остались без отпуска из-за сбежавшего директора турфирмы
«Так держать!»: «Сибирь» во второй раз обыграла «Амур»
Дело сибиряка, который избил и выстрелил в подростка-косплейщика, передали в суд
«Говорили – переутомился, оказалось - рак»: у актера врачи три года не могли диагностировать онкологию
«Девочка набирает вес»: школьница, которая чуть не умерла из-за анорексии, поправляется
Украсть совесть не позволила: сибирячка вернула женщине забытый в магазине кошелек
Ушел под землю: самосвал провалился в яму на стройке в Академгородке
Психанула на мужа: сибирячка повезла стиралку в авто с открученной дверью
Деревья, упавшие из-за ветра, перекрыли улицу в Новосибирске
В аварии в Заельцовском районе столкнулись три машины: пострадала девушка
Жители Новосибирска вошли в тройку самых читающих людей Сибири
В Новосибирске подросток на мотоцикле врезался в маршрутку
Живодер был пьян: стали известны жуткие подробности убийства собаки в лифте
Прятали в дверях: в Новосибирске сотрудники ФСБ задержали машину, напичканную гашишем
Ничего не видно: столб черного дыма поднялся возле магазина «Лента»
Сибирячку на пешеходном переходе сбили сразу две машины
«Сначала подумала, что игрушка»: сибирячка нашла на улице змею
«Жир горел»: из здания «Рок-сити» эвакуировались 60 человек
«Симпатичный лягушеночек»: «Мисс России» показала необычную йогу на простынях
«Жуть какая»: сибирячке испортили ногти страшным маникюром
Заикается при разговоре: под Новосибирском ищут мужчину в галошах и с татуировкой на руке
По 8 лет каждому: новосибирцы отправились в колонию за кражу коллекции монет и медалей времен СССР
Белочка или лисичка? Девушка с длинными волосами позабавила соцсети
«Газель» отлетела в светофор после ДТП с кроссовером: на месте работали пожарная и «скорая»