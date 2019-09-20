«Сказали, что у меня крыша поехала»: сибирячку лишили доплаты к пенсии из-за несуществующей работы

Пенсионный фонд лишил Тамару Зотову надбавки к пенсии. В отделе соцзащиты ей сказали: «Вы же работаете, вам не положено». Сибирячка такому повороту удивилась - на работу она не ходит уже год, но в соцслужбе назвали и адрес, и фирму-работодателя. Как такое возможно - разбирался корреспондент КП.

ПРИ ЧЕМ ТУТ СЫКТЫВКАР?

Тамаре Ивановне Зотовой 56 лет, она живет в Черепановском районе. Всю жизнь женщина трудилась: сначала бригадиром на ферме, потом - дворником в воинской части.

- Пенсия у меня не очень большая, но были доплаты хорошие, поэтому на жизнь хватало, - рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Тамара Ивановна.

Пенсия у женщины - 7056 рублей, 2300 рублей - до уровня прожиточного минимума - доплачивает отдел социальной защиты.

- В сентябре этого года я получила пенсию уже без доплаты. Стала узнавать, почему убрали надбавку, - объясняет пожилая женщина.

В отделе соцзащиты пенсионерке объяснили, что получили бумаги о ее официальном трудоустройстве. Оказалось, что пенсионерка с июня работает, поэтому выплаты ей не положены. Тамара Ивановна была в шоке. Как же так? Она уже больше года не может никуда устроиться, а тут - бац, и какая-то работа появилась, только вот деньги за нее никто не платит.

- Мы начали узнавать, куда же «устроилась» моя мама, - говорит Татьяна, дочь пенсионерки. - Оказалось, в какую-то непонятную компанию ООО «СТАФФ-АССИСТ». Ее юридический адрес в Москве, а в отделе соцзащиты сказали, что документы на мою маму пришли из Сыктывкара.

Тамара Ивановна обратилась в Пенсионный фонд. Работники объяснили, что женщину в эту компанию устроили по СНИЛСу.

- Где мошенники взяли СНИЛС и паспортные данные, нам до сих пор непонятно. Один вариант только есть, откуда могли взять эти данные. Мама брала кредит на покупку стенки, - предполагает дочка пенсионерки.

УКАЗАЛИ НА ДВЕРЬ

Кому пришло в голову фиктивно трудоустроить пенсионерку - до сих пор загадка. Если абстрагироваться и подумать логически: кому выгодно брать на работу неизвестного человека? Ведь за него нужно платить налог, страховые взносы… Тамара Ивановна решила не оставлять это дело безнаказанным и обратилась в полицию и прокуратуру. Сотрудники развели руками и указали на дверь.

- Там сказали, что дело заводить не будут. Они уверены, что моя мама сошла с ума. Якобы устроилась на работу и забыла об этом. Говорили, что крыша поехала, - утрирует Татьяна.

Мама с дочерью решили позвонить в эту компанию, но безуспешно. Трубку «работодатель» не берет. Корреспондент КП-Новосибирск тоже пытался дозвониться до ООО «СТАФФ-АССИСТ», но номер, указанный в открытых источниках, не рабочий. На просторах интернета такая фирма есть, и даже известно имя ее директора, но это вся информация.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Пробуйте уволиться!

Корреспондент КП-Новосибирск обратился в прокуратуру, чтобы понять, как действовать женщине в этой ситуации и могут ли помочь в этом случае правоохранительные органы. - Вариантов не так много. Женщине следует направить обращение в социальную службу, которая разъяснит ей, что необходимо расторгнуть трудовой договор, если она его заключила, - прокомментировал ситуацию старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ Дмитрий Лямкин. - Нужно выяснить, кто предоставил социальной службе сведения о трудоустройстве, а потом со сведениями о работодателе обращаться в суд. Если же социальная служба не передаст данные, то следует обратиться в прокуратуру, составив письменное обращение.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Бабушке хотели отомстить»

Новосибирский юрист объяснил, как могло произойти фиктивное трудоустройство.

- Если это мошенничество, то очень странное. Обычно такие действия подразумевают выгоду, а тут какая выгода, если придется платить за абсолютно незнакомого человека. У меня два варианта: либо в Пенсионном фонде перепутали данные и внесли в базу данных вместо нужной информации чужую, - предполагает новосибирский адвокат Константин Зиновьев, - либо кто-то хотел отомстить женщине.