«Ростелеком» - провайдер цифровой эволюции

Миллионы жителей страны доверяют компании как надежному поставщику качественных и доступных сервисов. Чтобы оправдать это доверие, «Ростелеком» постоянно движется вперед, внедряя инновации и современные технологии

Интернет везде и всюду плюс кибербезопасность

Компания является ключевым инфраструктурным партнером государства по национальной программе «Цифровая экономика». В рамках этой программы «Ростелеком» решает сразу несколько стратегических задач. Например, проводит высокоскоростной интернет в социально значимые объекты по всей стране - школы, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, избирательные комиссии и пожарные части. Выступает оператором портала государственных услуг, который уже оценили почти 90 миллионов жителей страны: только в прошлом году удаленно было оказано более полумиллиарда услуг.

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Также «Ростелеком» поддерживает развитие единой биометрической системы. Она уже облегчила решение многих банковских вопросов, так как упрощает идентификацию и позволяет проводить финансовые операции в любом удобном месте. Сегодня удаленную идентификацию уже можно пройти в 156 банках, расположенных в 450 городах России.

Работая в цифровой сфере, компания особое внимание уделяет вопросам кибербезопасности. Необходимость защиты информации - это требование времени, и «Ростелеком» предлагает клиентам передовые технологии для защиты от киберугроз. В этом году эксперты компании вывели платформу сервисов кибербезопасности на новый уровень, чтобы гарантировать защиту от основных типов атак.

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«Умные» города стали реальностью

Компания занимается развитием технологий «умных» городов, которые делают жизнь безопасной и комфортной. Цифровизация и здесь затрагивает все сферы жизнедеятельности города: жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, безопасность, контроль за экологией и сбором мусора, предупреждение чрезвычайных ситуаций и работу единой системы вызова экстренных оперативных служб.

«Ростелеком» оказывает услуги местной телефонии, высокоскоростного доступа в интернет и облачного хранения данных, платного телевидения и видеонаблюдения, выступает подрядчиком по реализации программ устранения цифрового неравенства, развивает цифровые решения для «умного» дома, онлайн-образования и телемедицины, предлагает услуги для малого и среднего бизнеса.

«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней. Стабильное финансовое положение компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне BBB-, агентства Standard & Poor’s на уровне BB+, а также агентства АКРА на уровне AA(RU).

Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком»Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком»

Сибирский вклад: мы изменяем качество жизни

Макрорегиональный филиал «Сибирь» компании «Ростелеком» активно реализует эти задачи на территории присутствия от Омска до Читы. Специалисты филиала ставят перед собой цель помогать развитию научного, делового, творческого и личностного потенциала Сибири, предоставляя жителям цифровые телекоммуникации для бизнеса, образования и досуга.

- То, чем мы занимаемся, качественно меняет жизнь каждого человека. Поэтому на компании лежит большая ответственность: мы должны сделать все для того, чтобы цифровая экономика стала реальностью и по России в целом, и в Сибири в частности, чтобы жить и работать было удобно как в больших мегаполисах, так и в маленьких городках, - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».