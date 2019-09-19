«Горящие венки тащила голыми руками»: учитель химии спасла монумент Славы от пожара

В городе Барабинске Новосибирской области на монументе Славы случился пожар. Учитель химии и биологии школы № 18 Мария Ивановна Василевская как раз возвращалась домой, в руках - сумка с тетрадками, на улице ни души - время обеденное. Вдруг женщина услышала детский крик.

- Пожар! Пожар! - панику подняли первоклашки, тоже возвращавшиеся из школы.

Женщина кинулась за сосны, через дорогу, и увидела столб дыма.

- Горели венки, плотно расставленные вдоль монумента Славы, семь или восемь из них уже были охвачены огнем. Стена с фамилиями павших воинов покрывалась плотным слоем копоти. Рядом - никого. Я бросилась к мемориалу, начала оттаскивать венки в сторону, - рассказала Мария Ивановна «КП» - Новосибирск».

Венки в три ряда стояли вдоль стены, большие - высотой с человека, плотно связаны между собой. Женщина оттаскивала их по одному, торопилась, чтобы пламя не распространилось на весь ряд.

- До трех венков я все-таки не смогла дотянуться, их уже плотно окутал огонь. Температура поднялась высокая, рядом со стеной потрескалась плитка, - вспоминает учитель.

Если бы не учитель, пострадал бы весь мемориал. Фото: vk.com/public_brb.

На помощь сибирячке подоспел молодой человек, он помогал оттаскивать венки. К приезду пожарных пламя уже догорало.

Среди спасателей Мария Ивановна заметила бывшего ученика. Он спросил, что здесь делает учитель.

- Пожар тушила, теперь передаю эстафету тебе, - ответила педагог.

Пожарные дотушили тлеющие венки, попробовали смыть копоть с монумента. Получилось! Сажу можно будет оттереть, плитку - восстановить. Фамилии и имена воинов огонь не уничтожил.

- Теперь ребята в школе меня поздравляют, аплодируют даже, когда вхожу в класс, почему-то им от этого очень радостно, - скромно говорит Мария Ивановна. - Я же не считаю это подвигом. Скорее, инстинкт сработал - увидела дым, поняла, что мемориал может сгореть, и попыталась предотвратить трагедию. Думаю, на моем месте любой поступил бы точно так же. Это же наша общая память, наша Победа, наши герои.