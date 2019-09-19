Учитель литературы: «Все истоки культуры лежат в православии»

Людмила Демьяновна Яковлева больше 40 лет работает в Новосибирской классической гимназии № 17. Учитель дает уроки не только русского и литературы, но и основы православной культуры. Шесть лет назад Людмиле Демьяновне удалось победить в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения» на конкурсе «За нравственный подвиг учителя». Как обычный педагог русского языка и литературы стал изучать религию и рассказывать о ней детям, читайте подробнее в нашем материале.

ВМЕСТО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

В холле Новосибирской классической гимназии № 17 нас встречает приветливая женщина, на ее лице ни единой морщинки. Она проводит небольшую экскурсию по светлым и просторным школьным коридорам. Хочет показать гордость гимназии - музей «У истоков города». Людмила Демьяновна - руководитель музея, также ведет уроки русского языка и литературы, преподает основы православной культуры.

- Музей уникален благодаря научным работам, - показывает на стеллажи женщина. - Мы встречали правнучку Григория Моисеевича Будагова, восстановили часть биографии Владимира Ипполитовича Жернакова, Николая Павловича Литвинова.

Также Людмила Демьяновна руководит школьным пресс-центром. Сибирячка показывает несколько газет, выпущенных для разных возрастов.

- Это «Колобок» для начальной школы, «Шкозетка» для средних классов, «132%» - для старшеклассников. Дети с удовольствием читают местную прессу, - листает цветные страницы педагог.

Людмила Демьяновна, кажется, пытается охватить необъятное, но это для нее не тяжкий груз, а любимая работа. Она рассказывает, как решила стать учителем и почему ей так нравится эта профессия.

В юности Людмила жила в небольшом городе Прокопьевске, и когда ехала после школы в большой город, то боялась поступать в педагогический. Хотела подать документы в железнодорожный институт, потому что любила путешествовать, но решила рискнуть и поступила с первого раза на историко-филологический факультет пединститута.

- Мой стаж учителя 46 лет. Институт я окончила в 1972 году. Училась в НГПИ, потом сразу же начала работать. В 1991 году я получила еще одну специальность, - рассказывает о себе Людмила Демьяновна. - У меня два диплома: учитель русского языка и литературы и практический психолог.

Людмила Демьяновна пришла к выбору профессии осознанно. Путь в педагогику начался с тимуровской команды, затем была работа вожатой в седьмом классе, когда ей доверяли проведение вечеров, разных масштабных мероприятий. Запомнилось, как дети кружились вокруг десятиклассницы, и она чувствовала за них большую ответственность.

- Я возглавляла шефский сектор в комитете комсомола школы, - вспоминает Людмила Демьяновна. - И почему-то в районном комитете комсомола нас, шефов, воспринимали как людей ответственных и серьезных. Меня это до сих пор удивляет. Нас собирали на разные совещания, и к нам относились как к взрослым. Это было стартовой площадкой для моей будущей педагогической работы.

Публичные выступления Людмиле Демьяновне не страшны. Фото: личный архив.

УРОК БЕЗ НАВЯЗЫВАНИЙ

Людмила Демьяновна уверена, что духовно-нравственный смысл тесно связан с православной культурой. К воцерковлению женщина шла постепенно. Ведь раскрыть любой литературный текст изнутри сможет только учитель, который близок к православной культуре.

- Когда я начала глубоко анализировать тексты древнерусской литературы, то поняла, что моих филологических знаний недостаточно. Нужно изучать истоки, а они лежат в православной культуре, - объясняет педагог, подчеркивая важность проблемы интерпретации произведений классической литературы.

Сейчас Людмила Демьянова преподает основы православной культуры для школьников. Ведет уроки осмысленно и может рассказать не только то, что написано в учебнике.

- В моей биографии учителя все плавно перетекало из одного в другое. На данный момент сфера моего личностного интереса - это и православная культура, и духовно-нравственные аспекты в преподавании литературы и воспитании, - говорит педагог.

Учитель достает с одной из полок учебник по основам православной культуры. Изучив его содержание, я понимаю, что ни о каком навязывании религии и речи быть не может. Наоборот, этот предмет охватывает исторические аспекты, немного изучение русского языка и литературные произведения.

- Мы приглашали недавно батюшек на День спорта и здоровья в нашу школу. Они рассказывали ученикам о проблемах духовного здоровья, о том, почему душа может болеть, - продолжает учитель. - Такие встречи со священниками стали традиционными.

Людмила Демьяновна утверждает, что родителям нравятся такие уроки. Они считают, что это помогает воспитывать уважение к своей религии. Учитель вспоминает, как шестиклассники ездили в Троице-Владимирский собор в пасхальную неделю и звонили в колокола. Никого не заставляли - дети сами были рады попробовать.

НАГРАДА ЗА ПОДВИГ

В 2013 году Людмила Яковлева получила награду в конкурсе «За нравственный подвиг учителя». На этом конкурсе оцениваются работы, которые содержат богатый опыт педагогической практики в области духовно-просветительского и гражданско-патриотического воспитания детей. На конкурсе женщина представила работу о школьном музее. Рассказала о научной работе, которой они занимаются с учениками, о том, как это помогает в воспитании духовно-нравственных черт у школьников.

- Вот моя работа, - достает толстенную папку Людмила Демьяновна. - Здесь представлены результаты научных экспедиций, графики, иллюстрации, которые были включены в работу в качестве приложений.

Работа новосибирского педагога победила в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения». Нельзя сказать, что этот труд был подготовлен специально для победы в конкурсе - хоть папка и толстая, но это лишь выжимка трудов, уроков, научных изысканий, задач, которые ставит пред собой учитель каждый день. Данная работа подтверждает, что основная задача педагога - саморазвитие, духовное совершенствование. И главная награда - не грамота и титулы, а добрые, отзывчивые дети, которых сумел воспитать учитель.