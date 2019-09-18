«Резала руки, чтобы наказать себя за еду»: школьница слепла и падала в обморок ради веса 38 килограммов

До 15 лет Ксюша особо не задумывалась о своей фигуре: ела все, что хотела, спортом не увлекалась. Да, лишний вес был: при росте 160 сантиметров девочка весила 76 килограммов. Но никто за это Ксюшу не попрекал. Все изменилось, когда школьница перешла в девятый класс:

- Мой класс объединили с параллельным. Мои одноклассники, с которыми я училась до этого восемь лет, никогда не называли меня толстой, а вот мальчики из класса, с которым нас объединили, в выражениях не стеснялись, - вспоминает Ксюша. - От них то я первый раз это и услышала. Задумалась, посмотрела на фотографии, поняла, что за последний год стала на несколько размеров больше своей мамы, а она никогда не была худой.

Ксюша считала, что она - толстая. Фото: личный архив.

ГЛАВНАЯ ДИЕТА - ГОЛОД

Тогда девятиклассница решила радикально похудеть: сначала она просто сократила порции, перестала есть сладкое, мучное. Затем школьница и вовсе перешла на йогурты, потом на яблоки: она могла неделями есть один раз в день.

- Главной диетой был голод, ела не более 300-400 калорий в день, - признается Ксюша. - Отказывалась я почти из всего, могла полчаса стоять в магазине и выбирать между сладким йогуртом и белым. И в результате все равно брала белый, хотя разница была не более 20 калорий.

В итоге все, что девочка могла есть без отвращения, - это были зелёные яблоки. Пила она воду, кофе и обезжиренный кефир. Чувство голода школьница перебивала сигаретами: Ксюша не скрывает, что курить начала вместе с голодовками.

Спросите, почему родители сразу не увидели, что происходит с их дочкой? Школьнице удавалось обманывать своих родных:

- Я много времени находилась дома одна , поэтому врать было легко. Просто говорила, что плотно поела перед их приходом домой. На выходных могла уйти к бабушке и сказать ,что наелась дома, а, приходя домой, наоборот, - говорит Ксюша. - Я хотела достичь идеала, и в итоге весы показали 38 килограммов, о которых я мечтала.

Ксюша похудела, но подорвала здоровье. Фото: личный архив.

РЕЗАЛА РУКИ, ЕСЛИ ПОЕСТ

Что самое страшное, если девочка позволяла себе хотя бы немного поесть, она саму себя наказывала:

- У меня было лезвие, которым я себе резала руки, а еще я прижигала их сигаретами, - признается Ксюша. – Сейчас у меня много шрамов…

Вскоре все это сказалось на здоровье школьницы: она стала анорексичкой.

- У меня постоянно кружилась голова, было постоянно жутко холодно, ломались жутко ногти, резко упало зрение, - перечисляет страшные последствия Ксюша.

Несколько раз девятиклассницу увозили из школы с обмороками в больницу: она лежала там по 10-14 дней, пока не нормализовывалось давление.

- Сначала близкие думали, что мое похудение долго не продлится, даже делали комплименты, - описывает реакцию близких Ксюша. - Позже начали волноваться, а после того, как попала в больницу, начались постоянные ссоры.

Она долгое время была под наблюдением врачей. В какой-то момент Ксюша думала, что победила болезнь, но нет: сейчас ей 20 лет, она учится на журналиста, и признается: до победы ей еще далеко. Девушка еще не может нормально питаться. Но сейчас у нее появился еще один человек, который не позволяет ей сорваться – это ее парень.

- Я ему все честно рассказала: он сейчас следит за тем, чтобы я нормально питалась. Вместе мы справимся, - верит Ксюша.

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