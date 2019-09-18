2019-09-18T17:21:19+03:00
Происшествия

«Ушли с головой как в бездну»: 2-летний малыш и его мама провалились в яму с кипятком в центре Новосибирска

Вытащил их из обжигающей воды отец семейства: сибирячка и ее сынишка с тяжелыми ожогами находятся в больнице
Татьяна СОЛОВОВААнна ПАШАГИНААлена КУЛЕШОВА
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Андрей успел вытащить жену и сына из воды. Фото: соцсети.Андрей успел вытащить жену и сына из воды. Фото: соцсети.
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ЧП произошло в самом центре города: улица Ядрицевская, недалеко – Центральный парк. Там и шли сибиряки Андрей и Наташа вместе с двухлетним сыном в коляске.

- Мы в магазин пошли, - рассказывает Андрей, папа пострадавшего мальчика. –– В районе дома №71 видим, что вода по асфальту течет. Ну, вода и вода: мало ли, может, канализацию прорвало. Вроде бы для нас ничего страшного: мы же все-таки по асфальту идем.

Андрей отстал от жены с ребенком буквально на два шага: говорил в тот момент по телефону.

Андрей отстал от жены на пару шагов, когда произошло ЧП. Фото: соцсети.

Андрей отстал от жены на пару шагов, когда произошло ЧП. Фото: соцсети.

- Буквально через секунду я вижу, как Наташа с сыном проваливается, резко с головой уходит куда-то в бездну, - с ужасом вспоминает Андрей. – Коляска начала под воду уходить, благо, жена успела ее дернуть вверх, и голова сынишки под водой не оказалась.

Андрей вытащил сначала из ямы коляску с малышом, а потом и жену.

«Как в бездну рухнули»: сибиряк рассказал, как его жена и ребенок провалились в яму с кипятком

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- Первым делом вызвали «Скорую помощь», сняли с ребенка одежду, чтобы понять, насколько сильные ожоги, - рассказал сибиряк. – Потом позвонили в полицию…

В считанные минуты на место приехала «Скорая»: маму с ребенком доставили в областную больницу.

Та самая яма, куда провалились Наташа и ее сын. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Та самая яма, куда провалились Наташа и ее сын.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- У мамы ожоги преимущественно на ногах, в основном поверхностные, 2-3 степени тяжести, - подчеркнула врио заведующего ожоговым отделением Наталья Бондаренко. – Она получает терапию в полном объеме.

Малыш получил ожоги намного сильнее:

- 2-летний ребенок поступил в отделение реанимации с 20% ожогов на теле. Нам удалось меньше, чем за сутки вывести ребенка из шокового состояния. У него очень хорошая динамика, вероятно, большая часть ожогов поверхностная, — рассказал Игорь Саматов, заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии ожоговой травмы.

Врачи рассказала о состоянии мамы и ребенка, упавших в яму с кипятком

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На следующий день малыша перевели из реанимации в отделение, где лежит его мама. А папа мальчика уже написал заявление в полицию и намерен судиться с виновниками произошедшего.

Следователи сейчас проводят проверку по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

ВОПРОС РЕБРОМ

По чьей вине провалился асфальт?

Чтобы разобраться в ситуации, корреспонденты КП первым делом обратились к коммунальщикам – в Сибирскую Генерирующую компанию, которая сейчас заканчивает испытание теплосетей.

- 17 сентября в 21-45 к нам поступило сообщение от диспетчерской службы мэрии о выходе воды на поверхность и двух пострадавших в районе строящегося дома по ул. Ядрицевская, 71. Тепловая камера, из которой произошел выход воды, не принадлежит нам. Никаких испытаний там не проводилось. В 22.00 аварийно-выездной бригадой закрыты задвижки в сторону дома, выход воды прекращен, провал огорожен, - сообщает пресс-служба СГК.

Тогда мы обратились в ООО «Техпроект» - эта фирма является застройщиком участка.

- Эта труба проходит к нашему дому. Но на данный момент, она стоит у нас сухая, еще не подписано никаких договоров на обслуживание, эксплуатацию и заполнение ее водой. Мы планируем ее подключать где-то в начале следующего года. Насколько нам известно, тут проводили какие-то испытания, после чего вода и вышла на поверхность. Больше у нас никакой информации нет. Все случилось уже после восьми вечера, а у нас участок работает до восьми. Так что, там даже рабочих не было, - говорит представитель застройщик ООО «Техпроект».

Яма, в которую провалилась женщина с коляской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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