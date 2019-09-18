Проблема религии в смешанных браках: кто должен менять веру?
Этот момент волнует многих христиан. Стоит помнить, что у каждой религии свои особенности. И заключая межконфессиональный брак, необходимо учитывать многие тонкости, иначе потом можно оказаться в сложной ситуации. Например, трудно решить, какой веры будет придерживаться ребенок.
Многие представители церкви убеждены, что такие взаимоотношения невозможны, если помимо телесной гармонии у пары нет духовного единства, ведь общность душ приводит к особой близости между влюбленными.
Отец Андрей Федоров в своих рассуждениях затрагивает острый вопрос, ответ на который так волнует молодые пары.
Проблема религии в смешанных браках.
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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».
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