К качеству безбарьерной среды через цифровизацию и адаптивную культуру

Оргкомитетом форума библиотека была выбрана не случайно. Более 50 лет Новосибирская областная специальная библиотека обеспечивает доступ к информации, образованию и ценностям культуры людям со специальными информационными потребностями. Заинтересованной целевой аудиторией стали участники форума, имеющие нарушения функций зрения, слуха, движения.

Для многих новосибирцев залы специальной библиотеки - хорошо знакомая площадка диалога власти и общества, место, где социально востребованные идеи встречаются с высокотехнологичными решениями. Сегодня новое актуальное направление ее работы получило образное название Дома адаптивной культуры (ДАК). В русле разнонаправленной просветительской деятельности ДАК аккумулирует информационно-технологические ресурсы, создает условия для формирования и потребления безбарьерной среды.

Ю. Ю. Лесневский и Д. В. Енин ведут разговор о доступности транспорта для маломобильных групп населения.

Первая половина дня была посвящена формированию безбарьерной среды в сфере транспорта и дорожно-коммунального строительства. Состав участников круглого стола еще раз подтвердил надежно выстроенные межсекторные и межотраслевые отношения со специалистами и читателями НОСБ. Конкретные квалифицированные, компетентные ответы и комментарии обеспечило личное участие главного инженера МКУ города Новосибирска «Управление дорожного строительства» К. Г. Климова, специалистов МКП города Новосибирска «Горэлектротранспорт»: директора К. С. Прокина, начальника отдела перевозок И. А. Телегина, начальника площадки А. А. Шумайлова, старшего поездного диспетчера инструкторской службы электродепо «Ельцовское» Новосибирского метрополитена В. А. Куклина. Модератором круглого стола данной площадки стал директор института прикладных транспортных исследований, руководитель научного центра безбарьерной среды на транспорте Д. В. Енин (Москва).

Ю. Ю. Лесневский и Д. В. Енин.

Он выстроил дискуссию на основе большого числа примеров безбарьерных решений, реализованных в различных регионах нашей страны. Особое внимание было посвящено вопросам применения государственных и межведомственных норм и стандартов при обеспечении доступности в сфере транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса отдельного региона. Он пояснил, кто и как формирует требования по доступности различных видов городского общественного транспорта; что собой представляют отраслевые стандарты и как их следует применять на практике; каковы первоочередные действия по унификации надзора и контроля.

Повышенный интерес аудитории вызвал содержательный разговор в режиме телеконференции с заместителем генерального директора ООО «СТП-инжиниринг» А. В. Гимановым (Санкт-Петербург) о системе «Говорящий город». В живой дискуссии с аудиторией были обсуждены новые возможности информирования и ориентирования инвалидов по зрению и других маломобильных групп населения.*

Разговор поддерживался актуальными данными.

Во второй половине делового дня обсуждались актуальные вопросы формирования безбарьерной среды в сфере культуры и искусства.

Модератором этой части стал координатор проекта «Тифло медиа» Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых кандидат педагогических наук П. А. Обиух (Москва).

Главными для рассмотрения стали вопросы формирования насыщенной познавательной среды как необходимого элемента адаптивного туризма и тифлокомментирования как востребованного направления социальной и культурной политики. В составе активных участников круглого стола выступили специалисты Новосибирского городского драматического театра под руководством Сергея Афанасьева, заинтересованных в этой теме областных театров, государственного учреждения «Новосибирсккиновидеопрокат», нескольких музеев города и региона.

П. Обиух рассказал о накопленных знаниях и опыте в области тифлокомментирования, обратил внимание на то, что тифлокомментирование является приоритетным направлением культурной политики нашей страны в части формирования безбарьерной среды для незрячих и слабовидящих граждан. Он подчеркнул, что тифлокомментирование не имеет ничего общего с простым бытовым описанием. Это структурированный процесс, целью которого является обеспечение доступа незрячего человека к восприятию публичного мероприятия, произведению искусства, каналу информации, имеющих значительную визуальную составляющую.

Ю. Ю. Лесневский и П. А. Обиух.

Отдельной частью разговора стал вебинар «Безбарьерность как актуальное свойство современного музея книги», в котором в режиме видеоконференцсвязи приняли участие представители центральных библиотек регионов (Алтайский край, Новосибирская, Иркутская и Нижегородская области) и ГПНТБ СО РАН. Цель вебинара - создание информационно-методического ресурса для формирования новых компетенций сотрудников музеев и отделов редкой книги при расширении состава адресных услуг. Все участники диалога завершают выполнение межрегионального проекта «Новые посетители музеев книги», поддержанного фондом «Соработничество».

Развитию адресных региональных социокультурных услуг в современном мире способствует цифровизация. С презентацией реализуемой совместно с областной специальной библиотекой квест-экскурсии по центру Новосибирска и зданию мэрии для незрячих и иностранных туристов выступил директор Сибирского научно-исследовательского института автоматизации и управления, кандидат технических наук О. А. Вихман (Новосибирск). Он отметил, что процесс цифровизации создает качественно новые возможности для людей с нарушением зрения, слуха, движения в сфере построения доступного туризма. Представленный проект содействует решению ряда технологических задач. Адаптивные мультиязычные экскурсии становятся востребованной составляющей городских публичных ресурсов и услуг. Сегодня они используют цифровой полимодальный облачный сервис. Различные социальные группы жителей Новосибирска и гости города в ближайшем будущем смогут получать новые эмоции и обширные историко-культурные знания в доступной форме.

Подводя итог серьезному разговору, организатор и модератор директор библиотеки Ю. Ю. Лесневский отметил, что доступная среда - это пространство нашей жизни, комфортное для всех. А для того, чтобы наш город стал доступным, необходимы не только новые подходы и стандарты, современное мышление, но и широкая просветительская работа в этом направлении, изменение всей культуры общественных взаимоотношений.

Тифлокомментирование не оставляет присутствующих равнодушными.

НАША СПРАВКА

* Уникальное инновационное оборудование системы «Говорящий город» создано в России в 2009 - 2013 годах. В настоящее время система «Говорящий город» активно развивается в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Сочи, Краснодаре, Москве, Волгограде, Ярославле, Улан-Удэ, Геленджике, Омске, Армавире, Симферополе, Тюмени и других городах.

Система «Говорящий город» способствует реализации государственной программы «Доступная среда» и создана для помощи людям с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата, пожилым и маломобильным гражданам.

Приборы системы «Говорящий город» устанавливаются на временных препятствиях, регулируемых пешеходных переходах, остановках общественного транспорта, в наземном транспорте общего пользования, метрополитене, подземных и наземных переходах, зданиях и сооружениях, вокзалах и аэропортах, внутренних помещениях зданий, учреждениях здравоохранения и культуры, спортивных и социально значимых объектах и др.

Система «Говорящий город» включает в себя карманное устройство и инфраструктурное оборудование, установленное на различных городских объектах. С помощью прибора человек может безопасно перейти дорогу, сесть в общественный транспорт, попасть в музеи или театры. Например, незрячий человек слышит подъезжающий автобус. У него в руках небольшое устройство, напоминающее телефон. Пользователь нажимает на кнопку, сигнал с пульта получает спутник. Он определяет ближайший к человеку автобус, оснащенный радиотрансивером (радиоприемопередатчиком). Устройство пользователя извещает человека об остановке и о маршруте подъезжающего автобуса. Также трансивер средства передвижения подает звуковой сигнал для определения входа в автобус. Водитель транспортного средства, в кабине которого также установлен пульт, уже знает о том, что в транспорт входит незрячий. При необходимости он будет готов помочь такому пассажиру. Оборудование может обеспечить воспроизведение сообщений на различных языках.