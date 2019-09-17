Они - будущие офицеры: подростки сразились за кубок Демакова

14 сентября на дороги Новосибирской области опустился сильный туман - дальше 50 метров уже ничего не видно. Но это не помешало ребятам и их руководителям из разных военно-патриотических клубов приехать в поселок городского типа Ордынское на межрайонные соревнования, посвященные памяти Александра Демакова.

Почему именно здесь решили провести Кубок Героя Советского Союза А. И. Демакова? Ордынский район - это родина доблестного воина. После выпуска из Новосибирского высшего военно-командного училища он отправился служить в Афганистан. В 1982 году 21-летний Александр и его подчиненные попали в засаду. Александр Демаков прикрыл отход товарищей, но сам погиб: когда его окружили и взяли в кольцо, офицер взорвал гранату, чтобы не дать противникам пройти. Соревнования - дань памяти героя, подвиг которого - пример доблести и отваги русского офицера.

Всего побороться за кубок приехали около 10 человек из военно-патриотических клубов со всей Новосибирской области. Для многих добраться до места было непросто.

- Дорога была сложная. Мы ехали четыре часа и сильно устали. По приезде сразу пошли на построение - даже не сразу поняли, что происходит, но быстро взяли себя в руки, - делится впечатлениями Ксения из команды «Медведь», приехавшей в Ордынское из Искитимского района.

Курсанты возложили цветы к мемориалу, посвященному жителям Ордынского района, не вернувшимся домой с Великой Отечественной войны.Фото: Владимир ПТАШНИК

Мероприятие началось с торжественного построения около Дома культуры: ребят поприветствовали Герой Социалистического Труда и депутат Заксобрания Новосибирской области Юрий Бугаков, глава района Олег Орлов и председатель районного Совета депутатов Алла Трифонова. После этого произошло возложение цветов к мемориалу, посвященному жителям Ордынского района, не вернувшимся домой с Великой Отечественной войны.

По окончании официальной части все присутствующие переместились в парк «Луневка». Там, на базе военно-патриотического клуба «Ягуар», ребята соревновались в нескольких военно-спортивных дисциплинах: стрельба, сборка-разборка автомата Калашникова на время, а также строевая подготовка.

А еще юноши состязались в военно-прикладных видах спорта: к примеру, в тактической игре на местности «Защитник Отечества», комбинированная полоса препятствий «Маршрут выживания». Так что победить было непросто!

Но главное - не это: многие подростки встретились с друзьями, которых не видели несколько месяцев, из других районов. Так что соревновались участники в по-настоящему дружеской атмосфере.

- Это мероприятие, проходящее в нашем районе, переоценить просто невозможно. Дело в том, что сегодня соревновались 100 ребят, и мы видим, что нашей площадки мало. Ее надо расширять, подобные мероприятия должны проходить на стадионах. Потому что патриотическое движение должно шириться, чтобы ребята, которые пойдут в армию, были хорошо подготовлены к службе в рядах Вооруженных сил России, - подчеркнул депутат Законодательного собрания Новосибирской области Юрий Бугаков.

Поучаствовали в соревнованиях более 100 человек.Фото: Владимир ПТАШНИК

- Чувство патриотизма - чувство любви к своей стране, Родине - как раз развивается на подобных мероприятиях. Когда ребята общаются друг с другом в процессе соревнований, у них не возникает мысли предать свою страну, - соглашается глава Ордынского района Олег Орлов.

В 16.30 началось награждение победителей соревнований, но главным итогом мероприятия стало почитание памяти Александра Демакова и его подвига.

- Сегодня мы отмечаем день памяти Героя Советского Союза Александра Ивановича Демакова. Он наш земляк, мой земляк - родился и вырос в селе Верх-Ирмень. Когда Алесандр Демаков поступил в училище и приезжал на родину в отпуск, мы встречались, общались. Последняя наша встреча произошла, когда он уже служил в Афгане. Тогда он сказал мне: «Юрий Федорович, я ухожу и прошу вас: позаботьтесь о моей маме». И вот с тех пор мы выполняем наказ воина. Сейчас у нее слабое здоровье, она плохо видит - мать выплакала свои глаза и до сих пор продолжает плакать. Гибель офицера стала тяжелой утратой как для родных героя, так и для всех верх-ирменцев - Александр учился в нашей школе, мы все его знаем. Он был прекрасным, общительным парнем, - с грустью вспоминает Юрий Бугаков.

Соревнования прошли при поддержке ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания».