2019-09-17T15:21:02+03:00
Недвижимость

Зачем так много: взнос на капремонт может повыситься на 26%

В правительстве Новосибирской области объяснили, почему требуется резкое повышение тарифа
Екатерина КОМЯКОВАКсения ПОЛТОРАНИНА
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Красивая краска? И дорогая!Красивая краска? И дорогая!Фото: Олег УКЛАДОВ
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Региональное министерство ЖКХ и энергетики подготовило проект повышения размера платы за капитальный ремонт. В 2020 году граждане должны будут платить за один квадратный метр жилья по 8,90 рубля, в 2021-м эта цифра увеличится до 9,35 рубля, а в 2022-м - до 9,85 рубля.

- В настоящее время минимальный размер взноса на очередной трехлетний период с 2020 по 2022 год не определен. Минимальный размер взноса устанавливается постановлением правительства Новосибирской области на трехлетний период, - объясняют в министерстве.

Напомним, в настоящее время жители области платят за капремонт чуть больше 7 рублей за квадратный метр. Получается, тариф подпрыгнет сразу на 26%, столь резкий рост в министерстве ЖКХ объяснили расчетом по формулам:

- Удельная стоимость капитального ремонта рассчитана исходя из стоимости работ, запланированных на 2020 - 2024 годы в соответствии с краткосрочным планом, и начисляемой площади по счету регионального оператора.

В последующие два года взносы проиндексируют на 5%, это будет связано с подорожанием строительных материалов. Также в правительстве ожидают, что в ближайшее время больше домов перейдут со спецсчетов на счет регионального оператора. А это значит, что еще больше домов будут делать ремонт за счет «общего котла».

Поэтапное повышение тарифа, по плану властей, должно позволить провести программу капремонта без дефицита. Если же оставить все как есть и не повышать тариф вовсе, то на ремонт домов не хватит приблизительно 1,4 миллиарда рублей. Если же тариф повысят, но не столь существенно, на ремонт многоквартирников придется тратить бюджетные деньги.

Решение по поводу изменения тарифа еще не принято, его должны согласовать минтруда, министерство финансов и налоговой политики, а также министерство юстиции Новосибирской области. Примут новый тариф или нет, узнаем в начале октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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