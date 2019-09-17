Сибиряк нашел первую любовь спустя 13 лет и женился на ней

Дарью и Романа разлучили родители, когда ребята были подростками, но они смогли пронести свое светлое чувство через годы. Они разыскали друг друга, когда выросли.

Детская дружба переросла в любовь. Фото: соцсети.

ИЗБИЛ ОДНОКЛАССНИКА ИЗ РЕВНОСТИ

Даша и Рома родились в Астане, жили в соседних домах. Каждый вечер гуляли в одном дворе, лепили куличики в песочнице и играли с соседскими детьми в догонялки. Летом вместе бегали на речку.

- Помню, что Рома всегда проявлял знаки внимания ко мне. Во дворе заступался, если меня пытались обидеть, - говорит Дарья Трушникова. - В общем, мы были не разлей вода.

Со временем Даша с Ромой пошли в школу. Он учился на класс младше, но это не мешало ребятам продолжать общаться. Рома провожал Дашу до дома, носил ее портфель.

В пятом классе за девочкой стал ухаживать одноклассник. Подкидывал записочки во время уроков, пытался позвать погулять. Роме не понравилось, что на его пути появился конкурент. И он решил по-мужски разобраться с соперником - подрался с ним. Тогда Даша подумала: обязательно поженимся.

Даша и Рома - теперь счастливая семья. Фото: соцсети.

ДРУГ ПОДСТАВИЛ ПЛЕЧО

В 13 лет Дашу разлучили с Ромой. Родители парня решили уехать в Новосибирск.

- Я не находила себе места. Первое время не ела и не спала толком, - вспоминает девушка. - Это была первая, чистая любовь. А нас разлучили. Мне пришлось учиться жить без Ромы.

Вскоре рядом с девушкой появился друг Ромы. Сначала успокаивал, пытался развеселить, а потом стал проявлять знаки внимания, ухаживать за Дашей.

- Я понимала, что нужно жить дальше, и отвечала взаимностью, - рассказывает Дарья.

Прошло несколько лет, и молодые люди решили пожениться. Марш Мендельсона, кольца, белое платье… Вскоре у пары родилась дочка Аленка. Но, видимо, чувства к Роману были сильнее. Даша не смогла забыть первую любовь.

- Я почувствовала душевное опустошение, поняла, что это была подмена чувств. Это решение было тяжело принять, но с мужем мы расстались, - вздыхает девушка.

Роман перевез свою жену из Казахстана. Фото: соцсети.

«ПРИВЕТ, ПОМНИШЬ МЕНЯ?»

Девушка осталась одна с ребенком на руках.

- Но мне не было тяжело, даже легче стало. Я решила заново строить свою жизнь и больше не предавать свои чувства, - признается девушка.

Даша решилась на смелый поступок - нашла Романа в социальных сетях, собралась с духом и написала ему первая:

- Привет, помнишь меня?

Ответ Ромы не заставил себя долго ждать. Он тут же ответил:

- Привет! Конечно я тебя помню, моя первая любовь.

Девушка была на седьмом небе от счастья. Она не подозревала, что ее первая любовь приготовит сюрприз.

- Рома приехал за мной спустя пару дней после того, как мы начали общаться. Это было внезапно. Предложил поехать вместе с ним. Я недолго думая собрала вещи и поехала к любимому, - описывает события Дарья.

Оказалось, у Ромы за все эти 13 лет никого не было. Да он и не искал. Молодой парень не мог забыть свою первую любовь и каждый день думал о ней. Следил за судьбой Даши в социальных сетях, видел, что она вышла замуж, не хотел быть третьим лишним. Сообщение от Даши было для него сном наяву.

Два месяца назад молодые сыграли свадьбу. Спустя 13 лет влюбленные смогли воссоединиться, несмотря на все преграды на их пути. Теперь у Дарьи и Романа счастливая крепкая семья.