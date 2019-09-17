Развиваться по всем направлениям, создавая основу для процветания каждого жителя и района!

Такое ощущение лета в душе, без угрозы надвигающейся осенней слякоти: «Вы знаете, у нас туристы из Архангельска были… Скоро у нас долгожданное событие - открытие физкультурно-оздоровительного центра… А еще нашу детвору будут учить побеждать известные спортсмены…» Все в таком бешеном ритме, движении, преображении. Послушаешь людей - бесконечная фабрика хороших новостей получается. И у каждого есть что добавить - что-то свое, личное, но тоже интересное и уникальное. С главой Сузунского района Лилией Некрасовой мы откровенно говорили о том, что сделано и еще предстоит выполнить, чтобы район стал комфортным местом для работы и жизни. Говорили о серьезных вещах - проблемах, планах… Но тепло, по-домашнему

Глава Сузунского района Лилия Владимировна Некрасова.

Личное дело

Лилия Владимировна Некрасова родилась 30 ноября 1980 года в городе Черепаново Новосибирской области.

Имеет высшее образование: в 2003 году окончила Сибирский институт потребительской кооперации по специальности «бухгалтерский учет и аудит», в 2009 году - Сибирскую академию государственной службы по специальности «юриспруденция». Является действительным муниципальным советником 1-го класса.

Более 10 лет Лилия Владимировна посвятила муниципальной службе. С 1 января 2006 года работает в исполнительных органах власти местного самоуправления - в должности начальника отдела труда, а затем - заместителя начальника управления экономики и торговли администрации Черепановского района. В 2007 году прошла профессиональную переподготовку по специальности «государственное и муниципальное управление». С ноября 2007 по август 2011 года - заместитель главы администрации по местным налогам и финансам администрации рабочего поселка Линево Искитимского района Новосибирской области. С августа 2011 по ноябрь 2017 года - заместитель главы администрации Сузунского района. 24 ноября 2017 года избрана главой Сузунского района. Замужем, воспитывает двоих детей.

Сельское хозяйство - ведущая отрасль района.

Для инвесторов созданы все условия!

- 95-летие с момента основания района - главное событие года. Мы отлично знаем об историческом прошлом района, но хотелось бы услышать правду о настоящем. Вы определи стратегию развития района так: сельское хозяйство, лесной комплекс, туризм…

- Да, действительно так и есть. Развитие аграрного комплекса, промышленности в целом и лесной и деревоперерабатывающей отрасли в частности, туризма - основные точки экономического роста района. Результатом реализации мероприятий по развитию этих направлений должен стать значительный скачок в развитии экономики района. И если это произойдет в тех объемах, которые мы задумали, то районный бюджет не будет испытывать дефицита для новых идей развития. Поэтому остается одно - работать над выполнением сверхзадач.

- Сейчас есть возможность вполне прозрачной оценки развития муниципальных образований, которая напрямую зависит от того, сколько в районе открылось новых рабочих мест, фирм и компаний. Как вы считаете, для инвесторов Сузунский район привлекателен?

- Конечно! И для любого муниципального образования инвестиционная привлекательность - это приоритет. Мы прекрасно понимаем, что деловая среда напрямую влияет на уровень развития территории. Одним из ключевых моментов улучшения инвестиционного климата и привлечения инвестиций является постоянное и эффективное сотрудничество органов власти с бизнес-сообществом, и эта работа носит у нас системный характер. Район обладает рядом конкурентных преимуществ: это и люди, и земли, и крупнейшая в области лесосырьевая база, 80-километровый участок реки Оби, Сузунский и Караканский боры, уникальная флора и фауна района… В общем, есть где развернуться, открыть новые производства.

Кстати, если говорить о производствах - в районе есть уже подготовленные площадки. Одна из них находится в северной части рабочего поселка Сузун - общая площадь 15,5 гектара, оборудована железнодорожным тупиком, подъездными путями и линиями электропередач. А еще мы готовы к сотрудничеству с другими районами области как в сфере туризма, так и в развитии агропромышленного и лесного комплексов.

.

Что касается наших минусов, они тоже известны, и мы их не скрываем. Это отсутствие газоснабжения на территории района. Именно наличие газа в разы снижает издержки любого производства. Над решением проблемы мы работаем в тесной связке с депутатами Законодательного собрания Новосибирской области от Сузунского района - А. И. Шимкивом и Е. Н. Покровским, с правительством региона.

- Другой немаловажный момент для развития сельских территорий - участие в различных программах и проектах. Расскажите об этом подробнее.

- Приоритет один - участие района во всех программах, региональных или федеральных. Для нас не существует никаких ограничений в данных вопросах. На региональном уровне это строительство дорог, реконструкция и строительство систем жизнеобеспечения, строительство и ремонт объектов социальной сферы. Наиболее важные программы в текущем году - начало строительства операционно-реанимационного блока ЦРБ, реконструкция Сузунского детского сада № 2. Кроме этого, район участвует и в конкурсе проектов территориального развития, основанных на местных инициативах. В 2018 году мы реализовали два таких проекта, в 2019-м отбор прошли уже девять проектов.

Но я хочу сказать, что эта работа началась не вчера. В 2015 - 2016 годах в деревне Поротниково по инициативе и при активном участии населения был построен клуб. Пример оказался заразительным, и теперь в поселке Лесниковский строится клуб по такому же принципу. Но мы понимаем и другое: резервы региональных программ небесконечны. Поэтому стараемся привлекать и федеральные средства: отправляем заявки, защищаем проекты и получаем финансирование. И тоже можем подвести уже некоторые итоги данной работы. Так, благодаря участию в конкурсе Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии в районе начал работу 3D-кинотеатр. Затраты составили 8 миллионов рублей. С участием федерального и областного бюджетов построен физкультурно-оздоровительный комплекс (100 миллионов рублей). В начале нашего разговора вы обратили внимание на позитивное настроение наших жителей в связи с открытием центра - так и есть! Сузунцы испытывают гордость за предстоящее новоселье. Кроме того, в 2019 году мы начали реконструкцию стадиона и тоже надеемся, что это станет хорошим подарком всем любителям спорта в районе.

Еще примеры. В рамках реализации национального проекта «Культура» в район пришли средства в размере 10 миллионов рублей на создание модельной муниципальной библиотеки. Мы сформировали заявку для участия района в 2020 году в ГП РФ «Комплексное развитие сельских территорий», в том числе по направлению «Современный облик сельских территорий», и благодаря этому появилась возможность начать строительство пристройки к МКОУ «Сузунская СОШ № 301 имени В. А. Левина», капитальный ремонт кровли МКОУ «Сузунская СОШ № 1» и отопления в здании МКОУ «Сузунская СОШ № 2», строительство котельной в микрорайоне БРЗ в рабочем поселке Сузун. Кроме того, средства пойдут на приобретение специализированного автотранспорта для учреждений здравоохранения и образования.

.

Золотой фонд Сузуна

- Если говорить о развитии малого и среднего предпринимательства, то какими компаниями может гордиться район?

- Прежде всего это наши предприятия химической отрасли. Первое предприятие - АО «Эффект», спектр продукции которого очень широк - от металлической крышки для консервации, которую, кстати сказать, знают и любят домохозяйки не только Новосибирской области, но и других регионов нашей необъятной страны, до детских игрушек; от упаковочной тары и полиэтиленовых мешочков до полипропиленовых труб и поликарбоната.

Второе, не менее важное для нас предприятие - производственно-фармацевтическая компания «Обновление». Наверное, мало кто знает, что самые востребованные медицинские препараты, такие как зеленка, марганцовка, борная кислота, йод и другие, делают в нашем районе, в Сузуне.

Нельзя не сказать и о предприятиях аграрного сектора экономики и, конечно, о предприятиях пищевой и перерабатывающей отраслей. Сегодня в нашем районе работают 18 сельхозпредприятий, 56 крестьянско-фермерских хозяйств и более 1700 подсобных хозяйств. Они производят зерно, молоко, мясо, овощи и другие виды сельскохозяйственной продукции. Лучшими являются такие хозяйства, как «Пламя», ЗАО имени Кирова, «Бобровское», «Шарчинское», «Шипуновское», «Болтовское», АКХ «Александровка». Впрочем, мне трудно выделить кого-то особо - всеми можно и нужно гордиться.

Многое из того, что производят в районе, здесь же и перерабатывают. Причем это касается и животноводства, и растениеводства. В районе работают мукомольни, и хочу отметить, что сузунская мука - очень хорошего качества. Ее с удовольствием покупают хлебопеки, причем не только местные, но и из соседних районов. В районе около 20 пекарен, самая крупная из них - СППК «Возрождение».

АО «Эффект» крупнейшее предприятие района у которого нет конкурентов в России.

Кроме того, в районе три молокозавода - ЗАО «Маслосырзавод «Сузунский», «Болтовский маслосыркомбинат» и СППК «Возрождение», которые производят молоко, творог, сметану, кефир, а также сливочное масло, сыры и другие виды молочных продуктов.

Активно развивается направление переработки мяса - этим занимаются около 20 малых предприятий. Они делают колбасы и мясные деликатесы, а также различные полуфабрикаты. Самые крупные из них - ООО «Добродар», ООО МПП «Сузунские деликатесы», ООО «Медведевъ».

- Сельское хозяйство, безусловно, визитная карточка Сузунского района. Какие виды на урожай в этом году и как в целом вы оцениваете развитие АПК в вашем районе?

- Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 268 тысяч гектаров, в том числе пашен - 135 тысяч гектаров. На текущий момент район является лидером в Новосибирской области по темпам уборочной кампании 2019 года. Первым в области уборочную кампанию закончило ЗАО «Пламя» (руководитель Г. А. Халиман). По предварительным данным, в этом году провизорный объем зерновых от сельхозпроизводителей района составит 99,2 тысячи тонн, со средней урожайностью 17,7 центнера с гектара.

Несмотря на проблемы прошлых лет, хозяйствам Сузунского района удалось сохранить общественное поголовье крупного рогатого скота (15 963 головы), что позволяет стабильно входить в пятерку лучших районов в области по валовому производству и реализации молока. С положительной динамикой развивается мясное животноводство (1219 голов крупного рогатого скота). Не забываем и о традиционных видах, таких как коневодство. В 2019 году мы провели уже 18-е Районные соревнования конников. Большую поддержку в этом нам оказывают губернатор Новосибирской области А. А. Травников, председатель Законодательного собрания Новосибирской области А. И. Шимкив, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Г. Н. Покровский и министерство сельского хозяйства Новосибирской области. Общий объем средств государственной поддержки на реализацию государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», привлеченный в Сузунский район в прошедшем году, составил 161 867 тысяч рублей. Кроме того, в районе действует муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Сузунского района на 2013 - 2020 годы», в рамках которой осуществляется поддержка крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств. Этому способствует и активное участие района в ведомственной целевой программе «Современный облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий».

«Лес выводим из тени»

- Лесная отрасль - также основная для экономики района. Что будет определять вектор ее развития?

- Главное - вывод отрасли из кризиса, легализация неформальной занятости в лесной и деревоперерабатывающих отраслях, искоренение теневых схем деятельности предприятий, что позволит наполнить бюджет района. Еще одна задача - создание высокотехнологичного предприятия глубокой переработки древесины. В таком качестве видим прежде всего АО «Сузунский лесхоз». Если предприятие сможет увеличить объемы заготовки и переработки древесины собственными силами, без привлечения подрядчиков, у него появятся новые рабочие места для жителей Сузунского района, с официальной заработной платой и официальными отчислениями налогов. То есть проблема теневой занятости будет снята. Первые итоги будут подведены уже в октябре текущего года.

Открытие Музея сибирской народной иконы.

Добрые дела для всех и каждого

- Я заметил, что вы на связи практически с каждым жителем района. Вам пишут и комбайнеры, и инициативные общественники. Как вы оцениваете развитие общественного самоуправления в районе? Что в копилке добрых дел местного ТОС?

- Да, стараюсь вникать во все проблемы и радуюсь достижениям сузунцев. Если отвечать на ваш вопрос развернуто, то надо начать с предыстории. С 2017 года в Сузунском районе начато внедрение новой формы общественной самоорганизации граждан - территориальное общественное самоуправление (ТОС). В 2018 году впервые заработала система финансовой поддержки ТОС в рамках муниципальной программы «Развитие и поддержка территориального общественного самоуправления на территории Сузунского района в 2018 - 2020 годах». Из областного бюджета наш район в прошлом году получил 500 тысяч рублей, в этом году - 601 тысячу рублей. С учетом софинансирования из районного бюджета сумма поддержки ТОС в 2019 году составила 632 тысячи рублей. В настоящее время в районе создано 17 советов ТОС в 10 муниципальных образованиях. На средства грантов советы ТОС строят детские и спортивные площадки, благоустраивают дворы многоквартирных домов, ремонтируют дороги и освещение, ведут благоустройство мест захоронений и делают множество добрых и полезных дел. Кроме поддержки ТОС на территории Сузунского района работают механизмы государственной и муниципальной поддержки инициатив жителей в рамках двух муниципальных программ - это конкурс социально значимых проектов для некоммерческих организаций и для физических лиц (общая сумма - 638 тысяч рублей), а также инициативное бюджетирование. Жители сами выбирают, что на их территории необходимо сделать в первую очередь, со своими предложениями участвуют в конкурсе, реализуют проект и сразу видят результат. Так, в 2019 году физические лица направят средства грантов на покупку обмундирования для занятий рукопашным боем, установку осветительного оборудования на двух улицах села Лушники, приобретение одежды для волонтеров, покупку оборудования для курсантов военно-патриотического клуба «Гвардия», а также приобретение фотокамеры для школьной телестудии «Диалог» в Сузунской СОШ № 2.

В рамках инициативного бюджетирования в Бобровке утеплят фасад здания детского сада, в Болтово - благоустроят детскую игровую прогулочную площадку на территории детского сада, ключиковцы заменят оконные блоки в школе, Заковряжинский сельсовет благоустроит территорию кладбища, в Шипуново организуют инклюзивное образовательное пространство для развития детей, Каргаполовский сельсовет создаст площадку для парковки автотранспорта на берегу реки Оби, в Малышево в школе заменят дверные блоки запасных (пожарных) выходов, мышланцы приведут в надлежащее состояние автомобильную дорогу по улице. Октябрьской и т. д. Некоммерческими организациями района на средства грантов планируется проведение различных культурно-досуговых мероприятий, изготовление баннеров, приобретение учебного оборудования для центра допризывной подготовки «Курсант». Поэтому я могу сказать, что мы развиваем общественное самоуправление, оказываем ему поддержку и, конечно же, всем районом радуемся успехам общественников.

«Сузун-завод. Монетный двор» - уникальный музей, который стал известен далеко за пределами России.Фото: Влад КОМЯКОВ

Туристический кластер: заглядывая в будущее

- Конечно, многие жители Новосибирска узнали о Сузуне благодаря медеплавильному заводу… Сузун становится туристическим центром области, и конечно, хочется узнать о развитии этого направления. Что в планах?

- Мы ставим перед собой амбициозную задачу - сформировать туристско-реакционный кластер, интегрированный в экономику района. Это означает создание условий, чтобы в район поехали туристы, появилась возможность наглядно изучать историю нашего края. В рамках данной работы планируется:

• восстановление Малышевской слободы;

• создание парка культуры Кротовского периода 16 - 14 веков до н. э.;

• создание ремесленной слободы;

• создание парка водного туризма «Обинушка»;

• развитие рекреационной зоны на реке Каракан;

• создание сети объектов аграрного туризма;

• строительство сети предприятий общественного питания, а также открытие мест размещения для туристов;

• благоустройство лесопарковой зоны в жилмассиве Гагаринский, где разместятся в том числе и предприятия общественного питания и развлекательный комплекс;

• организация комплекса мероприятий событийного туризма, часть из которых уже проводятся - это «Никольская ярмарка», «Фестиваль пельменей», фольклорный праздник «До первых петухов», районный конно-спортивный праздник. Планируем придать региональный статус ежегодным праздникам «День рыбака» в селе Мереть и «День охотника» в рабочем поселке Сузун. Словом, задач в этом направлении много, но я думаю, мы справимся, и любой житель России, Новосибирской области сможет это по достоинству оценить!

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех жителей района с нашим юбилеем. Мы живем в удивительное время перемен, когда закладываем основу для нашего дальнейшего благосостояния и процветания. К этому прикладывают усилия все без исключения жители района. И делают это с любовью и радостью. Хочу пожелать всем сузунцам здоровья, счастья, поддержки родных и близких, материального благополучия. И конечно же, успехов во всех делах и начинаниях!

В поселке Сузун в октябре состоится открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса.

«Хочу работать на селе!»

- Какие меры поддержки есть (или планируются) для молодых специалистов, которые собираются вернуться в район после окончания высшего учебного заведения?

- Самый острый вопрос, стоящий перед молодыми специалистами, приезжающими в район для трудоустройства, - обеспечение жильем. Решить его можно несколькими способами:

• Участие в государственной программе «Устойчивое развитие сельских территорий». В рамках данной программы специалистам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, предоставляется социальная выплата для строительства жилья. Размер соцвыплаты рассчитывается, исходя из норматива стоимости 1 квадратного метра жилья и количественного состава семьи.

• Участие молодых специалистов, создавших семьи и признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий, в реализации государственной программы «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области». В рамках этой программы предоставляется социальная выплата молодой семье для приобретения, строительства жилья, а также для погашения ипотечного кредита. Размер социальной выплаты рассчитывается, исходя из норматива стоимости 1 квадратного метра жилья и количественного состава семьи.

• Также для улучшения жилищных условий молодые специалисты могут воспользоваться льготными ипотечными кредитами, субсидируемыми из федерального и областного бюджетов российскими кредитными организациями на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации;

• В настоящее время разрабатывается программа «Комплексное развитие сельских территорий». В рамках реализации программы планируется строительство жилья за счет бюджетов всех уровней. Со специалистом заключается договор найма, и по истечении 5 лет у работника возникает право выкупа жилого помещения в размере 10% от расчетной стоимости жилья, а через 10 лет - в размере 1% от расчетной стоимости жилья.

• С января 2020 года начнет действовать программа поддержки педагогов в небольших населенных пунктах - «Земский учитель». За переезд в сельскую местность педагоги будут получать единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей подъемных. Денежные средства предназначаются для покупки жилья, выплаты ипотеки или приобретения материалов для строительства дома.

• Продолжает работать программа «Земский доктор» - единовременную субсидию в размере 1 миллиона рублей получают молодые специалисты-медики, переехавшие работать в сельскую местность.

• Отдельные категории работников бюджетной сферы в возрасте до 35 лет (учителя, воспитатели, врачи, творческие и педагогические работники, государственные гражданские служащие Новосибирской области и муниципальные служащие в Новосибирской области), являющиеся гражданами Российской Федерации, проживающие на территории Новосибирской области, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, в соответствии с Постановлением правительства НСО № 368-п от 06.08.2012 имеют право на возмещение первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (займу) в размере до 150 000 рублей включительно.

• Предоставление служебного жилья. В настоящее время работникам образования предоставлены 32 служебные квартиры, работникам медицинской сферы - 17 квартир, работникам культуры - 8 квартир.

• С целью повышения социального статуса молодым педагогам предоставляются меры социальной поддержки, установленные на региональном уровне:

а) установлена единовременная денежная выплата в размере 15 тысяч рублей молодым специалистам, прибывшим на работу, меры социальной поддержки которым в соответствии с договором о целевом обучении предоставлялись в период обучения в вузе за счет бюджетных ассигнований областного бюджета;

б) ежемесячная надбавка молодому специалисту (из фонда оплаты труда учреждения) в течение трех лет в размере 25% от оклада (ставки) пропорционально отработанному времени (для педагогических работников - с учетом их педагогической нагрузки).

В Сузунском районе нет очереди в детские сады, поэтому все молодые специалисты, имеющие детей, могут сразу получить место в детском саду.

К услугам молодых специалистов и их семей - современный бассейн, кинотеатр, детские оздоровительные лагеря. В ближайшем будущем откроется физкультурно-оздоровительный центр.

Сузунский район стал пилотным районом в Новосибирской области по строительству служебного жилья.