2019-09-16T17:07:57+03:00
Общество

Как игровая зависимость влияет на разум человека?

Компьютерные игры - беда многих семей: у кого-то сын тонет в виртуальном мире, а у кого-то муж круглые сутки сражается с воображаемым противником.
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Фото: freepik.comФото: freepik.com
Изменить размер текста:

Как правило, игроманы не считают себя больными людьми. Между тем даже ВОЗ признала, что такая зависимость существует. Безусловно, нет ничего страшного в том, чтобы скоротать пару часов за интересной игрой, но когда ваши близкие просиживают за экраном 90% своего времени, забывая о том, что за окном находится реальный мир, то это, безусловно, повод чтобы узнать, что происходит с родным человеком и постараться помочь ему.

Андрей Федоров рассказывает, почему игромания во всем мире считается самым тяжелым видом зависимости.

Игровая зависимость.

Если у вас есть вопросы к батюшке, шлите их нам на почту:kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Все видео ищите по хештегу #батюшкаОтвечаетНСК

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

Еще больше материалов по теме: «Новости компаний»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Молчать ради ребенка, молчать потому что привыкли к человеку... А стоит ли, молчать то?
Чтобы разрешить конфликт, нужно начать с самого тирана, но, как правило, все попытки оказываются тщетными. На самом деле, перед тем, как сойтись с человеком, достаточно задать ему всего лишь один вопрос
Сестра милосердия: «Через болезни Бог с нами говорит»
Многие до сих пор убеждены, что сестра милосердия - это что-то среднее между сиделкой и медсестрой. Мы пообщались с одной из сестер в новосибирском Доме ветеранов, чтобы побольше узнать о её миссии и цели в жизни других людей.
Как привести ребенка в церковь без скандалов и ругани?
Мы хотим, чтобы дети брали от нас только лучшее. Но у них на все есть собственное мнение. Особенно остро стоит вопрос выбора веры. Как правильно поступить, если ребенок не принимает веру родных или выбирает иную?
Как быть в ситуации, если вам предложили стать крестным отцом, но в церковь вы не ходите?
Вопрос кажется легким, но часто такие люди дают утвердительный ответ, просто чтобы не обидеть родителей. Мы спросили у отца Андрея Федорова, как стоит размышлять над этим вопросом.
Новости 24
В трусах и на шпильках: сибирячка показала «вкусный» тверк
«Танцует он, а стыдно мне»: сибиряк устроил дискотеку в метро
«Спасите Ленина»: Карен Мовсесян, лежащий возле Мавзолея, повеселил соцсети
Оторвалось крепление парашюта: новосибирец разбился в Анталье
Врачи рассказали о состоянии рабочего, обгоревшего на «Векторе»
В вирусном центре «Вектор» прокомментировали случившийся пожар
Пожарные установили предположительную причину пожара в центре «Вектор»
В поселке «Кольцово» загорелся центр вирусологии «Вектор»
В Новосибирске ищут пропавшего мужчину в кожаной куртке и красной футболке
Новосибирские предприятия посоветуют, как улучшить экономику области
В Новосибирской области усилят меры господдержки торговли в сельской глубинке
Вернулся из командировки: сибиряка избили и украли у него почти 2 миллиона рублей
Муж и жена устроили скандал в ресторане: разбушевавшуюся пару успокаивала охрана