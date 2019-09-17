Как игровая зависимость влияет на разум человека?

Как правило, игроманы не считают себя больными людьми. Между тем даже ВОЗ признала, что такая зависимость существует. Безусловно, нет ничего страшного в том, чтобы скоротать пару часов за интересной игрой, но когда ваши близкие просиживают за экраном 90% своего времени, забывая о том, что за окном находится реальный мир, то это, безусловно, повод чтобы узнать, что происходит с родным человеком и постараться помочь ему.

Андрей Федоров рассказывает, почему игромания во всем мире считается самым тяжелым видом зависимости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/732365" frameborder="0"></iframe> Игровая зависимость.

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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».