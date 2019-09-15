«Ужас! Это видели дети»: поляки показали на набережной спектакль с резней поросят

В минувшие выходные Михайловская набережная превратилась в театральные подмостки: там выступил известный польский уличный театр Teatr Biuro Podró y. Артисты приехали в Сибирь со спектаклем «Свинополис» по мотивам новэллы Джорджа Оруэлла «Скотный двор».

Артисты хотели разбудить зрителя социально актуальным спектаклем.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Вход на спектакль был бесплатный, артисты выступали рядом с главной сценой под открытым небом. Организацию и русскую озвучку обеспечил «Первый театр».

Герои новеллы — поросята, которых учат быть «правильным гражданами».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Спектаклем «Свинополис» завершается фестиваль уличных театров «Три вороны», организованный новосибирским «Первым театром». Бесплатные спектакли под открытым небом радовали новосибирцев в течение месяца.

Поросята очень вдохновлены своим учителем. Ходули добавляют персонажам гротесковость.Фото: Алена МАРТЫНОВА

«Свинополис» — это история о поросятах, которых учителя готовили стать послушными гражданами, чтобы поклоняться человеку. Беззаботная жизнь ребятишек внезапно заканчивается, когда раскрывается страшное: на самом деле, «граждан» отправляют на бойню.

Выбор польского театра пал на этот спектакль еще и потому, что к нему проще всего привезти и установить декорации.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Гигантские персонажи на ходулях гротескно возвышались над маленькими и уязвимыми героями этой трагикомической истории. В спектакле использовался огонь, водометы, красные флаги, которые вызывают ассоциации с демонстрациями и тоталитарным режимом прошлого.

В первой половине спектакля поросята резвятся и празднуют «набор веса».Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Этот спектакль, как никогда, важен для русского общества в данный момент: русские, как и поляки, подвергаются манипуляциям сверху — кто-то что-то нам говорит, а мы в это верим. Разбудить зрителя — это та идея, которую театр хотел донести, — рассказала польская актриса Марта Стжалко.

«Хоррор» начинается с этого момента, когда поросят уложили спать и начали выбирать жертву. Дальше — 18+.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Действие разворачивалось под новым колесом обозрения, подсветка которого дополняла атмосферу «хоррора», как выразились зрители. На спектакль пришли несколько сотен человек. Они не смогли усидеть на скамейках, а плотно обступили площадку, где играли актеры.

Мы предупреждали. Поросенок на заклании.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Интересный спектакль, — отметил новосибирец Александр Милейко. — Но в начале стоило предупредить, что 18+. Все-таки это хоррор немножко. В начале все нормально, а потом были жестокие сцены. Я пришел с детьми — старшему 6,5 года, а младшему 4,5. Младший вряд ли что-то понял, а старшему пришлось объяснять, что все хорошо — поросята живы (когда артисты вышли на поклон). Потом ему скажу, что надо бережнее относиться к природе и животным.

Зрители плотным кольцом обступили площадку, где происходило действие.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пресс-секретарь «Первого театра» Валентин Копалов отметил, что возрастные ограничения указывались во всех анонсах — просто люди не обращают на это внимания.

Все тайное становится явным: герой узнал страшную правду и сообщил ее товарищам.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Польский театр Teatr Biuro Podró y приехал в Новосибирск во второй раз, в первый раз выступали в 2010 году. Артистам пришлось репетировать под дождем и холодным ветром. В день выступления повезло — было затишье и сухо. Игравшая в школьном платьице Марта Стжалко сказала, что не замерзла.

Несмотря на прохладную погоду, актеры играли в легких рубашках, но на холод не жаловались.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— В Сибири очень красивая природа и очень приятная атмосфера, красивая река. В Польше, конечно, теплее, но погода тоже очень изменчива, — поделилась она.

В постановке использовался огонь, водометы и красные флаги, которые вызывают ассоциации с акциями протеста.

— Эта эстетика уличного театра — с огнем, водой, ходулями — смотрится визуально интересно в большом открытом пространстве и понятна на любом языке, — отметила директор «Первого театра» Юлия Чурилова. — Мы видим, зрителям действительно нравится этот формат — подстраивали под них работу фестиваля уличных спектаклей, чтобы они могли последовательно на выходных посмотреть каждый из них. Будем проводить еще.