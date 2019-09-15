Не хуже Крыма: новосибирец вырастил около 140 сортов винограда

Анатолий Степанович Сидорович из поселка Мичуринский, что под Новосибирском, вырастил на своем приусадебном участке 134 сорта винограда - лозы уместились на 10 сотках. Этим хобби пенсионер занимается уже 14 лет, а в целом же садоводством увлекается с девятого класса.

Виноград добрался и до дома.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сибиряк 20 лет проработал научным сотрудником на Новосибирской плодово-ягодной опытной станции. Узкая специализация - малина, а вторая большая любовь - виноград! КП-Новосибирск подоспела к сбору урожая, чтобы узнать, как такое возможно - вырастить сочный, крупный виноград в неприветливых условиях Сибири.

Анатолий Степанович выращивает виноград для себя и для друзей, возит на выставки и проводит у себя экскурсии.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Виноград - это хобби, которое разрослось из двух саженцев сортов Ольги - красы Севера. И сейчас у меня насчитывается около 140 сортов винограда, - рассказывает Анатолий Сидорович, проводя экскурсию по «сибирской Шампани».

Крупный виноград Анатолий Степанович называет огурцами.Фото: Алена МАРТЫНОВА

К сентябрю практически весь виноград поспел и свисает богатыми, аппетитными, наливными гроздьями-гирляндами. Анатолий Степанович гордо прохаживается по зеленым рядам и, как в музее, рассказывает о каждом сорте, любовно поглаживая ягоды.

У некоторых сортов ярко выраженный мускатный привкус, что придает особую пикантность.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Иногда к Анатолию Степановичу приезжают просто на экскурсию, потому что виноград в Сибири для многих - что-то фантастическое. Но опытный садовод доказывает обратное и знакомит с морозостойкими сортами винограда.

БЧЗ - самый универсальный и морозостойкий виноград.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Сорт БЧЗ (бессемянный, черный, зимостойкий) он называет рабочей лошадкой.

- Это основное сырье для соков и вина. Его используют для такого сложного вина, как кагор. У нас четыре куста БЧЗ - собираем до 120 - 140 килограммов в год. Кишмиш небольшой, поэтому он подвяливается. Кстати, относится к целебному винограду. Выведен в Оренбурге, но это истинно сибирский сорт, - отмечает Сидорович. Вином занимаются его супруга Валентина Артемовна и сын Вячеслав.

Чарли дает хороший урожай и отлично подходит для вина.Фото: Алена МАРТЫНОВА

У сортов интересные названия: Преображение, Юбилей Новочеркасска, Розовый Супер, Чарли, Монарх, Карамелька и другие. Карамелька - белый виноград, самый любимый в семье. Он сладкий - вбирает 25% сахара (отсюда и название), непривередливый, не болеет и дает хороший урожай. В общем, устраивает семейство по всем фронтам.

Сорт Алешенькин считается лидером - многие начинают разведение винограда именно с него.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А вот Алешенькин - сорт-лидер. Его Анатолий Степанович размножил до 20 тысяч саженцев.

- По всей России распространил. Он и вкусный, и гроздья до полутора килограммов. Почему лидер? Почти все, кто занимается виноградом, начинали с него, а также БЧЗ и Ольги, - объясняет он.

Виноград насыщается сахаром постепенно - с каждым годом становится все слаще.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Мал да удал - так можно охарактеризовать самый маленький виноград - сорт Каринка Русская. Хозяин называет его детским. Этот виноградик - самый ранний, уже 25 июля можно собирать сладкие ягоды. Из него получается отличный изюм.

О Велесе Анатолий Степанович отзывается особенно тепло: урожайный, вкусный, без косточек.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- Сорт Велес - моя надежда. Это кишмиш, бессемянный, гроздь вырастает до пяти килограммов. Но у нас такого не бывает - мы ее срезаем, чтобы все созреть успело. У него мускатный привкус, очень интересный. Красивый и довольно урожайный сорт, - продолжает Анатолий Степанович.

Скоро под виноградными лозами можно будет вешать гамак и отдыхать в жару - семья строит беседку.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Красиво растянулись над головой террасные пологи винограда. В жару, говорит Анатолий Сидорович, здесь можно поставить столик или гамак растянуть - и отдыхать в тени. Рядом начали обустраивать беседку - уже посажены стенки-ряды из винограда, сверху будет застелен поликарбонат, а под ним пойдут лозы.

- Сорт Таежный - очень зимостойкий. Есть в нем что-то от Изабеллы. Выдерживает до 40 градусов мороза в надземной части, - показывает на свисающие сверху темные грозди Сидорович.

Нужно успевать собрать урожай до первых заморозков.Фото: Алена МАРТЫНОВА

В прошлом году была неделя 40-градусных морозов - это очень плохо для ягод. Вишня, например, совсем замерзла. А на виноград приходится накидывать побольше снега, чтобы ему было теплее. Очень коварны бывают и заморозки.

Могли бы вы подумать, что в Сибири можно вырастить виноград размером с две фаланги?Фото: Алена МАРТЫНОВА

- В прошлом году в середине сентября были заморозки - пришлось обливать виноград водой. Спас только нижнюю половину. Но самые губительные заморозки - весенние, особенно когда уже наступило тепло, а потом снова похолодало, - говорит он.

Управляться с хозяйством помогает сын Вячеслав.Фото: Алена МАРТЫНОВА

К виноградникам Анатолия Степановича всегда много внимания. Садоводы приходят к нему на экскурсии, а накануне кто-то залез в огород и срезал часть винограда - урон небольшой, но хозяину обидно: можно же просто прийти в гости и попросить угостить.

134 сорта винограда уместились на 10 сотках.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Виноград, кстати, семья выращивает для себя. Основной доход для Сидоровичей - черенки, сибиряки выращивают посадочный материал и реализуют. А вино и сок в основном расходятся по друзьям.

По соседству с виноградом растут малина, яблони, груша, клубника, ежевика, вишня, фундук, а еще несколько пчелиных семей дают мед. А вокруг сада - березовые лога, будто охраняют покой сибирского винограда.