«Это не шутка, влюбились мы в маршрутке»: сибирячка «поймала» жениха на потерянные ключи

У 20-летней третьекурсницы Раи заботы были, как и у всех студентов: зачеты, семинары, лекции, рефераты. Училась девушка на переводчика в Сибирском независимом институте, и каждый день для того, чтобы попасть на пары, ей нужно было ездить на маршрутке №1047. В одной из таких поездок она и заприметила симпатичного водителя.

- Он мне очень понравился: я стала улыбаться ему в зеркало заднего вида, он мне в ответ подмигивал, - вспоминает Рая. – Но вот познакомиться со мной так и не решился. Наверное, этим он меня и зацепил.

На улице тогда стояла зима, но девушке настолько понравился водитель, что даже в мороз ждала именно его маршрутку.

Рома долго не решался познакомиться с Раей. Фото: личный архив.

- Мы так переглядывались три месяца: я даже имени его сначала не знала, но думала о нем постоянно, - признается Рая. – Роман мне потом признался, что думал, что мне лет 16, поэтому и не знакомился со мной. Ему ведь тогда 26 было. А я в тот момент гадала, что происходит: уверена была, что нравлюсь ему, но не понимала, почему он не заговорит.

Тогда девушка решила взять инициативу в свои руки и пошла на маленькую хитрость:

- Я доехала до своей остановки, вышла, и стала дожидаться, когда его маршрутка сделает круг и снова вернется на мою остановку. Зашла в нее и сказала, что потеряла ключи. Разумеется, ничего я не теряла: мне нужен был повод заговорить, - признается сибирячка. - Пока искали ключи, мы немного пообщались: я узнала, как его зовут, оставила свой номер телефона, и Рома пообещал позвонить мне, если найдет пропажу.

Но парень так и не позвонил: ключей-то в салоне не было - сделать дубликат и все-таки оставить его в автобусе Рая не догадалась. Когда девушка поняла свой промах, то решила попытаться «закадрить» водителя во второй раз:

Рома и Рая растят сынишку. Фото: личный архив.

- Я кардинально сменила имидж - покрасилась в блондинку, - надела белое пальто и белые сапоги, - рассказывает Рая. – И в таком образе села в маршрутке к Роме. Доехала с ним до конечной остановки, подошла к нему и сказала: «Давайте поговорим». Он явно такого не ожидал: засмущался, спросил, сколько мне лет. Когда я сказала, что 20, он рассмеялся: «Тогда давай поговорим».

Вскоре Рая и Роман стали жить вместе и поженились, а сейчас растят трехлетнего сынишку Илью.

- Теперь все, кому мы рассказываем об истории нашего знакомства, напевают песню IOWA «Маршрутка», но она появилась намного позже, - смеется Рая.

Кстати, Роман теперь маршрутки не водит: чтобы оставалось больше времени на семью и не приходилось работать с четырех утра до полуночи, он сменил профессию. Теперь он не сидит за рулем, а ремонтируют маршрутки. И с удовольствием ездит в качестве пассажира уже вместе со своим сынишкой.