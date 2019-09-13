2019-09-13T07:06:29+03:00
Политика

«Не жалею, что ринулась в этот бой!»

Дарья Украинцева подвела итоги выборов в Новосибирске
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Дарья Украинцева подвела итоги своей предвыборной кампании.Дарья Украинцева подвела итоги своей предвыборной кампании.Фото: Алена МАРТЫНОВА
Изменить размер текста:

Политик встретилась с журналистами в пресс-центре «Комсомольской правды» - Новосибирск». Также участие во встрече приняли руководитель местного отделения партии «Зеленые» Игорь Украинцев и заместитель председателя Российской экологической партии «Зеленые» Владимир Кириллов.

Напомним, депутат Заксобрания Дарья Украинцева приняла участие в выборах мэра Новосибирска. Ее выдвинула партия «Зеленые».

Теперь «Зеленые» готовятся к выборам в Совет депутатов города Новосибирска. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Теперь «Зеленые» готовятся к выборам в Совет депутатов города Новосибирска.Фото: Алена МАРТЫНОВА

На встрече с журналистами Дарья Украинцева поделилась, с какими сложностями столкнулась во время предвыборной гонки и что важного вынесла из этого периода своей жизни:

- Не жалею, что ринулась в этот бой. Да, это тяжело, в том числе с финансовой точки зрения. Однако радует, что у нас появилось больше сторонников. Это главный результат. Нас более 2 тысяч человек. Я уверена, что город будет нашим. Меня радует, что люди все чаще задумываются об экологии. Это результат, к которому я шла. Не хватило времени пообщаться с новосибирцами побольше, но там, где мы успели провести встречи, у нас хорошие показатели. Это задел на будущее.

Основные тезисы своей предвыборной программы партийцы отразили в «Зеленой книге». Издание они презентовали еще летом.

- Это был каркас, на который мы потом нанизывали пожелания горожан. Там, конечно, есть уклон в экологию, но не только. Прежде всего эта книга - о людях, это совместная программа. Для меня это важно, я привыкла аргументировать свои действия мнением горожан, мы проводим много исследований общественного мнения. А еще это ответственность: ты говоришь от имени каждого новосибирца, - подчеркнула Дарья Украинцева.

Игорь Украинцев отметил, что выборы-2019 - первые шаги «Зеленых» в Новосибирске. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Игорь Украинцев отметил, что выборы-2019 - первые шаги «Зеленых» в Новосибирске.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как отметил Игорь Украинцев, выборы-2019 - первые шаги «Зеленых» в Новосибирске, и это главное отличие партии от других, тех, кто на политической арене уже давно:

- Прошедшую предвыборную гонку оцениваю удовлетворительно. Мы шли с минимальным бюджетом, и тягаться с лидером гонки - действующим мэром, у которого десятки миллионов рублей, и это только официальные цифры, тяжело. Для нас главное - люди. Программа превратилась в целую доктрину, в которой раздел «Люди» - главный. С ней мы пойдем дальше.

Игорь Украинцев отметил, что уже сейчас партийцы готовятся к важному политическому событию - выборам в Совет депутатов города Новосибирска:

- Мы хотим, чтобы новосибирцы стали зелеными в житейском смысле, не политическом. Мы - за то, чтобы будущее стало более светлым. У нас большие планы: скоро выборы в Совет депутатов города Новосибирска, уже сегодня мы формируем команду. Наши двери открыты для новых людей!

Владимир Кириллов подчеркнул: их главная задача - добиться конкретных решений от власти. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Владимир Кириллов подчеркнул: их главная задача - добиться конкретных решений от власти.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Владимир Кириллов подчеркнул, что главная задача партийцев - добиться конкретных решений от тех, кто у руля сейчас:

- 21 год я прожил в Новосибирске, поэтому искренне считаю, что вы мои земляки. Я профессиональный эколог, более 40 лет занимаюсь вопросами экологии, 20 лет сотрудничаю с партией. Экология - это прежде всего наука. Проблема в том, что наши советы и выводы не доходят до политических решений, до людей. А им это интересно. В теории многие проблемы уже решены, дело за применением на практике. Нужны политические решения, чтобы наши наработки стали востребованными. Новосибирск - третий по значимости город, надо этому соответствовать. Я передаю свои знания новому поколению, молодым однопартийцам, чтобы они добились политических решений.

Прошедшую предвыборную кампанию Владимир Кириллов оценил положительно, по его мнению, она была результативной. Также он отметил, что у его новосибирских коллег впереди много работы, и пожелал им удачи.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Депутат-невидимка из Мосгордумы нашёлся, с ним все в порядке
Победивший на выборах в столичный парламент кандидат, которого никто не видел вживую и не мог разыскать (даже избирком отчаялся найти счастливчика, чтоб поздравить с политическим успехом), все-таки проявился. И даже есть фото
Новости 24
Пошли по родственникам: силовики обыскивают квартиру брата Бойко
«Чуть не уехал с нами домой в сумке»: сибирячка нашла таракана в баре
Влетел в грузовики: водитель такси отправился в колонию за погибшую на дамбе пассажирку
«Рыжий! — Сам такой!»: соцсети взорвало фото забавных зверьков
Агрессивный покупатель: неизвестный избил продавца магазина молотком
«Стопхам» по-сибирски?»: наклейки на автомобилях позабавили соцсети
«Дети плакали и кричали»: водитель мусоровоза переехал собаку на глазах у школьников
Что вы знаете о депутатах? Попробуйте ответить на эти 10 вопросов
«Чувствует страх и едет медленнее»: объявления в автобусе рассмешили соцсети
Стоимость вывоза мусора для сибиряков понизится на 15 рублей
Обрушились плиты: мойщик окон упал на козырек подъезда в Заельцовском районе
В Новосибирске на площадке «Технопрома-2019» пройдет заседание Госсовета
«Я просто ехал с работы»: машину новосибирца обстреляли из окна многоэтажки
«Даже на порог не пустили»: в зоопарке отказались принимать необычную птицу
Матери-кукушки бросили 12 детей в новосибирских роддомах в 2019 году
Под эстакадой на Ипподромской магистрали перекроют движение из-за ремонта
Охранники скрутили пьяного сибиряка, бившего окна в коттедже соседей
Вышел и развел руками: водитель такси сбил ребенка с самокатом на пешеходном переходе
Футболистов «Новосибирска» оштрафовали за выбежавших на поле детей на 25 тысяч
Внедрение цифровых технологий позволит сэкономить сотни миллионов рублей
До пожизненного: следователи закончили расследование убийства бердчанки из-за «Пежо»
Выносят документы: в квартире Сергея Бойко проходят обыски
«Таких людей нельзя выгонять!»: новосибирцы собирают подписи в поддержку директора музыкальной школы
«Не нравится — выплевывайтесь»: водитель такси смотрел футбол, пока вез пассажирку
Таинственное исчезновение: в Заельцовском районе пропал мужчина в рубашке с коротким рукавом
«Куски падают со стен рядом с детьми»: новосибирцев возмутило состояние школы на левом берегу