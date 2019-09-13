Политик встретилась с журналистами в пресс-центре «Комсомольской правды» - Новосибирск». Также участие во встрече приняли руководитель местного отделения партии «Зеленые» Игорь Украинцев и заместитель председателя Российской экологической партии «Зеленые» Владимир Кириллов.

Напомним, депутат Заксобрания Дарья Украинцева приняла участие в выборах мэра Новосибирска. Ее выдвинула партия «Зеленые».

Теперь «Зеленые» готовятся к выборам в Совет депутатов города Новосибирска.Фото: Алена МАРТЫНОВА

На встрече с журналистами Дарья Украинцева поделилась, с какими сложностями столкнулась во время предвыборной гонки и что важного вынесла из этого периода своей жизни:

- Не жалею, что ринулась в этот бой. Да, это тяжело, в том числе с финансовой точки зрения. Однако радует, что у нас появилось больше сторонников. Это главный результат. Нас более 2 тысяч человек. Я уверена, что город будет нашим. Меня радует, что люди все чаще задумываются об экологии. Это результат, к которому я шла. Не хватило времени пообщаться с новосибирцами побольше, но там, где мы успели провести встречи, у нас хорошие показатели. Это задел на будущее.

Основные тезисы своей предвыборной программы партийцы отразили в «Зеленой книге». Издание они презентовали еще летом.

- Это был каркас, на который мы потом нанизывали пожелания горожан. Там, конечно, есть уклон в экологию, но не только. Прежде всего эта книга - о людях, это совместная программа. Для меня это важно, я привыкла аргументировать свои действия мнением горожан, мы проводим много исследований общественного мнения. А еще это ответственность: ты говоришь от имени каждого новосибирца, - подчеркнула Дарья Украинцева.

Игорь Украинцев отметил, что выборы-2019 - первые шаги «Зеленых» в Новосибирске.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Как отметил Игорь Украинцев, выборы-2019 - первые шаги «Зеленых» в Новосибирске, и это главное отличие партии от других, тех, кто на политической арене уже давно:

- Прошедшую предвыборную гонку оцениваю удовлетворительно. Мы шли с минимальным бюджетом, и тягаться с лидером гонки - действующим мэром, у которого десятки миллионов рублей, и это только официальные цифры, тяжело. Для нас главное - люди. Программа превратилась в целую доктрину, в которой раздел «Люди» - главный. С ней мы пойдем дальше.

Игорь Украинцев отметил, что уже сейчас партийцы готовятся к важному политическому событию - выборам в Совет депутатов города Новосибирска:

- Мы хотим, чтобы новосибирцы стали зелеными в житейском смысле, не политическом. Мы - за то, чтобы будущее стало более светлым. У нас большие планы: скоро выборы в Совет депутатов города Новосибирска, уже сегодня мы формируем команду. Наши двери открыты для новых людей!

Владимир Кириллов подчеркнул: их главная задача - добиться конкретных решений от власти.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Владимир Кириллов подчеркнул, что главная задача партийцев - добиться конкретных решений от тех, кто у руля сейчас:

- 21 год я прожил в Новосибирске, поэтому искренне считаю, что вы мои земляки. Я профессиональный эколог, более 40 лет занимаюсь вопросами экологии, 20 лет сотрудничаю с партией. Экология - это прежде всего наука. Проблема в том, что наши советы и выводы не доходят до политических решений, до людей. А им это интересно. В теории многие проблемы уже решены, дело за применением на практике. Нужны политические решения, чтобы наши наработки стали востребованными. Новосибирск - третий по значимости город, надо этому соответствовать. Я передаю свои знания новому поколению, молодым однопартийцам, чтобы они добились политических решений.

Прошедшую предвыборную кампанию Владимир Кириллов оценил положительно, по его мнению, она была результативной. Также он отметил, что у его новосибирских коллег впереди много работы, и пожелал им удачи.