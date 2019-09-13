2019-09-13T05:40:38+03:00
Недвижимость

Дом на Республиканской: квартира к Новому году!

Жилье в Доме на Республиканской ГК «Расцветай» - хорошее решение для тех, кто не хочет ждать новоселья долго
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Срок сдачи объекта намечен на декабрь 2019 года.Срок сдачи объекта намечен на декабрь 2019 года.
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Работы на стройплощадке Дома на Республиканской подходят к завершению. Уже заканчивается оформление фасада, установка окон, укладка плитки в подъездных холлах, проделана бОльшая часть работ по устройству инженерных коммуникаций. Благоустраивается придомовая территория. До сдачи дома ждать осталось недолго - будущие новоселы уже могут готовиться к ремонту.

Новостройка расположена в тихом месте Дзержинского района с уже сложившейся инфраструктурой. Детский сад № 329, сад-ясли № 262, четыре общеобразовательных учреждения, музыкальная школа - все в шаговой доступности. По соседству расположен и уютный сквер, где можно проводить свободное время. Инициатива создания зеленого оазиса принадлежит ГК «Расцветай».

Уютный сквер рядом с Домом на Республиканской.

Уютный сквер рядом с Домом на Республиканской.

У Дома на Республиканской следующие преимущества перед другими новостройками стандарт-класса: большие окна высотой 1,64 м, витражное остекление лоджий и балконов, использование технологии «мокрый» фасад, угловое панорамное остекление трехкомнатных квартир, окна в ванной комнате, колясочные, огороженный двор без машин, детские игровые комплексы и вход через домофон.

Подробная информация о Доме на Республиканской - у менеджеров отделов продаж.

Центральный офис продаж: ул. Фрунзе, 228, офис № 1

Офис продаж на объекте: ул. 25 лет Октября, 1/1

Телефон (383) 255-88-22

Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Дом на Республиканской»

Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

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