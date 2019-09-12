«Я хотела защитить маму»: падчерица обвинила отчима в домогательствах, чтобы он ушел из семьи

В Новосибирске судят 37-летнего Дмитрия Семенова (все имена изменены. - Прим. авт.) за развратные и насильственные действия сексуального характера в отношении падчерицы. В этом мужчину обвинила сама девушка - 17-летняя Анастасия. Правда, слишком быстро отказалась от своих слов. Где в этой истории правда и где ложь, разбирался наш корреспондент.

СТРОГИЙ, НО СПРАВЕДЛИВЫЙ

Семья Семеновых переехала в Новосибирск из Кемеровской области. Анастасия пошла в седьмой класс, а Дмитрий вместе с женой Александрой нашли себе работу: отчим - сварщик, жена - технолог.

- Дима не родной отец Насти, он воспитывал мою девочку с трех лет и готов был отдать ей последнее. Всегда отдыхали всей семьей, вместе в кино ходили, в парках гуляли, - рассказывает Александра.

В школе Настя была прилежной ученицей, правда, математика с физикой давались с трудом. Мужчина всегда помогал девочке с техническими науками. Дмитрий был строг, но справедлив. Выбрал для воспитания метод кнута и пряника. Мог из-за плохого поведения не отпустить гулять вечером или ремнем пригрозить. Зато на подарках никогда не экономил - на день рождения мог и ноутбук подарить или телефон.

Мужчина воспитывал падчерицу с трех лет. Фото: соцсети.

КОГДА ВЫПЬЕТ - ТЕРЯЕТ ПАМЯТЬ

В декабре 2018 года Анастасия обвинила отчима в домогательствах, которые испытывала на протяжении нескольких лет.

- Накануне мы с мужем выпили и поругались. Сами понимаете, живем вместе уже долго, бытовые конфликты случаются. Он начал мне угрожать, говорить, что прибьет меня и нос сломает. Пришлось полицию вызывать, - с трудом вспоминает события того вечера Александра.

В тот вечер мама спряталась вместе с дочкой в ванной, оттуда и набрала 02. А когда разбушевавшегося главу семейства забрали, дочка открыла маме страшный секрет: отчим ее совращал.

Александра в этот же вечер вызвала полицию и написала заявление на собственного мужа.

- Изнасилования не было, - передает слова дочери мама. - Трогал ее везде… Мог сам раздеться догола и сказать, мол, ищи на мне клещей. Еще дочь говорила, что мог ущипнуть за грудь или за место ниже талии.

Дмитрий свою вину не признает. Клянется, что девочку и пальцем не трогал. Она же для него как родная, и других чувств, кроме отцовской любви, к ней не испытывал.

- Дмитрий не отрицает, что мог и шлепнуть падчерицу. Но делалось это все в шутку, без сексуального подтекста. Следователи зацепились за слова подозреваемого - любил выпить и иногда мог не помнить, что делал, - прокомментировал корреспонденту КП-Новосибирск Андрей Анохин, адвокат Дмитрия.

Дмитрию грозит реальный срок за то, чего он, возможно, не делал. Фото: соцсети.

ПОДРУЖКА ПОДСКАЗАЛА

Следователи записывали все эпизоды, о которых говорила девушка, и прибавляли подсудимому по статье. В итоге Дмитрию светит больше пяти лет казенного дома.

В январе 2019 года, узнав, какое наказание ждет папку, Настя решила забрать заявление. А следователи дали понять: время вспять не повернуть, слово не воробей. Суд в любом случае состоится. После этого девочка замкнулась в себе, часто плакала и переживала из-за случившегося. При даче показаний Настя рассказала, кто надоумил ее оклеветать папу.

- Этот ход подсказала подружка. Насте было тогда 10 лет, а ее «наставнице» - примерно 13 или 14. Видимо, они обсуждали, как надоели запреты родителей, ну и та надоумила Настю обвинить отца в домогательствах, тогда они с мамой смогут уйти из семьи, - объясняет позицию девочки адвокат отчима Андрей Анохин.

И тогда, в 10-летнем возрасте, Настя так уже делала. В пятом классе она заявила маме: папа пристает. Семья на время распалась, но Дмитрий клялся супруге, что это ложь и что он бы и пальцем девочку не тронул. Женщина поверила и вернулась. Тогда все обошлось без заявления в полицию.

В этот раз девочка решила повторить сценарий. Не знала о юридических тонкостях. Как говорят родители, думала, что отчима заберут на 15 суток, а потом выпустят.

Следователи выдвигают абсолютно другую версию. Они считают, что это мама давит на дочку, чтобы та забрала показания. Семья купила квартиру на условиях ипотеки, и одной маме сложно выплачивать кредит. Поэтому им срочно нужно вернуть в семью мужчину вместе с его зарплатой.

Пока Дмитрий находится в СИЗО, жена и дочка пишут ему письма. Возможно, Дмитрия осудят только по 135-й статье (развратные действия). Дадут, скорее всего, минимальный срок - от года до трех. А так как мужчина уже девять месяцев находится под арестом, то посидит еще немножко и вернется.

КОММЕНТАРИЙ ШКОЛЫ

Девочка - хорошистка

Учителя Насти дали оценку поведению ребенка в школе: прилежная, училась хорошо, организованна и неконфликтна.

- Семья ведет замкнутый образ жизни. С коллективом родителей данная семья не общалась. Родительские собрания ни мама, ни отчим не посещали, ссылаясь на высокую занятость на работе, - говорят учителя, так что о возможных проблемах в семье они не догадывались.

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