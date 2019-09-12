2019-09-12T19:04:32+03:00
Звезды

«Иванушки» сняли майки и похвастались мускулами и прессом на концерте в Новосибирске

Группа выступили на открытии мультимузыкального фонтана в Центральном парке
Алена МАРТЫНОВА
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«Иванушки» начали концерт с песни «Тучи», потому что весь вечер моросил дождь.«Иванушки» начали концерт с песни «Тучи», потому что весь вечер моросил дождь.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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Группа «Иванушки International» в Новосибирске - гость редкий, и потому их выступление в Центральном парке на открытии нового фонтана стало настоящим подарком для поклонников. Кто-то пришел на час-полтора раньше,чтобы занять места поближе к сцене.

Презентацию фонтана пришлось ждать два часа. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Презентацию фонтана пришлось ждать два часа.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Открытие фонтана затянулось: моросил дождь, а температура воздуха не поднималась выше 15 градусов. Фонтан запустили только к 21 часу, и сразу после его презентации на сцену вышли «Иванушки». Первой песней, которую они исполнили, была «Тучи» — под стать погоде.

Группа впервые открывала фонтан. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Группа впервые открывала фонтан.Фото: Алена МАРТЫНОВА

А потом музыканты исполнили любимые хиты: зрители дружно подпевали песни, которые знают наизусть чуть ли не с детства: «Снегири», «Реви», «Кукла», «Колечко», «Небо», «Девчонка-девчоночка» и другие. Кирилл Андреев припомнил на сцене Андрею Григорьеву-Апполонову, как однажды во время гастрольного тура он, Андрей, перепутал города и назвал Новосибирск Новороссийском.

Кирилл Андреев душевно спел песню «Колечко». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кирилл Андреев душевно спел песню «Колечко».Фото: Алена МАРТЫНОВА

Чтобы наверняка не забыть, какой же город, музыканты как можно чаще произносили Новосибирск, даже в песнях: например, «… тоже является частью Новосибирска (Вселенной)…».

Годы идут, а музыканты, по-прежнему, зажигают не хуже, чем 25 лет назад. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Годы идут, а музыканты, по-прежнему, зажигают не хуже, чем 25 лет назад.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Андрей отметил, что впервые группа выступила в Новосибирске 25 лет назад, и до сих пор «Иванушки» ощущают любовь сибиряков. В перерывах между песнями музыканты шутили друг над другом и над коллегами по цеху.

Музыканты много шутили друг над другом и над пьяным Биланом. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Музыканты много шутили друг над другом и над пьяным Биланом.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Несколько раз вспоминали Диму Билана, который недавно выступил пьяным в Самаре, зрители потребовали от него публичных извинений за такое поведение.

— Тут недавно ситуация была…

Кирилл Туриченко пришел в группу шесть лет назад и очень гармонично вписался в образ «иванушки». Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кирилл Туриченко пришел в группу шесть лет назад и очень гармонично вписался в образ «иванушки».Фото: Алена МАРТЫНОВА

— С Димой Биланом? Ты хочешь извиниться за 25 лет?

— Нет, я хочу за другое извиниться.

Зрители смеялись.

Две белых футболку с автографами подарил поклонникам Кирилл Туриченко. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Две белых футболку с автографами подарил поклонникам Кирилл Туриченко.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Во время выступления группы работал новый фонтан и светился всеми цветами радуги. Музыканты отметили, что он очень красивый и они в первый раз открывают фонтан, еще и осенью.

Андрей Григорьев-Апполонов активно общался с новосибирцами. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Андрей Григорьев-Апполонов активно общался с новосибирцами.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Музыканты подготовили для поклонников подарок. Они оставили свои автографы на белой футболке Кирилла Туриченко — и он бросил ее зрителям.

— Кирилл, снимай куртку давай, — подначивал Андреева Григорьев-Апполонов. — Не хочет.

Кирилл Туриченко продемонстрировал атлетично сложенное тело. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кирилл Туриченко продемонстрировал атлетично сложенное тело.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Кирилл Туриченко надел другую белую футболку, на которой он написал «Иванушки Int. с любовью!», исполнив пару песен, ее он тоже запустил поклонникам.

Годы идут, а музыканты, по-прежнему, зажигают не хуже, чем 25 лет назад. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Годы идут, а музыканты, по-прежнему, зажигают не хуже, чем 25 лет назад.Фото: Алена МАРТЫНОВА

— Мы с вами вот уже 25 лет. Слушайте только «Иванушек» и «Руки вверх», — сказал Андрей в конце концерта.

Когда «Иванушки» вышли на сцену, заметно потеплело. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Когда «Иванушки» вышли на сцену, заметно потеплело.Фото: Алена МАРТЫНОВА

И группа напела припевы известных песен коллег по цеху: «Крошка моя», «Нас не догонят», «Мама говорила».

После концерта был фейерверк. Фото: Алена МАРТЫНОВА

После концерта был фейерверк.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Финальным аккордом стала песня «Тоже является частью Вселенной», после которой над фонтаном рассыпался по небу фейерверк.

«Иванушки International» выступили на открытии фонтана в Новосибирске.Алена МАРТЫНОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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