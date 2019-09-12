Политик встретилась с журналистами в пресс-центре «Комсомольской правды» - Новосибирск». Также участие во встрече приняли руководитель местного отделения партии «Зеленые» Игорь Украинцев и заместитель председателя Российской экологической партии «Зеленые» Владимир Кириллов.

Напомним, депутат Заксобрания Дарья Украинцева приняла участие в выборах мэра Новосибирска. Ее выдвинула партия «Зеленые». На встрече с журналистами Дарья Украинцева поделилась, с какими сложностями столкнулась во время предвыборной гонки и что важного вынесла из этого периода своей жизни:

- Не жалею, что ринулась в этот бой. Да, это тяжело, в том числе с финансовой точки зрения. Однако радует, что у нас появилось больше сторонников, и это главный результат. Нас более 2 тысяч человек! Я уверена, что город будет наш. Меня радует, что люди все чаще задумываются об экологии. Это результат, к которому я шла. Не хватило времени пообщаться с горожанами побольше: там, где мы успели провести встречи, у нас хорошие показатели. Это задел на будущее.

В свою очередь Игорь Украинцев отметил, что уже сейчас партийцы готовятся к важному политическому событию - выборам в Совет депутатов города Новосибирска:

- Мы хотим, чтобы новосибирцы стали зелеными в житейском смысле, не политическом. Мы - за то, чтобы будущее стало более светлым. У нас большие планы: скоро выборы в Совет депутатов города Новосибирска, уже сегодня мы формируем команду. Наши двери открыты для новых людей!

Владимир Кириллов отметил, что главная задача партийцев - добиться конкретных решений от тех, кто сейчас у руля:

- Прошедшую предвыборную кампанию оцениваю положительно, считаю ее результативной. Впереди много работы. Желаю однопартийцам успехов!