В Новосибирске открыли школу со скалодромом

Ежегодно в город переезжают сотни новых жителей, поэтому потребность в развитии социальной инфраструктуры обозначена как одна из приоритетных. Плющихинский жилмасив - один из самых быстро развивающихся в Октябрьском районе Новосибирска. Микрорайон давно разросся. Три школы, рассчитанные всего на 500 мест каждая, в последнее время работали в режиме перегруза.

Стройка по федеральной программе началась в 2017 году. Сдали объект на три месяца раньше - изначально планировали в декабре. Стоимость работ - 700 миллионов рублей. Вместимость школы - 1100 мест.

Первыми на экскурсию по новой школе отправились губернатор Новосибирской области Андрей Травников, мэр Новосибирска Анатолий Локоть, председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев, депутат Совета депутатов города Новосибирска Алексей Джулай.

Алексей Джулай.

Новая школа построена по уникальному проекту. Здесь разместились гимнастический, хореографический и тренажерный залы, а также зал для занятий людей с ограниченными возможностями. На территории школы установлены хоккейная коробка, площадка для баскетбола и других видов спорта. Кроме того, спортивную базу школы планируется использовать как муниципальную тренировочную базу для занятий мини-футболом.

Особенно гостей поразил скалодром, которому могут позавидовать даже профессиональные спортсмены.

- Такие стенки в Новосибирске есть только в больших спортивных центрах, в школах подобного больше нигде нет, - утверждает учитель физической культуры Светлана Табакаева. - Скалолазание хорошо развивает не только в физическом плане, но и в умственном, ведь, чтобы взобраться по стене, необходимо обдумать и просчитать каждый свой шаг. Ребятишек мы планируем набирать со второго класса.

Директор школы № 216 Александр Ситников отметил, что учебное заведение будет делать основной акцент на активности и формировании социальной мобильности учащихся.

- Для нас был важен не столько опыт, сколько готовность педагогов работать в условиях постоянных изменений, чтобы у учителей, что называется, горели глаза. Надеюсь, наша школа благодаря активности детей и педагогов станет известной, - говорит он.

Дмитрий Асанцев.

Реализовать проект удалось во многом благодаря работе депутатов Совета депутатов города Новосибирска.

- За три года с учетом нынешнего будет построено и открыто 13 школ. Радует, что Новосибирск не стоит на месте: двигается, развивается, строители с опережением сроков успевают сдавать школы, причем качественные - практика показывает, что не приходится возвращаться и переделывать брак, - отметил председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев. - Поэтому город будет строить и дальше. Планируем в бюджете выделять средства на софинансирование: строители с удовольствием участвуют в этих программах, а национальные проекты дают дополнительное финансирование нашему региону.

Депутат Алексей Джулай назвал школу одной из лучших в городе. Для того, чтобы не только внутри, но и снаружи ребят окружала красота, депутат подарил учебному заведению саженцы елей и липы.

- Я очень благодарен городу и области за то, что нашлись время и деньги на строительство этой школы. Для жителей микрорайона это замечательный подарок! - поделился депутат.