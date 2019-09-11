Из села на подиум: как деревенский боксер попал в мир моды

Модные показы, фотосессии в брендовой одежде, постоянные командировки - нормальный ритм жизни для Егора Костылева. Он - мужчина-модель. Хотя раньше, как и все парни, играл в войнушку и катал машинки. Вырос в поселке Колывань рядом с Новосибирском. Егор рассказал, чем пришлось пожертвовать ради модельной карьеры, какой косметикой приходится пользоваться и с какой конкуренцией может столкнуться мужчина-модель.

В школе парень был обычным учеником, девчонки говорили: «Похож на хомячка». Фото: личный архив героя.

С РИНГА В ФОТОСТУДИЮ

Егор Костылев в fashion-индустрии с 18 лет. В школе речь о подиуме даже и не шла. Вместо позирования и модельной походки Егор отрабатывал хук левой. Занимался боксом, как и все его сельские товарищи. После окончания школы поступил в новосибирский вуз на специальность «инженер-строитель». Со спортом пришлось завязать из-за медицинских показаний, но применение своему росту - 190 сантиметров - нашел в модельном бизнесе.

По меркам нынешней fashion-идустрии, претендент должен иметь рост от 185 до 190 сантиметров. Тело должно быть «сухим» - не перекачанным и в то же время в тонусе. Размер одежды тоже нужен средний, в идеале 46 - 48-й. Егор отлично подошел под эти параметры.

- На первом курсе университета товарищ предложил поехать на подработку - надо было сняться для какого-то журнала во фраке, а сам он не мог. Я согласился, ведь деньги лишними не будут. Так я познакомился с директором одного из модельных агентств, - рассказал корреспонденту КП-Новосибирск Егор. - Следующие три года заказы мне давала эта дама, потом познакомился с другими агентами.

Учился позировать по ночам - смотрел видеоролики в Сети. Фото: личный архив героя.

На первых съемках Егор чувствовал себя скованно - было непривычно, что одному человеку уделяют столько внимания. Да и какие позы принимать надо, Егор тоже не сразу сообразил. Но за моделинг сибиряк решил взяться серьезно. Первые деньги стали стимулом к развитию. Ночами Егор смотрел видео с показов и фотосессий, на съемках наблюдал за другими. Перед зеркалом отрабатывать модельную походку времени не было. Сибиряк не хотел забрасывать учебу, поэтому старался совмещать. Когда не было пар, позировал в пиджаках или дорогих поло, рядом - девушки в мехах, с бокалами шампанского.

Рекламировали в основном одежду. Иногда участвовал в велкомах - это мероприятия, где нужно встречать гостей в официально-деловом стиле. Подобные мероприятия пришлись Егору по душе.

Чтобы понравиться агентам, пришлось отпустить бородку. Фото: личный архив героя.

ИЗ ТРИКО В КЛАССИЧЕСКИЙ КОСТЮМ

Мир моды поглотил парня с головой. Пришлось привыкать к косметике - на показах без нее не обойтись. Естественно, обычному сельскому парню все это было в новинку, но деваться некуда…

- На съемках мне покрывают лицо тональным кремом и брови подводят, чтобы выразительнее смотрелись, - говорит Егор, как будто оправдывается.

Мама поддержала новое увлечение сына, сказала: «Это твоя жизнь, попробуй». C отцом парень не общается, а вот тренер по боксу был удивлен таким выбором Егора, но осуждать не стал. Друзья стали подшучивать и спрашивать, как же он пошел в моделинг, если ненавидит фотографироваться.

- Я просто терпеть не могу это делать, - утверждает Егор. - Если есть выбор - подиум или съемка, выберу первое.

Егор уверен: с приходом моделинга в его жизни ничего не изменилось - гардероб не ломится от брендовых вещей, фанаток тоже больше не стало.

- Единственное, что поменялось, - имидж. Бороду отрастил небольшую, подстригаю ее периодически, ну и сменил обычные майки и свитера на более солидные рубашки и костюмы, - объясняет скромный сибиряк.

Это постановочное фото. Девушки-модели парня не интересуют, ведь для них любовь всегда будет на втором месте. Фото: личный архив героя.

ЗА ГРАНИЦУ - ЗА ДЕНЬГАМИ

Егору удалось проработать все лето за границей, в Китае. Молодой человек уверяет: разницы с работой в России не почувствовал.

- Основное отличие - за границей платят больше, чем дома. Барьер - язык, но потом начинаешь понимать, чего от тебя хотят, без слов, - добавляет Егор. - Фотограф улыбнется - ты улыбнешься, он прищурится - ты повторишь.

О заработке парень не распространяется. Утверждает, что это конфиденциальная информация и что это прописано в его контракте.

Все уверены, что самая жесткая конкуренция в мире моды - среди женщин. Егор развеял этот миф: мужчины в моделинге могут вести себя намного жестче и коварнее. Пойдут на все, чтобы убрать соперника с подиума.

- Лично меня это никогда не касалось. Возможно, потому что я независтливый человек. Хотя однажды мне «посчастливилось» наблюдать, до чего доводит зависть, - вспоминает Егор. - Конфликт произошел между двумя парнями. Кого-то из них не выбрали для участия в показе, и он насыпал сопернику кнопок в ботинок.

Что касается личной жизни, Егор не хотел бы иметь отношения с девушкой-моделью, так как работа отнимает много времени, так что ты всегда будешь для нее на втором месте. Какая девушка нужна парню с модельной внешностью, Егор не думал. Пока это и не нужно, ведь карьера идет в гору, и надо заниматься только ей.

Сейчас основной заработок Егора - моделинг, парень иногда берет подработку по специальности, но на этом много денег не заработаешь...