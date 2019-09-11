2019-09-11T09:44:10+03:00
Общество

Как рассказать ребенку о смерти?

Протоиерей Андрей Ромашко советует, как лучше поговорить с ребенком о том, что мы не вечны [видео]
Ульяна ДЖАНКОВА
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Фото: freepik.comФото: freepik.com
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То, что есть «черная бездна», ребенок начинает понимать с четырех лет. До этого возраста он может говорить слова «смерть», «умер», но смысл ему непонятен. Каждый ребенок проходит этап, когда его беспокоят два главных вопроса: правда ли, что могут умереть его родители и он сам? В разговоре с чадом лучше не отрицать тот факт, что рано или поздно человек умирает. Ведь, получив такой ответ, малыш подумает, что родители отвечают ему так только из-за собственного страха, поэтому сам он будет напуган еще больше.

Протоиерей Андрей Ромашко рассказывает о том, как лучше подготовить ребенка к первому серьезному откровению в его жизни.

Как правильно рассказать ребенку о смерти.

Если у вас есть вопросы к батюшке, шлите их нам на почту:kp.nsk@phkp.ru, обязательно делайте пометку «Батюшка отвечает».

Все видео ищите по хештегу #батюшкаОтвечаетНСК

Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».

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