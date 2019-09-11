Как рассказать ребенку о смерти?

То, что есть «черная бездна», ребенок начинает понимать с четырех лет. До этого возраста он может говорить слова «смерть», «умер», но смысл ему непонятен. Каждый ребенок проходит этап, когда его беспокоят два главных вопроса: правда ли, что могут умереть его родители и он сам? В разговоре с чадом лучше не отрицать тот факт, что рано или поздно человек умирает. Ведь, получив такой ответ, малыш подумает, что родители отвечают ему так только из-за собственного страха, поэтому сам он будет напуган еще больше.

Протоиерей Андрей Ромашко рассказывает о том, как лучше подготовить ребенка к первому серьезному откровению в его жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/731381" frameborder="0"></iframe> Как правильно рассказать ребенку о смерти.

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Материал создан при грантовой поддержке Международного грантового конкурса «Православная инициатива 2018 - 2019».