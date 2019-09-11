2019-09-11T09:39:47+03:00
Общество

Нам не нужен третий лишний: сибиряк создает переводчик для глухих

Программа сможет озвучивать язык жестов в живом режиме. В мире пока нет удобных рабочих вариантов
Екатерина КОМЯКОВА
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Алексей Приходько считает, что его переводчик поможет русскоговорящим глухим. Фото: личный архив.Алексей Приходько считает, что его переводчик поможет русскоговорящим глухим. Фото: личный архив.
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Сибиряк Алексей Приходько ничего не слышит - чтобы общаться с людьми, использует жестовый язык. Понимают его, конечно, не все. Для тех, кто «не в теме», есть SMS, мессенджеры и социальные сети. Сибиряка это не устраивает, он подумал, что сможет исправить ситуацию и создать онлайн-переводчик с русского жестового языка. А что такого? Он ведь программист.

За тему взялся основательно: изучил, что уже предлагают современные разработчики. Варианты есть, только они работают очень плохо. Показываешь им одно слово, а они переводят другое. Алексей объясняет - все программисты спотыкаются об один камень:

«Мое преимущество - я носитель русского жестового языка». Фото: Константин ЖУКОВ.

«Мое преимущество - я носитель русского жестового языка». Фото: Константин ЖУКОВ.

- Я - исполнитель, я же и разработчик. Если бы я занимался пианино, я не смог бы ремонтировать его, настраивать, потому что я его не слышу. То же можно сказать и о человеке, который не знает жестового языка. Технически ему очень сложно решать такую задачу, потому что он не может учитывать всю специфику этой лингвистики.

Его конкуренты - люди слышащие, и они не знают всех тонкостей грамматики жестового языка. Приглашают тестировщиков испытать уже готовый продукт, а потом по нескольку раз приходится все переделывать. Алексей же сразу испытывает все на себе. Он разработчик и эксперт одновременно - два в одном.

В реальности есть две системы перевода. Одна - маркерная, для нее необходимы точки-фиксаторы на руках и даже лице. Такие переводчики идут в комплекте с «навесным» оборудованием, в результате получается дорогостоящий и не слишком удобный в использовании комплект.

Движения улавливает камера, далее программа трансформирует жест в текст. Фото: Константин ЖУКОВ.

Движения улавливает камера, далее программа трансформирует жест в текст. Фото: Константин ЖУКОВ.

Другая модель переводчика - безмаркерная, в этом случае все движения улавливает камера. Этот способ проще и дешевле для потребителя, но разработчикам надо очень постараться, чтобы охватить всю грамматику жестового языка, ведь мир «бесшумной» лингвистики огромен, он включает не только сами жесты, но и мимику, артикуляцию, движения головой, направления движений, резкость или плавность, кратность движений и так далее - только учтя все эти компоненты, можно сделать правильный перевод.

- Объясню по-простому: один жест может значить, к примеру, слово «папа»; если добавить к нему движение ртом - получится другое слово, взмах головой - третье. Все это нужно отобразить в словаре, иначе смысл сказанного будет утерян, - рассказывает Алексей.

Над тем, чтобы привести в соответствие полный набор слов и жестов, и работает сибирский разработчик. Пока готов прототип переводчика дактильной речи, это азбука на языке глухих. С помощью символов можно собрать слова, однако это мало используемый способ. Гораздо удобнее говорить цельными жестами. Именно над созданием русского жестового переводчика и трудится Алексей Приходько, но ему нужен инвестор. Если такой найдется, удобный переводчик появится через один-два года…

ИСТОЧНИК KP.RU

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