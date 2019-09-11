2019-09-11T07:53:09+03:00
Общество

К новым знаниям готовы!

Депутат Совета депутатов города Новосибирска Глеб Дебов посетил концерт, организованный школьниками
Ксения ПОЛТОРАНИНА
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Дети ансамбля народного танца «Экспромт» исполняют танец «Зимушка». Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА.Дети ансамбля народного танца «Экспромт» исполняют танец «Зимушка». Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА.
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В Новосибирске стартовал школьный сезон. Кому-то путь до школы уже знаком, а кто-то пошел в учебный класс впервые. Свои двери распахнули также и центры дополнительного образования. Настоящий праздник организовали педагоги со школьниками в центре творчества «Романтика». В гости к ребятам пришел депутат Совета депутатов города Новосибирска Глеб Дебов. Он пообщался с детьми и поздравил всех с праздником.

- Новые знания можно получать не только на уроках, но и в различных кружках и секциях. Главное - найти себе что-то по душе. В нашем центре дополнительного образования «Романтика» можно выбрать занятие на любой вкус и предпочтение. Я от всей души желаю вам вдохновения и креативных идей. Пусть вам будет здесь интересно и познавательно, - сказал Глеб Дебов.

Депутат пообщался с ребятишками, а после остался на концерт, который подготовили сами школьники. К празднику ребята готовились тщательно: украсили не только концертную площадку, но и коридоры. Школьники отмечают: хотели создать радостную атмосферу, которая ощущалась бы сразу с порога учреждения. На первом этаже развесили шары и плакаты с рисунками. По коридорам суетились взволнованные ребята в школьных фартуках, звучала песня «Учат в школе».

Глеб Дебов поздравляет всех присутствующих с праздником «День знаний». Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА.

Глеб Дебов поздравляет всех присутствующих с праздником «День знаний». Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА.

Свою концертную программу ребята назвали «Навстречу знаниям». Одни школьники сняли фильм о своем детском центре, другие - исполнили пролог под названием «Большое космическое путешествие», а кто-то сыграл сценку или станцевал. Так дети приглашали в стены Дома детского творчества «Романтика» новых друзей. По-настоящему семейная и дружественная атмосфера окутывала весь зал. Сами дети говорят, что «Романтика» - это дом, где исполняются детские мечты. Здесь для каждого ребенка найдется интересное дело.

- Мы приглашаем детей и их родителей в нашу дружную семью, знакомим их с нашими направлениями. Родители могут пообщаться с педагогами, задать интересующий вопрос, - пояснила начальник Дома детского творчества «Романтика» Ольга Шерегей.

После выступлений юных талантов для ребятишек и их родителей была организована экскурсия по центру. Всех присутствующих пригласили в студии на мастер-классы творческих объединений. Уже там взрослые смогли поговорить с педагогами, а дети попробовать себя в одном из направлений.

- В основном у нас представлены направления художественно-эстетического цикла. Есть театр, хореография, декоративно-прикладное и изобразительное творчество, моделирование одежды, - говорит Ольга Вячеславовна. - Мы стараемся следить за модными тенденциями, открыли студии маникюра и парикмахерского дела.

Первоклассник Артем только начал посещать центр творчества - мальчик с гордостью делится, что ему уже доверили роль в спектакле.

- Я буду играть в сценке вместе с другом. Совсем не страшно, мне нравится выступать перед публикой, а вместе - еще и веселее, - улыбается школьник.

Ребята получают дополнительное образование с 4 лет. Кому-то нравятся бальные танцы, а кто-то бесконечно любит театр. Важно одно - чтобы дети развивались.

ИСТОЧНИК KP.RU

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