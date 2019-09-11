Подвиг не меньший, чем Великая Победа: в Новосибирске поздравили ветеранов-целинников

В государственном концертном зале имени А. М. Каца прошел праздник в честь целинников - тех, кто 65 лет назад приехал в Сибирь и поднимал страну, выращивал хлеб, стал опорой для будущих поколений. Лица людей, сидящих в зале, испещрены морщинами, руки - в мозолях. Свою жизнь эти люди отдали труду, и никто из приглашенных об этом не жалеет. Ветераны-целинники чувствуют: ими гордятся, им благодарны.

Встреча друзей на празднике.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Всего в годы освоения целины в хозяйства Новосибирской области прибыли около 20 тысяч юношей и девушек. Кто-то - издалека, кто-то - из соседнего села.

Марья Васильевна Ульянова родом из села Болтово Сузунского района, здесь родилась и выросла. Начала работать сразу после школы, была и телятницей, и дояркой, участвовала в посевной. Вспоминает и работу накопнителем, и то, как в совхоз самоходный комбайн привезли. Работы хватало - общий стаж сибирячки 39 лет! И это без учета декретных…

Андрей Шимкив поздравляет с праздником Марью Васильевну Ульянову.Фото: Алена МАРТЫНОВА

- У меня двое сыновей. Как узнали, что меня в Новосибирск на праздник приглашают, сразу сказали: «Мама, езжай! Белый свет хоть посмотришь». Я рада, что оказалась здесь. От души благодарна за этот день.

Примечательно, что оба сына Марьи Васильевны так и остались жить в Сузунском районе, один из них - фермер, у него приличное хозяйство, есть комбайны, трактора.

Жизнь семьи Ульяновых - летопись династии целинников. Родители сумели привить любовь к земле, к труду, своим примером воспитали достойное поколение.

На празднике ветеранам вручали цветы, благодарственные письма, для них со сцены звучали музыкальные номера. Пожилые люди аплодировали, порой смахивали слезу. Этот праздник, не имеющий грандиозной традиции, оказался таким важным для сибиряков, попал в самую сердцевину нашей особенной истории.

Андрей Панферов вручает награду Егору Ильичу Сергееву.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Событие было проведено по инициативе секретаря Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия», депутата Законодательного собрания Новосибирской области Андрея Панферова. В день чествования ветеранов он рассказал о важности поддержки сельских специалистов:

- В Законодательном собрании Новосибирской области не единожды поднимается вопрос поддержки ветеранов сельского хозяйства и молодых специалистов. Думаю, в преддверии рассмотрения бюджета на 2020 год мы будем пристально рассматривать эти предложения, затронем вопросы социальной защищенности и поощрения категории целинников, а также нынешних работников сельского хозяйства, молодых специалистов аграрного комплекса. Это направление сегодня имеет общегосударственное значение. Безусловно, сельскому хозяйству необходимо уделять более пристальное внимание. Перечень мер поддержки сегодня не так широк, как хотелось бы. Но сегодня у специалистов на селе есть доплаты к пенсиям, льготы по коммунальным услугам. Перечень надо расширять. Сельский образ жизни отличается от городского, это надо учитывать и при определении льгот.

Зал был полон, сюда приехали целинники из разных районов области.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив отметил, что подвиг целинников не меньше, чем Победа в Великой Отечественной войне, а также вспомнил о своих корнях. Отец Андрея Ивановича был в числе тех, кто в начале 1950-х годов приехал в Сибирь поднимать страну.

- По путевкам 96 тысяч советских граждан отправились в Западную Сибирь, 20 тысяч из них - в Новосибирскую область, в их числе был мой отец, украинский парень. Он прибыл в село Легостаево, где я и родился. Этим людям надо поклониться, мы находимся в долгу перед их поколением. Для них целина - не только неосвоенные гектары, это вся страна, которую надо было поднять, накормить, вырастить для нее хлеб, - оценил заслуги целинников Андрей Иванович.

Музыкальные номера для гостей праздника.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Он также отметил, что в 1990-х годах часть освоенных земель наше поколение запустило. Долг современников - восстановить утраченное.

Депутат Законодательного собрания Александр Владимирович Морозов рассказал об истории мероприятия. Идея проведения масштабного праздника, посвященного эпохальному событию, возникла пять лет назад.

- В прошлом году провели конференцию, теперь решили организовать праздничное событие. Освоение целины в корне изменило сельскохозяйственную отрасль нашей страны. В каждом районе нашего региона были целинные поля, целинные хозяйства, они прибавлялись новыми пашнями. Не стоит забывать, что целина - это не только сельское хозяйство. К нам прибыли разные люди - учителя, врачи, работники культуры. Это новая жизнь, которую принесли с собой целинники. Для нас это пример того, как решаются государственные задачи.

Поздравление от Вячеслава Ярманова.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Заместитель губернатора по развитию сельских территорий Вячеслав Ярманов отметил, что о целинниках на родной земле не забывают и сегодня, связь поколений в родных селах крепка. Эти люди известны у себя дома, многие из них ветераны, труженики тыла, к ним относятся с уважением. Но и эту заслугу - поднятие целины - умалять не стоит. Их труд по праву можно считать настоящим подвигом.