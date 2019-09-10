Дневник веб-модели: парень вышвырнул за волосы, зато маме помогла

Света (имя героини изменено – прим.авт.) переехала в Новосибирск из небольшого тихого города Железногорск. Поступила в университет, мечтала быть архитектором. Говорит, не хватило места в общежитии, пришлось снимать квартиру. Цена аренды - 15000 рублей, а стипендия – всего 1700 рублей. Так они и попала в webcam-студию. Она не скрывает: раздевалась перед камерой за большие деньги. Чем обернулась для нее эта работа – читайте в откровенном дневнике девушке.

СОБЕСЕДОВАНИЕ НА КУХНЕ

На свою первую смену я шла с трясущимися коленями. В голове крутилось много вопросов, а как я буду без знания языка? А девочки меня хорошо примут? Блин, может, стоит повернуть назад? Хотя обратного пути не было.

Девушка по имени Анастасия проводила меня в комнату. Там стояло три белых кожаных дивана, был приглушенный свет. Мебель отделена между собой плотными фиолетовыми шторами, видимо, чтобы девочки не смотрели друг на друга во время работы.

- Я буду твоим оператором, и буду помогать тебе общаться с мемберами, - улыбчиво ответила девушка.

- С мем… кем? – переспросила я.

- С мемберами. Так мы называем наших мужчин гостей, - начала мне объяснять Анастасия. – Я тебе много фишек интересный расскажу, будешь у меня здесь деньги лопатами грести.

Я села на белый диванчик и ощутила, как от волнения у меня вспотели ладошки. Анастасия начала мне рассказывать принцип работы. Основная задача – общение с гостями, которые заходят ко мне в чат. Их нужно очаровать и затащить в приват, чтобы они начали платить деньги. Работа идет на 4-х сайтах одновременно. Если получилось, что меня забрали одновременно в несколько приватных чата, можно считать, что повезло. Раздеваться не обязательно.

ГДЕ ТЫ, ЩЕДРЫЙ АНГЛИЧАНИН?

Каждый выход в онлайн давал небольшую надежду, что именно сегодня какой-нибудь щедрый дяденька обеспечит мне месячный доход.

Со временем я привыкла, и начала воспринимать эту работой просто работой. Извращения, которые предлагают гости, разный спам в свободном чате перестала воспринимать близко к сердцу.

Мне стало все равно, что происходит на экране. Глаза замыливаются, улыбка становится не искренней, а из всех гостей я запоминаю самых щедрых. Место эмоций занял холодный расчет. Может раздеваться и не обязательно, но так много и не заработаешь…

Начала зарабатывать, появилась женская зависть. Но я научилась бороться с провокациями от девочек «дедушек». Так я назвала давно работающих и опытных моделей. Одна из них, например, изрезала ножом мое латексное платье, которое я купила для моего богатенького гостя, который радует меня своими деньгами каждый четверг.

МИЛЫЙ, Я НА РАБОТУ

Приехали, я влюбилась. Его зовут Толик, и он реальный парень, с webcam никак не связан. Высокий блондин с карими глазами, я вроде ему тоже нравлюсь. Когда вижу его, не могу сдерживать улыбки и сердце готово выпрыгнуть из груди. Не знала, как сказать Толе, что я работаю webcam-моделью, не понял бы. Соврала, что официанткой подрабатываю в дорогом ресторане и у меня большие чаевые.

Да, из-за виртуальной работы появляются огромные проблемы в реальной жизни. Я стала более молчаливой, скрытной. Если спрашивают об этом, приходится врать. Друзья перестали общаться со мной, да и не зовут гулять с ними больше. С семьей тоже сильно не разговариваем, мама не догадывается о моей сфере деятельности. Знает только, что я работаю и все. Ежемесячно отправляю ей по 10 тысяч рублей.

Для меня это не сильно большая сумма. Учесть, что раз в 2 недели я забираю 50 тысяч рублей, это копейки. Благодаря такому заработку могу за собой ухаживать и поддерживать форму.

Кстати, многие посетители приватных чатов обещают забрать меня к себе в Америку или Францию. Рассказывают, как любят меня и что мечтают, чтобы я родила им детей. Я в такие моменты лежу и снимаю лапшу с ушей. Ага, заберет он меня. В привате сидит то по специальному коду, чтобы платить меньше, а тут бац и билет мне оплатит. Ну- ну.

СХВАТИЛ ЗА ВОЛОСЫ И ВЫШВЫРНУЛ

Сегодня я ушла из студии. Надеюсь, что навсегда. Толик меня бросил.

Мы встречались с ним два года. Мне надоело обманывать, и я решилась рассказать, что работаю webcam-моделью. Хорошо, что нас никто не видел в этот момент. Толик схватил меня за волосы и вышвырнул из машины со словами, чтобы я шла на три буквы и никогда больше не возвращалась.

Я стояла на дороге и рыдала. Нет, я орала во весь голос. В этот момент стало понятно насколько я одинока. Мимо меня пролетали машины, а я шла и размазывала тушь по щекам. Мне стало противно от самой себя. Было ощущение, будто меня искупали в грязи и я до сих пор не могу от этого отмыться. Внутри меня все рвалось на части. Куда я себя загнала? Кем я стала? Господи, ну на какое же дно мне пришлось упасть ради этих денег, ради бумажек, от которых зависела моя жизнь.

Толик был последней ниточкой, которая связывала меня с нормальной жизнью. Другим мужчинам я доверять не смогу. В голове калейдоскоп с картинками мужиков, которые запросто изменяют своим девушкам и женам, пусть и виртуально. Они приходят ко мне в приватный чат и рассказывают о том, как безумно меня любят. У самих дома по двое детей и жена.

Когда я собирала вещи, одна из девочек мне сказала, бывших webcam-моделей не бывает. Эта наивная барышня, думает, что я вернусь в этот террариум. Нет!

Удалилась из всех социальных сетей, вдруг фотки где-то всплывут, постоянно живу в страхе, что маме что-то отправят. Парень так и не появился, я не могу ни с кем встречаться, хожу регулярно к психологу, но даже там не могу признаться, чем зарабатывала на ногти и косметику…